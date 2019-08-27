Neden kimse ilgilenmiyor

Hürriyet Bursa okuru Seval Bakan, Mudanya’daki şikayetini şu şekilde anlatıyor: “Soyadımda olduğu gibi cidden ‘bakıyorum!’
Hürriyet Bursa okuru Seval Bakan, Mudanya’daki şikayetini şu şekilde anlatıyor: “Soyadımda olduğu gibi cidden ‘bakıyorum!’ Şuan da bu e-postayı okurken nereye baktığımı merak ettiğinizi düşünüyorum. 7/24 akan foseptik sızıntılarını görür olmaktan, solur olmaktan bıktım ve bıktık. Annemin mirası olan ev bizim kabusumuz olacak sanırım. Burası Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşkel 29. Sokak Merinos Evleri. Mudanya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ’ye BUSKİ de Mudanya Belediyesi’ne gidin diyor. Battık ki hem de ne battık! Bize kim yardım edecek?”
Bu konu ile alakalı olarak bir çok şikayet almış ve yayımlamıştık. Böylesine bir değersizlik; akıl sır ermiyor!
GÜÇ YETMEYİNCE...
Emekli öğretmen Selma Karakoç, “Osmangazi Çekirge Mahallesi, Mustafa Sokak, No. 47’den 53 numaraya kadar olan apartmanların önü bazı vatandaşlarımızca kirletilmiştir. Temizlik konusunda bizim gücümüz yetmeyecektir. Belediyemizin desteğini rica ediyor ve bizleri kırmayacağını umut ediyoruz. Sevgilerimle” diyor. Sn. Karakoç öğretmenin ricasına Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’in anında müdahale ettireceğini düşünüyorum. Kolay gelsin.
YAYA GEÇİDİ VAR AMA...
Okurumuz Tofaş (Fabrika) Boya Mekanik Bakım Uzmanı Yusuf Atış bakınız ne diyor: “Ne şimşir ezildi ne de kural çiğnendi’ başlıklı yayımınızda (3 Temmuz 2019) Nilüfer yaya geçidinin ortasına dikilen şimşir ağaçları yüzünden yaya geçidinden geçmek mümkün olmayınca merdivenle geçiş yapmamızı ve öneri olarak da bu tür yaya geçitlerinin üzerine üst geçit kurulmasını önermiştiniz. Bu tavsiyenize göre belediyelerimizce üst geçit hizmeti başlarsa bizim mahalleye, yani Gemlik Kumla Caddesi’ne de uğrasınlar lütfen! Bariyer yüzünden kaldırıma çıkamıyoruz da!”
Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi; bir üst geçit de buraya lazımmış!
BİRİLERİ BUNLARI DENETLEMELİ
Okurumuz Berkay Önol “Osmangazi, Akpınar Sanayi Caddesi, Organize Sanayi İstasyonu, D 0723 tanımlı belediye otobüs durağı önüne ekilen sivri uçlu tijler tutmuş ve büyümeye başlamış. Gözümüz aydın! Meyvesini de az önce bir vatandaşımız yere tökezlenerek aldı! Yazık.” Allah aşkına birileri bunları denetlesin artık. Bu sorumsuzluktan ve vurdumduymazlıktan dolayı Bursa’da gözünü kaybedenler hatta hayatını yitirenler oluyor… Denetçiler; sahaya inme vakti ne zaman gelecek?
Neden kimse ilgilenmiyor
Hürriyet Bursa okuru Seval Bakan, Mudanya’daki şikayetini şu şekilde anlatıyor: “Soyadımda olduğu gibi cidden ‘bakıyorum!’
Hürriyet Bursa okuru Seval Bakan, Mudanya’daki şikayetini şu şekilde anlatıyor: “Soyadımda olduğu gibi cidden ‘bakıyorum!’ Şuan da bu e-postayı okurken nereye baktığımı merak ettiğinizi düşünüyorum. 7/24 akan foseptik sızıntılarını görür olmaktan, solur olmaktan bıktım ve bıktık. Annemin mirası olan ev bizim kabusumuz olacak sanırım. Burası Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşkel 29. Sokak Merinos Evleri. Mudanya Belediyesi Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi BUSKİ’ye BUSKİ de Mudanya Belediyesi’ne gidin diyor. Battık ki hem de ne battık! Bize kim yardım edecek?”
Bu konu ile alakalı olarak bir çok şikayet almış ve yayımlamıştık. Böylesine bir değersizlik; akıl sır ermiyor!
GÜÇ YETMEYİNCE...
Emekli öğretmen Selma Karakoç, “Osmangazi Çekirge Mahallesi, Mustafa Sokak, No. 47’den 53 numaraya kadar olan apartmanların önü bazı vatandaşlarımızca kirletilmiştir. Temizlik konusunda bizim gücümüz yetmeyecektir. Belediyemizin desteğini rica ediyor ve bizleri kırmayacağını umut ediyoruz. Sevgilerimle” diyor. Sn. Karakoç öğretmenin ricasına Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sn. Memiş Memiş’in anında müdahale ettireceğini düşünüyorum. Kolay gelsin.
YAYA GEÇİDİ VAR AMA...
Okurumuz Tofaş (Fabrika) Boya Mekanik Bakım Uzmanı Yusuf Atış bakınız ne diyor: “Ne şimşir ezildi ne de kural çiğnendi’ başlıklı yayımınızda (3 Temmuz 2019) Nilüfer yaya geçidinin ortasına dikilen şimşir ağaçları yüzünden yaya geçidinden geçmek mümkün olmayınca merdivenle geçiş yapmamızı ve öneri olarak da bu tür yaya geçitlerinin üzerine üst geçit kurulmasını önermiştiniz. Bu tavsiyenize göre belediyelerimizce üst geçit hizmeti başlarsa bizim mahalleye, yani Gemlik Kumla Caddesi’ne de uğrasınlar lütfen! Bariyer yüzünden kaldırıma çıkamıyoruz da!”
Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi; bir üst geçit de buraya lazımmış!
BİRİLERİ BUNLARI DENETLEMELİ
Okurumuz Berkay Önol “Osmangazi, Akpınar Sanayi Caddesi, Organize Sanayi İstasyonu, D 0723 tanımlı belediye otobüs durağı önüne ekilen sivri uçlu tijler tutmuş ve büyümeye başlamış. Gözümüz aydın! Meyvesini de az önce bir vatandaşımız yere tökezlenerek aldı! Yazık.” Allah aşkına birileri bunları denetlesin artık. Bu sorumsuzluktan ve vurdumduymazlıktan dolayı Bursa’da gözünü kaybedenler hatta hayatını yitirenler oluyor… Denetçiler; sahaya inme vakti ne zaman gelecek?