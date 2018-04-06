Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Ölümle kalım arası sadece bir adım!
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Ölümle kalım arası sadece bir adım!

6 Nisan 2018

Bursa basınında manşetten sunulan bir hizmet haberi. Haberin adresi, 25 milyon lira harcanarak yapımı bitirilen Mihraplı Köprülü Kavşağı.

Ölümle kalım arası sadece bir adım
Ve bu nasıl bir hizmetti ki; yarım asra merdiven dayayan ben, gördüğüm manzarayı tarif edeyim derken boşluğa doğru yaklaştım da...

Ölümle kalım arası sadece bir adım
İnanın böylesine irkildiğimi hiç ama hiç hatırlamıyorum. Köprünün bir yönünü yeşil alan, diğer yönü beton alan. Beraberinde her ikisi arasında kalan tanımlı yaya geçiş yolu. (Görme engelli vatandaşlarımız için döşenen Yalan Taşları da unutulmamış!)

Ölümle kalım arası sadece bir adım
Ve, sıkı durun! Her iki alanın da önü on metreye yakın baş döndürücü yükseklik mesafesiyle önlemsiz olarak açık! Düşününüz! Elinden tuttuğun minik çocuğunla oradan geçiyorsun. Yeşil alanı gördünüz ve çocuğunuzu serbest bıraktınız. Ya da çocuğunuz sizin elinizi bırakarak koşmaya başladı... Çok samimi olarak belirtmek istiyorum ki olacakları yazmak istedim de, içim bir hoş oldu, yazamadım...

Ölümle kalım arası sadece bir adım
ACI SENARYOLAR

‘Nasıl bir şeydir bu’ diyeniniz varsa adres çok yakın. Gidin ve yürüme yolunun devamı gibi algılanan boşluğa, doğru yaklaşın. Ama sadece yaklaşın... Gerçekleşmesi çok muhtemel onlarcası acı senaryolardan sadece birini yazdım.

Ölümle kalım arası sadece bir adım
Bu durum karşısında ben, benle uzaktan yakından zerre alakası olmadığı halde aciz durumda kaldığımı düşündüm ve kahroldum da...

Ölümle kalım arası sadece bir adım

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri