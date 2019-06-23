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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Neler oluyor bize

23 Haziran 2019

Okurumuz Sercan Çelik özetimle şunları diyor:

Neler oluyor bize
“Yakın zaman öncesine kadar keyifle eğlendiğimiz, dinlendiğimiz ve piknik yaptığımız adreslerden olan Kestel Piknik Alanı’nın hali içler acısı. Bazı saygısız vatandaşların oluşturduğu kirlilik; malum!.. Etrafta onlardan çokça var! Ancak şunu merak ediyorum. Belediyemiz yani Kestel Belediyesi bunları nasıl görmez!” Her piknik alanında aynı kötü manzara; neler oluyor bize...

GÖRÜN ARTIK LEVHAYI

Neler oluyor bize
Adının açıklanmasını istemeyen bir BURULAŞ kaptanı özetimle: “Bir hafta önce Acemler Zübeyde Hanım Kavşağı’ndaki çok önemli olan trafik işaret levhasına bir araç çarptı. Bugün sekizinci gün. Darmaduman edilen kaldırım bir yana, o çok önemli olan işaret levhası halen dikilecek. Ben diyorum ki görün artık levhanın halini! Çünkü o levha bu noktayı tanımayan yabancılar için gerçekten önemli.” Çok iyi bildiğim bir adres burası. Okurumuza katılıyorum ve ben de ‘görün’ diyorum!

CEPTEN PARA ÇIKMAYINCA...

Neler oluyor bize
Okurlarımızdan olan emekli Türkçe Öğretmeni M. A. bakınız ne diyor: “Sn. Kösle. Köşenizde değer bulan yayımlarınız sonrasında onarıma alınan Tarihi Reyhan Cami’sinin mermer basamakları kırılmaya başladı. Ve yine sizin yazılarınız sonrasında yapılan engelli rampasının hali de ortada! Engelsizi de engelli yapacak bir rampa! Para cepten çıkmayınca böyle oluyor galiba…”

SELE KARŞI SET YAPTIK

Neler oluyor bize
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Ben Büyükorhan ilçesi Orhan Mahalle Cumhuriyet Caddesi sakiniyim. Sözüm ona caddemiz yağmurda sel, kuru havada toz, rüzgarda da kum fırtınası oluyor! Sebebiyse Büyükşehir Belediyesi bir yıl önce burasını kazdı. Taşları kenara dayadı. Kazılan yere toprağı attı ve gitti. Sahi, fotoğrafta gördüğünüz koltukları sele karşı set olarak kullanıyoruz. Hiç mutlu değiliz.” Yetkililere duyurulur.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SORUN GİDERİLDİ

Neler oluyor bize
Neler oluyor bize
SOKAK KÜTÜPHANESİ Mİ TEKEL KÖŞESİ Mİ başlıklı yazımdaki üzücü oluşum; yayımımızla birlikte aynı günün sabahında Osmangazi Kaymakamı Sn. Zafer Orhan’ın talimatıyla son bulmuştur. Teşekkürler Sn. Orhan…

Yapılan Bildirim;

UEDAŞ

‘YENİSİNİ İSTİYORUZ’ başlıklı yayımınızda (Güzelyalı) bahsi geçen alandaki eski direk sökülerek yenisinin montajı yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” Şahit fotoğraflarınız için de; Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

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