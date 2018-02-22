Nilüfer’e hiç yakışmadı

“Nilüfer İlçesi sakiniyim. İlgili fotoğraflarda gördüğünüz yüzlerce fidanı ve yarım asra merdiven dayayan ağaçlarıyla ‘YEŞİL ALAN’ olarak tanımlı olan alana bir inşaat firması aylardır inşaatından çıkarttığı toprağı boşaltıyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan toprağın önünde durdum ve ellerimi kaldırdım. Kaldırdım çünkü; durumun önemine dikkat çekmek istedim. Bakınız; yeşil alan metrelerce yükseltilince elli yaşına yaklaşan bir ağacı da dallarına kadar gömdüler. Onlarcası fidanları da yok ettiler. Ve yok etme işi de çaktırmadan(!) devam ediyor. Konuyu Nilüfer Belediyesi’ne aktardım. Dikkate alınmadım. İlgili inşaatta çalışan biri ile görüştüm: “Nilüfer Belediyesi buraya dökün deyince, biz de döktük!” dedi. İddia bu. İddia kısmına şahit bulamam belki ama kanıtım var Nilüfer! Bu ne böyle! Adres; Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kır Sokak ile Aras Sokak arasında kalan alan. (Edebali Sitesi önü)” Nilüfer’de bu sahne... Hiç yakışmamış bence. Ya sizce?

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘İSTANBUL YAPTIYSA’ başlığımla yayımladığımız konumda, İstanbul’da belediye otobüslerinde uygulanan ‘durak konum bildirme’ sistemine vurgu yaparak: “İstanbul yaptıysa Bursa’nın neyi eksik” demiştim. O hizmetin ana arterlerde hizmet veren bazı belediye otobüslerinde devreye alındığına şahit oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

MUTLU ETTİ

‘NASIL İLGİSİZ KALINIR Kİ’ başlığım ile yayımlamıştık en son olarak… Dördüncü yayımımız sonrasında (Mudanya Bulvarı üzerinde, Sırameşeler Alt Geçidi) bir yıldır darmadağın ve beraberinde de çeşitli risklere gebe olarak, kaderine terk edilen(!) alt geçidin onarımına başlanmış olmasına şahit oldum. Mutlu eden destekleri için; Kültür AŞ. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Koordinatörü Sn. Ahmet Akan’a teşekkür ediyorum.