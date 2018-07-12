O taşların ne işi var

Geçtiğimiz yıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi) üzerinden geçiyordum.
Bakyapı Prestij Modern Evleri önüne isabet eden, görme engelli yürüme yolu hizmeti de sunan kaldırım üzerindeki devasa taşlara bir anlam veremeden yoluma devam ettim. Aradan dört ya da beş ay geçmişti.
VAZİYET AYNI
Yine aynı adresteydim. Devasa taşlar da yine aynı yerindeydi! Bu kez kafamda oluşan onlarca soruyla ayrıldım oradan. Ve geçtiğimiz hafta yine oradan geçtim. Vaziyet aynı olunca merakımı yenemedim ve sorayım dedim: “O taşların orada ne işi var?” diye...
BU DA KARDEŞİ!
Terminal esnaflarından Sn. R. E. diyor ki; “Geçtiğimiz hafta köşenizde Bursa Terminali belediye otobüs peronları önündeki çeşmelerin içler acısı haline değinmiştiniz. (05 Temmuz 2018) Bu çeşme de terminalin şehirlerarası otobüs peronları önünde. Çeşmenin zemin kısmını oluşturan taşıyıcı mermerin köşelerinin kırık olması sebebiyle buraya bastıkları için birçok hemşehrimizin düştüğüne tanık olduk. Düzeltilmesi dileğiyle...”
VAR MI VAR!
“Adımı yazmayınız lütfen. Ancak istenildiği taktirde adımla birlikte telefon numaramı da ilgisiz yetkililere verin lütfen! Gerçi sizi arayacaklarını da sanmıyorum ya; neyse… Akülü engelli aracı kullanıyorum. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, hizmet alabilmemiz için kurulan akü şarj ünitesi yıllardır çalışmıyor. Etrafı da çöplüğü aratmıyor! Hizmet mi, hizmet! Var mı var!”
BİZ DE SIÇRIYORUZ KARACAOĞLAN!
Okurumuz Sn. Deniz Sağlam: “Büyük Üstat ve Halk Ozanı Şairimiz Merhum Karacaoğlan, ‘Gençosman Destanı’ şiirinin bir dizesinde: “Sıçradı hendeği geçti Gençosman” diyor. Bu dize, tam da bizi işaret ediyor şu an! Burası; Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı önü. Ve biz de sıçrıyoruz Büyük Üstat, Merhum Karacaoğlan! Var olsaydın da bize de bir şiir yazsaydın...”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
YENİSİ DİKİLDİ
Akıl alır gibi değil başlıklı yayımımızda (Bursaspor Acemler İstasyonu önü) ziyan gören direk için UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü: “… Derhal yenisi dikilecek…” demişti. O direğin dikilmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.
O taşların ne işi var
Geçtiğimiz yıldı. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı (Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi) üzerinden geçiyordum.
Bakyapı Prestij Modern Evleri önüne isabet eden, görme engelli yürüme yolu hizmeti de sunan kaldırım üzerindeki devasa taşlara bir anlam veremeden yoluma devam ettim. Aradan dört ya da beş ay geçmişti.
VAZİYET AYNI
Yine aynı adresteydim. Devasa taşlar da yine aynı yerindeydi! Bu kez kafamda oluşan onlarca soruyla ayrıldım oradan. Ve geçtiğimiz hafta yine oradan geçtim. Vaziyet aynı olunca merakımı yenemedim ve sorayım dedim: “O taşların orada ne işi var?” diye...
BU DA KARDEŞİ!
Terminal esnaflarından Sn. R. E. diyor ki; “Geçtiğimiz hafta köşenizde Bursa Terminali belediye otobüs peronları önündeki çeşmelerin içler acısı haline değinmiştiniz. (05 Temmuz 2018) Bu çeşme de terminalin şehirlerarası otobüs peronları önünde. Çeşmenin zemin kısmını oluşturan taşıyıcı mermerin köşelerinin kırık olması sebebiyle buraya bastıkları için birçok hemşehrimizin düştüğüne tanık olduk. Düzeltilmesi dileğiyle...”
VAR MI VAR!
“Adımı yazmayınız lütfen. Ancak istenildiği taktirde adımla birlikte telefon numaramı da ilgisiz yetkililere verin lütfen! Gerçi sizi arayacaklarını da sanmıyorum ya; neyse… Akülü engelli aracı kullanıyorum. Kentin merkezi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde, hizmet alabilmemiz için kurulan akü şarj ünitesi yıllardır çalışmıyor. Etrafı da çöplüğü aratmıyor! Hizmet mi, hizmet! Var mı var!”
BİZ DE SIÇRIYORUZ KARACAOĞLAN!
Okurumuz Sn. Deniz Sağlam: “Büyük Üstat ve Halk Ozanı Şairimiz Merhum Karacaoğlan, ‘Gençosman Destanı’ şiirinin bir dizesinde: “Sıçradı hendeği geçti Gençosman” diyor. Bu dize, tam da bizi işaret ediyor şu an! Burası; Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı önü. Ve biz de sıçrıyoruz Büyük Üstat, Merhum Karacaoğlan! Var olsaydın da bize de bir şiir yazsaydın...”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
YENİSİ DİKİLDİ
Akıl alır gibi değil başlıklı yayımımızda (Bursaspor Acemler İstasyonu önü) ziyan gören direk için UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü: “… Derhal yenisi dikilecek…” demişti. O direğin dikilmiş olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.