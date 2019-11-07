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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

O hastaneye gitmek için helikopter lazım o zaman

7 Kasım 2019

Okurumuz iş insanı Ömer Gönülkırmaz, bakınız ne diyor:

O hastaneye gitmek için helikopter lazım o zaman

“Geçtiğimiz hafta bir komşumuzun aniden fenalaşmasına tanık oldum. Komşumu acil olarak aracımla evime en yakın olan bir hastaneye götürmek üzere yola çıktım. Hastane önüne geldik. ‘Acil servis’ tabelasına göre sağa dönüş yaptım. Ancak tabelanın karşısında da ‘sağa dönülmez’ işareti vardı. Tabi işaret falan dinlemedim. Kuralları çiğnediğim için suç işlemiştim. Diğer yönden de baktım, kurallara uyacağım dersen hastaneye ulaşmak mümkün değildi. Bu hastaneye ulaşmak için helikoptere binmemiz mi lazım?” Çok ilginç doğrusu. Adres; Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Huzur Caddesi Feyiz Sokak.

HİLÜFER’DE YARDIM BEKLEYEN HEYKEL

O hastaneye gitmek için helikopter lazım o zaman

Okurumuz Veysel Kaya özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Prof. Dr. Erdal İnönü Caddesi üzerindeki taş kuş heykeli yardım bekliyor. Alt kaidesinin mermerleri kopmuş. Benden söylemesi!”

FOTOĞRAF SERGİSİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR

O hastaneye gitmek için helikopter lazım o zaman

İş insanı İbrahim Durmayaz, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Ankara Caddesi (Kestel Metro İstasyonu yanı) üzerindeki uyku açıcı olarak tasarlamış çukura aracımla girince hayranlığımı gizleyemedim. Keyfimden aracımı kenara çekip caddeye daldım. Sonra da çeşitli riskleri göze alarak fotoğrafını çekip Bursa halkıyla da paylaşayım istedim” Fotoğraf sergisinde değerlendirilebilir.

YA BİRİNİN CANI YANARSA?

Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Hasan Ersoy, bakınız ne diyor: “Muhammet bey. Geçtiğimiz hafta Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 5. Telaltı Sokak’ta törenle açılışı yapılan çocuk oyun parkı ile alakalı olan üzüntümü ve öfkemi dile getirmek istiyorum müsaadenizle. 01 Kasım 2019 da açılışı yapılan parkın karşı kaldırımında bulunan sivri uçlu demirin kesilmesi için oraya gelen onlarca yetkiliye tek tek rica ettim. Size işaret ettiğim gibi yetkililere de işaret ederek yardım istedim. Şayet bu şikayetimi yayımlarsanız çok sevinirim. Sebebiyse, yarın birgün burada birinin canı yanarsa yayımınızı şahit göstereyim. Çünkü inşallah öyle bir an olmasın, ihbarda bulunduğum kişileri bulamayacağımı çok iyi biliyorum” Osmangazi Belediyesi, durum hiçte hoş değil...

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

MICIR YIĞINI KALDIRILDI

“‘BARİ GÖRMEZDEN GELMEYİN’ başlıklı yazı üzerine kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bahse konu bölgede ortaya çıkan soruna ilişkin ekiplerimiz gereken müdahalede bulunmuştur. Bölgedeki mıcır yığını Zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırılarak yol ulaşıma elverişli hale getirilmiştir. İnşaat alanının etrafında gerekli önlem alınmamasından ve tehlikeye yol açacak durumdan dolayı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından firmaya idari para cezası uygulanmıştır. Firma bölgede gereken önlemleri alması konusunda da uyarılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediye Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.

O hastaneye gitmek için helikopter lazım o zaman

SÜPÜRÜLDÜ SONUNDA AMA...

“‘CAMLARI SÜPÜRMEK SANIRIM ZOR GELDİ’ başlıklı yayımınızla birlikte aynı gün içinde ilgili müdürlüğümüzün talimatıyla süpürülmeyen camlar süpürttürülmüştür. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Süpürülüş anını belgeleyen fotoğraflarınız için de teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi. Ancak, şikayet sahibi olan okurum Ekrem Bülbül’de: “Muhammet bey. Yayımınızdan sonra orası süpürüldü. Çok teşekkür ederiz. Ancak süpüren kişi süpürdüğü camların çoğunu yeşil alan içine boşalttı” dedi. Şahit fotoğraflarıyla… Bir yanlış var bu işte ya; hayırlısı diyelim.

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