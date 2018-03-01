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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Ne Büyükşehir, ne Osmangazi ne de UEDAŞ…

1 Mart 2018

“Sayın Kösle. 09 Şubat 2018 akşamıydı...

Ne Büyükşehir, ne Osmangazi ne de UEDAŞ…
Sitemizin içine (Çekirge Caddesi, Çekirge Temel Lisesi yanı, Hünkar Apartmanı No 60 önü) bir araç daha uçarak inişini yapmıştı! Ancak bu aracın diğerlerinden farklı kılınmasına sebep olan apayrı bir özelliği vardı! Çünkü pilot aracını ters vaziyette havaalanına indirmeyi başarmıştı! Bu zorlu iniş sonrasında; kopan korkuluk demirleri, trafik işaret levhaları ve devrilen aydınlatma direği de hurdacılar envanterinde yerini almıştı! Devrilen direkten arta kalan aktif enerji yüklü kablolarına ve oluşan mini uçuruma yönelik tehlike duyurumuzu ricamız doğrultusunda köşenizde iki kez yayımlamıştınız. Bize de ses oldunuz, teşekkür ediyoruz.

CİDDEN BİR İŞE YARAMADI

Gelin görün ki, ne duyan oldu, ne de gören! 06 Şubat 2018 tarihli ‘BÖYLE ÖLMEK İSTEMİYORUZ’ başlığınızla yayımladığınız e-postamızda: “Ne işe yarayacaksa” demiştiniz. Evet Sayın Kösle. Cidden bir işe yaramadı! Ne Büyükşehir, ne Osmangazi, ne de UEDAŞ oralı olmadı. Şaka gibi değil mi? Sevgilerimle. Teoman Dinçer” Sn. Dinçer. Valimiz Sn. İzzettin Küçük’ün, 300 ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş’ın da resmi konutuna 50 metre mesafede, üstelik aynı cadde üzerinde olan görünmezliklere tanık olunca... Bence de şaka olsa gerek bu görünmezlik; bence de...

AYDAN BAKTIM GÖRÜNÜYOR!

Ne Büyükşehir, ne Osmangazi ne de UEDAŞ…Okurumuz Suat Onur: “Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi Ertürk Sokak Ocak Apartmanı önündeki hurda aracın görünürlük mesafesini test edeyim istedim. Bunun için atladım bisikletime ve çıktım aya (!) Oradan baktım dünyaya, sonrada bizim sokağa! Aydan bile gördüm! Bizim buradan görülmesin; hayret valla (!)” Bu konu bizi aşar sevgili Onur! Usta sanatçı Mustafa Topaloğlu’na bir sorsak şu işi (!)

GEL VATANDAŞ SENDE GEL!

Ne Büyükşehir, ne Osmangazi ne de UEDAŞ…Zehra Turhan: “Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi Migros Mağaza önünde asfaltta boydan boya bir kesik. Kesik ki hem de ne kesik! Yanında da AVM olunca... ‘Gel vatandaş gel. Bedava kesik, sende gel!’ diyesim var!”

HARİKASINIZ CİDDEN!

Ne Büyükşehir, ne Osmangazi ne de UEDAŞ…Okurumuz, ampera tech teknikeri İskender Yıldırım: “Kentimizde en son olarak (şimdilik elbette) hizmete açılan köprüdeki (Osmangazi İlçesi Mihraplı Köprülü Kavşağı) yürüme yolu üzerinde küçük bir hesap sapması olmuş sanırım! Harikasınız cidden! Eğilmeden geçmek mümkün olmayınca... Geçişlerimiz için bir tavsiyeniz var mıdır sayın Kösle? Saygılarımla.” Eğilerek geçmenizde fiziksel olarak çeşitli faydalar olacağı için, eğilerek geçmenizi tavsiye ederim sevgili Yıldırım.(!)

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

MOLOZLAR KALDIRILDI

“TUTUN BENİ BAYILACAĞIM başlıklı (15 Şubat 2018 tarihli) haberinizde bahsi geçen molozlar (Şirinevler Cami önü) Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırılmıştır. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü.”

EN KISA ZAMANDA SORUN ÇÖZÜLECEK

“ASIL KABAHATLİ KİM başlıklı yayımınızda bahse konu olan ‘orta gerilim elektrik direği’ (25 Şubat 2108 tarihli yayımımız. Nilüfer İlçesi Beşeveler Mahallesi Güneş Caddesi No 33 önü) 2018 yılı yatırım planımıza alınmıştır. En kısa sürede yapılacak çalışma ile uygun bir alana taşınması sağlanacaktır. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”

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