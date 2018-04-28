Onları kim görecek!

Okurumuz Sn. Şebnem Alasulu: “Başkan Alinur Aktaş’ın, ‘neden yapıldı? Oldu mu? Yakışmadı! Bu nasıl iştir böyle?’ gibi sorulara muhatap kalan Doğanbey TOKİ’lerinin bazı katlarının yıkılacağı haberini Hürriyet Bursa’da okuduk. Sevinelim mi? Üzülelim mi?





Buna da birçok soru çıkacak olsa da… Olmayınca olmuyor galiba! Diyelim bu minik (!) görsellik gözden kaçtı, şimdi görüldü! Ya, yalan kaldırım hizmetine teslim edilmiş olan Bursa’mızda engelli vatandaşlarımızın durumları ne olacak? Onları kim, hangi vakit görecek!

YAKIŞMIYOR VE YAKIŞMAZ DA



Okurumuz Sevda Öztürk: “Saidabat merkezindeki Atatürk büstünde bulunan Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının düşmüş olmasına üzülerek tanık olduk. Köyün merkezinde olmasıyla da alakalı olarak dikkatlere girmemiş olmasına ayrıca üzüldük. Bu önemsemezliği biz yakıştıramadık. Yakışmayacağını da düşünüyoruz. Saygılarımızla.” Kestel Belediyesi’nin dikkatlerine…

BU NASIL OTOBÜS



Okurumuz E. T “16 M 00240 nolu Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüsüne bindim. Binerken dikkatimi çekti. Aracın ön camı onlarca noktadan çatlamıştı. ‘Yeni olmuştur, geçmiş olsun’ düşüncesiyle koltuklardan birine oturdum. Ne göreyim. Önümdeki koltuğun yaslanma aparatı kırılmış ve iple bağlanmasın mı! Adeta tuzak… Derken yanımdaki koltuğa gözüm ilişti. Onun da yaslanma aparatı kökten yoktu! Önümde oturan kadın bir yolcu… Tabureye oturur gibi! Zor durum vesselam. Soruyorum şimdi. Bu otobüsleri denetleyen yok mu? Çok yazık!” Bu tür sorunlara karşı son derece duyarlı olduğunu bildiğim BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Kürşat Çapar’ın dikkatlerine diyorum.

DİZİM DE GİRDİ!



Okurumuz B. A “Ankara Caddesi Yıldırım / Davutdede Metro İstasyonu karşısında (Kestel’e gidiş istikameti) yürüyenlerin dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bir bakmışsın ki; değil ayağın dizin bile çukura düşmüş!” Sorumluluk alanı diye girsek konuya… Çözüm olmayacağını düşünüyorum! Dolayısıyla, Yıldırım Belediyesi’ne rica ediyorum. Şikayet mühim! Desteğinizi bekliyoruz.