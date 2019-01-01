Okul yolunda teker konur mu?

Okurumuz Sn. Erkan Yalçın’ın: “Aylardır o vaziyette görmeye tahammül edemedim. Cadde ortasındaki çukurun içine tekeri koymakla iyi mi ettim bilemiyorum!” diye anlattığı e-postasını aldığımda şaştım ki hem de ne şaştım!
Çünkü böylesi ilginç bir önlemle ilk kez tanışır olmanın heyecanı içine girmiştim (!). Maliyet sıfır! Verdiği hizmetin amacıysa para ile ölçülemez! Tekerin temini ve taşınması sürecindeki zahmetin için teşekkür ediyorum Sn. Yalçın. Bu manzarayı görmek isteyenler için adresi de vermek gerekirse; Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi Kazım Baykal Anadolu Lisesi yolu.
SİZ BİR DE YAĞMUR DA GÖRÜN ASIL
Okurumuz Sn. İlknur Bilgiç: “Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi Line TV önündeki su birikintisinin fotoğrafını çektim. Amacım belli. Buradaki eğimi bozuk yola dikkat çekebilmek istedim. Bu su birikintisi 4 gün önce yağan yağmurdan kalan hali... Siz bir de yağmurda görün burasını asıl!” diyor.
MOLEKÜLLERİNE AYRILAN DURAK!
Okurumuz Sn. Hüseyin Özdemir: “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı önündeki belediye otobüs durağının camı üç ay önce bilinmeyen bir nedenle moleküllerine ayrıldı. (!). Kısa süre sonra cam da asılı duran otobüs saatlerini gösteren pano da bu furyaya katıldı! Durakta hareket çizelge panosu olmadığı için saatleri bilemiyoruz. Camı olmadığı için de cereyana maruz kalıyoruz. BURULAŞ’a durumu aktardık; ama dikkate alınmıyoruz” diyor.
BAŞKAN MUSTAFA IŞIK’A…
Okurumuz Sn. Sercan Çelik özetimle: “Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi Kestel Caddesi üzerindeki yağmur suyu giderine ait olan ızgaralarda sıkıntılar var. Yağmur yağdı TARLALAR ve yollar su altında kaldı! Bu yetmiyormuş gibi civar fabrikaların kimyasal suları da ızgaralardan fışkırdı! Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a çağrıda bulunuyorum. Vaziyet bu!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
O PANO KALDIRILDI
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İLGİ İSTİYORUZ başlıklı haberimize verdiği yanıtta; “Bahsi geçen cadde, (Alacahırka Mahallesi – Köşk Caddesi) ) ana arter konumunda olduğundan Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” diyor. Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Haydi öyle ise Büyükşehir Belediyesi; top sizde…
AKSAKLIKLAR GİDERİLDİ
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN DİKKATİNE konu başlıklı haberimize verdiği yanıtta (Yıldırım Belediyesi civarı) aksaklıkların tamamı giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız” diyor. Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi
Okul yolunda teker konur mu?
Okurumuz Sn. Erkan Yalçın’ın: “Aylardır o vaziyette görmeye tahammül edemedim. Cadde ortasındaki çukurun içine tekeri koymakla iyi mi ettim bilemiyorum!” diye anlattığı e-postasını aldığımda şaştım ki hem de ne şaştım!
Çünkü böylesi ilginç bir önlemle ilk kez tanışır olmanın heyecanı içine girmiştim (!). Maliyet sıfır! Verdiği hizmetin amacıysa para ile ölçülemez! Tekerin temini ve taşınması sürecindeki zahmetin için teşekkür ediyorum Sn. Yalçın. Bu manzarayı görmek isteyenler için adresi de vermek gerekirse; Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi Kazım Baykal Anadolu Lisesi yolu.
SİZ BİR DE YAĞMUR DA GÖRÜN ASIL
Okurumuz Sn. İlknur Bilgiç: “Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi Line TV önündeki su birikintisinin fotoğrafını çektim. Amacım belli. Buradaki eğimi bozuk yola dikkat çekebilmek istedim. Bu su birikintisi 4 gün önce yağan yağmurdan kalan hali... Siz bir de yağmurda görün burasını asıl!” diyor.
MOLEKÜLLERİNE AYRILAN DURAK!
Okurumuz Sn. Hüseyin Özdemir: “Nilüfer İlçesi Beşevler Bölge Parkı önündeki belediye otobüs durağının camı üç ay önce bilinmeyen bir nedenle moleküllerine ayrıldı. (!). Kısa süre sonra cam da asılı duran otobüs saatlerini gösteren pano da bu furyaya katıldı! Durakta hareket çizelge panosu olmadığı için saatleri bilemiyoruz. Camı olmadığı için de cereyana maruz kalıyoruz. BURULAŞ’a durumu aktardık; ama dikkate alınmıyoruz” diyor.
BAŞKAN MUSTAFA IŞIK’A…
Okurumuz Sn. Sercan Çelik özetimle: “Gürsu İlçesi Adaköy Mahallesi Kestel Caddesi üzerindeki yağmur suyu giderine ait olan ızgaralarda sıkıntılar var. Yağmur yağdı TARLALAR ve yollar su altında kaldı! Bu yetmiyormuş gibi civar fabrikaların kimyasal suları da ızgaralardan fışkırdı! Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a çağrıda bulunuyorum. Vaziyet bu!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
O PANO KALDIRILDI
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İLGİ İSTİYORUZ başlıklı haberimize verdiği yanıtta; “Bahsi geçen cadde, (Alacahırka Mahallesi – Köşk Caddesi) ) ana arter konumunda olduğundan Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” diyor. Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Haydi öyle ise Büyükşehir Belediyesi; top sizde…
AKSAKLIKLAR GİDERİLDİ
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü YILDIRIM BELEDİYESİ’NİN DİKKATİNE konu başlıklı haberimize verdiği yanıtta (Yıldırım Belediyesi civarı) aksaklıkların tamamı giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız” diyor. Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi