

8 ila 10 yaşları arasında iki kız çocuğu. Biri yalınayak, diğerinde de ayağında terlik. Kıyafetleri de buna keza. Üzücü mü üzücü, düşündürücü mü düşündürücü... Etrafını çevirmiş olan polis amcaları soruyor onlar da cevaplıyor. Soru da belli, cevap da belli aslında... Panayır Mahallesi’nde ikamet eden masumlar, ikamet adreslerinden 17-19 kilometre uzaklıkta bir mesafede dilendiriliyorlar. Polislerle konuştum. Kaygılılardı onlar bile: “... kıyafet ve ayakkabı yardımı da yapılıyor. Ancak vicdani gönüllerden kopan yeni kıyafetler ve ayakkabıları çocuklar hiç göremiyor. Eskileri giydiriyorlar yine üstlerine, vicdandan ırak olan insanlar...” İlgili yasaların zayıf kalmasını fırsat bilen bazı zavallı insanlar, bizlerden buldukları değeri çirkin işlerinde basamak yapıyorlar. Siz kıymetli okurlarımız ve hemşehrilerimiz. Ne olur dilenenlere yardım etmeyin. Etmeyin ki; çocuklarımızın canları yanmasın. Etmeyin ki; toplumda şifa bulmayan kötü hastalık daha da alevlenmesin. Etmeyin ki; miskinler tembelliğe meyletmesin.. Ne olur yardım etmeyin.

ÖYLE BİR ŞEYE HAYRAN KALMIŞ Kİ…



Mimar Sn. Elif Tuğba Albayrak: “Aylardır takip ettiğim bir ilişki var! İnanın hayran kalıyorum! Çöp odası ile çöp konteyneri birbirlerine öyle sıkı sarılmışlar ki! Bir, biz insanın kısmetine böyle sıkı fıkı ilişkiler düşmüyor sanırım! Merak ettiniz değil bu ilişkinin adresini? Veriyorum öyle ise; Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi No. 147 Kısmet Apartmanı önü.”

VİCDANLAR DEVREYE GİRMEZSE

Kuaför Sn. İlyas Koç: “Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki tarihi Şehabettin Paşa Cami’si geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı bakım ve onarımla elden geçirilmişti. Bakınız! O caminin önündeki zemine döşenen mermer kopmuş. Yanına da yani, TARİHİ CAMİ’nin duvarına yapı malzemeleri yaslandırılmış. Ve buları da o kadar hareketli bir meydanda kimseler görmemiş. Diyeceğim o ki; vicdanlar devreye girmezse olacağı buymuş! Saygılarımla.”

BÖYLE OLMAMALI AMA



Sn. Didem Sevinç: “Sn. Kösle, yetkililere bir sorum olacak ama muhatap bulamayacağımı bildiğim için müsaade ederseniz size sormak istiyorum. Sorum şudur. Mesai gününde saat 12:01 de rast geldim. Şehreküstü Metro İstasyonu içinde su ve fırça marifeti ile duvarlar yıkanıyordu. Günün en hareketli saatinde bu temizlik doğru mu?” Öncelikle özellikle o istasyona yönelik bakım ve temizlik hizmeti için ilgili yetkililere teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Bununla birlikte sorunuza yanıt vermek gerekirse; kesinlikle haklısınız. Geceleri de çalışan ekipler varken, bu işin gece yapılması son derece isabetli bir karar olacaktır. Sizinleyim Sn. Sevinç.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

HAYDİ BÜYÜKŞEHİR

Osmangazi Belediyesi’nden şahit fotoğrafları ile birlikte gelen iş-bitiş bildirimi var. Teşekkürler Osmangazi. Şahit fotoğraflı açıklamayı özetimle aktarıyoruz.

‘İLGİLİLERİ BURAYA DAVET EDİYORUZ’ başlıklı yayımınızdaki bahsi geçen Hanedan Sokak’ın kaldırımında gerekli çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte Değirmen Caddesi ve Hat Caddesi ili ilgili şikayet ana arter kapsamında olduğundan; sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ Öyleyse; usta sanatçı Mahmut Tuncer’in: “Helva yapsana” isimli şarkısında da söylediği gibi.... Haydi Büyükşehir; ne duruyorsun...