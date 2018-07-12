Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>O taşların ne işi var
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

O taşların ne işi var

12 Temmuz 2018

Geçtiğimiz yıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi) üzerinden geçiyordum.

O taşların ne işi var

Bakyapı Prestij Modern Evleri önüne isabet eden, görme engelli yürüme yolu hizmeti de sunan kaldırım üzerindeki devasa taşlara bir anlam veremeden yoluma devam ettim. Aradan dört ya da beş ay geçmişti.

VAZİYET AYNI

Yine aynı adresteydim. Devasa taşlar da yine aynı yerindeydi! Bu kez kafamda oluşan onlarca soruyla ayrıldım oradan. Ve geçtiğimiz hafta yine oradan geçtim. Vaziyet aynı olunca merakımı yenemedim ve sorayım dedim: “O taşların orada ne işi var?” diye...

BU DA KARDEŞİ!

O taşların ne işi var

Terminal esnaflarından Sn. R. E. diyor ki; “Geçtiğimiz hafta köşenizde Bursa Terminali belediye otobüs peronları önündeki çeşmelerin içler acısı haline değinmiştiniz. (05 Temmuz 2018) Bu çeşme de terminalin şehirlerarası otobüs peronları önünde. Çeşmenin zemin kısmını oluşturan taşıyıcı mermerin köşelerinin kırık olması sebebiyle buraya bastıkları için birçok hemşehrimizin düştüğüne tanık olduk. Düzeltilmesi dileğiyle...”

VAR MI VAR!

O taşların ne işi var

“Adımı yazmayınız lütfen. Ancak istenildiği taktirde adımla birlikte telefon numaramı da ilgisiz yetkililere verin lütfen! Gerçi sizi arayacaklarını da sanmıyorum ya; neyse… Akülü engelli aracı kullanıyorum. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, hizmet alabilmemiz için kurulan akü şarj ünitesi yıllardır çalışmıyor. Etrafı da çöplüğü aratmıyor! Hizmet mi, hizmet! Var mı var!”

BİZ DE SIÇRIYORUZ KARACAOĞLAN!

O taşların ne işi var

Okurumuz Sn. Deniz Sağlam: “Büyük Üstat ve Halk Ozanı Şairimiz Merhum Karacaoğlan, ‘Gençosman Destanı’ şiirinin bir dizesinde: “Sıçradı hendeği geçti Gençosman” diyor. Bu dize, tam da bizi işaret ediyor şu an! Burası; Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı önü. Ve biz de sıçrıyoruz Büyük Üstat, Merhum Karacaoğlan! Var olsaydın da bize de bir şiir yazsaydın...”

HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
YENİSİ DİKİLDİ

Akıl alır gibi değil başlıklı yayımımızda (Bursaspor Acemler İstasyonu önü) ziyan gören direk için UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü: “… Derhal yenisi dikilecek…” demişti. O direğin dikilmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.

O taşların ne işi var

 

 

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri