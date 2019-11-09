Nereden geçmeli?

ADININ açıklanmasını istemeyen bir öğretmen özetimle şunları diyor:
“Öğretmeni de olduğum Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi’ndeki, Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu önündeki yaya geçidi üzerinde iki kafadar araç yine ‘kafa kafaya vermişler’! Kafadarlar, alkışlanası muhabbetlerini bazen de sırt sırta vererek yapıyorlar! Bu durumun hem okulumuzun önünde olması hem de muhtarlık binasının yanın da bulunması çocuklarımız için çok üzücü örnektir. Üzücü duruma her gün şahit olan öğrencilerinizi; kural, sevgi ve saygı konusunda nasıl eğitebilirsiniz? Öğrencilerimden biri bana sorsa ‘Öğretmenim üstelik “önce yaya” yazısı da var yaya geçidi yanında…’ Dese ben nasıl açıklama yaparım?” diyor.
DİKKAT! PANKART İNİŞ YAPABİLİR
OKURUMUZ Kürşad Keskin bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesinde bir yaya üst geçidinden geçiyordum. Hafifçe esen lodos hakimdi havaya. Gözüm esen lodosla alakalı olarak havalanan devasa plastik afişe ilişti. Uçlarında bulunan sert ve ağır tahta sopasıyla birlikte kopmayla kopmama arasında direniyordu. Görüldüğü gibi üst geçidin altından vızır vızır araçlar geçiyor. Bu pankart kopsa ve bir aracın camının üzerine uçsa... Böyle disiplinsiz işler nasıl onay alır aklım sırrım ermiyor inanın!” Uçar mı uçar Kürşat Keskin. İşte bakmışsın o zaman akıllar da erer!
HEPSİ DÜŞTÜYSE YENİSİ TAKILABİLİR
İNŞAAT Mühendisi Safa Maral diyor ki: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üçevler Mahallesi (Küçüksanayi karşısı) üzerinde bulunan kavşağın (Gül Kavşağı) devasa pirinç harflerinden sonuncusu olan ‘Ü’ harfi de geçtiğimiz hafta yoktu. Yani o da düşmüş! Artık hepsi düştüğüne göre yenileri takılabilir. Buna şükür aslında. Ya köprü düşseydi!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BAŞKAN DÜNDAR HAREKETE GEÇTİ
“HÜRRİYET Bursa’nın 5 Kasım 2019 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Başkan Dündar bu işe el atar’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Yazıda bahse konu olan kişi ile belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki ilgili ekiplerimiz irtibata geçerek talebi alınmış. Osmangazi Belediyesi olarak gerekli yardım ve taleplere ilişkin çalışmalar da yerine getirilmiştir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Değerli desteği için Osmangazi Belediyesi’ne; kıymetli takipleri için de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Cebelli Öncel’e, Basın Yayın Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Karaman’a teşekkür ediyorum.
Nereden geçmeli?
ADININ açıklanmasını istemeyen bir öğretmen özetimle şunları diyor:
“Öğretmeni de olduğum Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi’ndeki, Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu önündeki yaya geçidi üzerinde iki kafadar araç yine ‘kafa kafaya vermişler’! Kafadarlar, alkışlanası muhabbetlerini bazen de sırt sırta vererek yapıyorlar! Bu durumun hem okulumuzun önünde olması hem de muhtarlık binasının yanın da bulunması çocuklarımız için çok üzücü örnektir. Üzücü duruma her gün şahit olan öğrencilerinizi; kural, sevgi ve saygı konusunda nasıl eğitebilirsiniz? Öğrencilerimden biri bana sorsa ‘Öğretmenim üstelik “önce yaya” yazısı da var yaya geçidi yanında…’ Dese ben nasıl açıklama yaparım?” diyor.
DİKKAT! PANKART İNİŞ YAPABİLİR
OKURUMUZ Kürşad Keskin bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesinde bir yaya üst geçidinden geçiyordum. Hafifçe esen lodos hakimdi havaya. Gözüm esen lodosla alakalı olarak havalanan devasa plastik afişe ilişti. Uçlarında bulunan sert ve ağır tahta sopasıyla birlikte kopmayla kopmama arasında direniyordu. Görüldüğü gibi üst geçidin altından vızır vızır araçlar geçiyor. Bu pankart kopsa ve bir aracın camının üzerine uçsa... Böyle disiplinsiz işler nasıl onay alır aklım sırrım ermiyor inanın!” Uçar mı uçar Kürşat Keskin. İşte bakmışsın o zaman akıllar da erer!
HEPSİ DÜŞTÜYSE YENİSİ TAKILABİLİR
İNŞAAT Mühendisi Safa Maral diyor ki: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Üçevler Mahallesi (Küçüksanayi karşısı) üzerinde bulunan kavşağın (Gül Kavşağı) devasa pirinç harflerinden sonuncusu olan ‘Ü’ harfi de geçtiğimiz hafta yoktu. Yani o da düşmüş! Artık hepsi düştüğüne göre yenileri takılabilir. Buna şükür aslında. Ya köprü düşseydi!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BAŞKAN DÜNDAR HAREKETE GEÇTİ
“HÜRRİYET Bursa’nın 5 Kasım 2019 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Başkan Dündar bu işe el atar’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Yazıda bahse konu olan kişi ile belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki ilgili ekiplerimiz irtibata geçerek talebi alınmış. Osmangazi Belediyesi olarak gerekli yardım ve taleplere ilişkin çalışmalar da yerine getirilmiştir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Değerli desteği için Osmangazi Belediyesi’ne; kıymetli takipleri için de Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Cebelli Öncel’e, Basın Yayın Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Karaman’a teşekkür ediyorum.