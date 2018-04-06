Ölümle kalım arası sadece bir adım!



Ve bu nasıl bir hizmetti ki; yarım asra merdiven dayayan ben, gördüğüm manzarayı tarif edeyim derken boşluğa doğru yaklaştım da...



İnanın böylesine irkildiğimi hiç ama hiç hatırlamıyorum. Köprünün bir yönünü yeşil alan, diğer yönü beton alan. Beraberinde her ikisi arasında kalan tanımlı yaya geçiş yolu. (Görme engelli vatandaşlarımız için döşenen Yalan Taşları da unutulmamış!)



Ve, sıkı durun! Her iki alanın da önü on metreye yakın baş döndürücü yükseklik mesafesiyle önlemsiz olarak açık! Düşününüz! Elinden tuttuğun minik çocuğunla oradan geçiyorsun. Yeşil alanı gördünüz ve çocuğunuzu serbest bıraktınız. Ya da çocuğunuz sizin elinizi bırakarak koşmaya başladı... Çok samimi olarak belirtmek istiyorum ki olacakları yazmak istedim de, içim bir hoş oldu, yazamadım...



ACI SENARYOLAR

‘Nasıl bir şeydir bu’ diyeniniz varsa adres çok yakın. Gidin ve yürüme yolunun devamı gibi algılanan boşluğa, doğru yaklaşın. Ama sadece yaklaşın... Gerçekleşmesi çok muhtemel onlarcası acı senaryolardan sadece birini yazdım.



Bu durum karşısında ben, benle uzaktan yakından zerre alakası olmadığı halde aciz durumda kaldığımı düşündüm ve kahroldum da...