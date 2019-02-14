Nasreddin Hoca fıkrası gibi

Adının açıklanması istemeyen bir okurumuz özetimle:
‘Yaklaşık 6 ay öncey Nilüfer’deki (Ataevler) verem savaş dispanserine gittim. O sırada dispanserin önündeki sokak tabelası dikkatimi çekti. Tabela hem ters asılmıştı, hem de yanlış bilgi veriyordu!
‘GÖZLERİMDE SORUN YOK’
Belki yanlış görmüşümdür diye düşündüm. Sonra çektiğim fotoğrafa da bakınca gözlerimde sorun olmadığını anladım! Ayrıca bu trajikomik hizmeti bazı yerlere de aktarmıştım. Açıkçası ters asılır olması kısmına pek takılmadım! Malum ambulans ve itfaiye araçlarının göğüslerindeki yazı da tersten yazıyor! Derken, Nasreddin Hoca’mızın meşhur eşeğe ters binme fıkrası geldi akılma! Hoca’mızı anmak ve ona saygı değerinde bulunmak anlamında bu hizmeti destekliyorum! Ancak yanlış adres bildirimine o gündür bu gündür bir anlam veremedim. Orası; Özlüce Mahallesi Sevde Sokak değil. Orası; Ataevler Mahallesi Arda Sokak.’ Yetkililere duyurulur.
BİRİNİN CANI MI YANSIN?
Adının açıklanması istemeyen bir okurumuz: Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Defne Sokak girişindeki (Merve Cami karşısı) kaldırımın kenarı uçurum gibi. Fotoğraf da her şeyi anlatıyor. Gerekli risk önleyici tedbirlerin alınması için ne yapmak gerekiyor? Birinin canının mı yanması gerkiyor?” Yetkililere duyurulur.
BAŞKA SÖZE GEREK YOK!
Okurumuz Sn. Abdulkadir Şen bakınız ne diyor: “Burası Osmangazi İlçesi’ndeki Etibank Caddesi. Bir vatandaş diğer vatandaşlar gibi mecburen caddeden yürüyor. Üstelik yanı başından geçmekte olan araçlara aldırış etmeden. Durum ortada, başka söze gerek yok! ”
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle: “Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi İbrahim Yazıcı Plaza 1 karşısındaki elektrik direğinin dış yüzüne tutturulmuş olan yüksek enerji kablolarına bir kamyonetin kasası takıldı. Takılma sonucu kabloların kopmasına ramak kaldı. Verilmiş sadakamız varmış! O kabloların dizaynında bir yanlış var” diyor. UEDAŞ’ın dikkatine.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BASAMAKLAR TAMİR EDİLDİ
DÜŞÜRMEDEN GELİN başlıklı yayımımızda dikkat çekmeye çalıştığımız koptu kopacak olan basamakların (Hizmet Taksi yanı) kaynak yapılarak sorunun giderildiği bilgisini aldım. Dikkati ve sahiplenmesi için okurumuz Sn. Hakan Öztürk’e; yayımımızla birlikte de aynı gün içinde soruna müdahale edip oluşması muhtemel risklere karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
‘ÇOK MU ŞEY İSTEMİŞLER’ başlıklı şikayetinizdeki (Kırkmerdiven Sokak girişi) kaldırım sorunu giderilmiştir. Bununla birlikte; Devlet Hastanesi Kızılay Semt Polikliniği önündeki kaldırımın sorumluluğuysa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. İyi çalışmalar dileriz. Basın Yayın ve İlişkiler Müdürlüğü
Nasreddin Hoca fıkrası gibi
Adının açıklanması istemeyen bir okurumuz özetimle:
‘Yaklaşık 6 ay öncey Nilüfer’deki (Ataevler) verem savaş dispanserine gittim. O sırada dispanserin önündeki sokak tabelası dikkatimi çekti. Tabela hem ters asılmıştı, hem de yanlış bilgi veriyordu!
‘GÖZLERİMDE SORUN YOK’
Belki yanlış görmüşümdür diye düşündüm. Sonra çektiğim fotoğrafa da bakınca gözlerimde sorun olmadığını anladım! Ayrıca bu trajikomik hizmeti bazı yerlere de aktarmıştım. Açıkçası ters asılır olması kısmına pek takılmadım! Malum ambulans ve itfaiye araçlarının göğüslerindeki yazı da tersten yazıyor! Derken, Nasreddin Hoca’mızın meşhur eşeğe ters binme fıkrası geldi akılma! Hoca’mızı anmak ve ona saygı değerinde bulunmak anlamında bu hizmeti destekliyorum! Ancak yanlış adres bildirimine o gündür bu gündür bir anlam veremedim. Orası; Özlüce Mahallesi Sevde Sokak değil. Orası; Ataevler Mahallesi Arda Sokak.’ Yetkililere duyurulur.
BİRİNİN CANI MI YANSIN?
Adının açıklanması istemeyen bir okurumuz: Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Defne Sokak girişindeki (Merve Cami karşısı) kaldırımın kenarı uçurum gibi. Fotoğraf da her şeyi anlatıyor. Gerekli risk önleyici tedbirlerin alınması için ne yapmak gerekiyor? Birinin canının mı yanması gerkiyor?” Yetkililere duyurulur.
BAŞKA SÖZE GEREK YOK!
Okurumuz Sn. Abdulkadir Şen bakınız ne diyor: “Burası Osmangazi İlçesi’ndeki Etibank Caddesi. Bir vatandaş diğer vatandaşlar gibi mecburen caddeden yürüyor. Üstelik yanı başından geçmekte olan araçlara aldırış etmeden. Durum ortada, başka söze gerek yok! ”
VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle: “Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi İbrahim Yazıcı Plaza 1 karşısındaki elektrik direğinin dış yüzüne tutturulmuş olan yüksek enerji kablolarına bir kamyonetin kasası takıldı. Takılma sonucu kabloların kopmasına ramak kaldı. Verilmiş sadakamız varmış! O kabloların dizaynında bir yanlış var” diyor. UEDAŞ’ın dikkatine.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BASAMAKLAR TAMİR EDİLDİ
DÜŞÜRMEDEN GELİN başlıklı yayımımızda dikkat çekmeye çalıştığımız koptu kopacak olan basamakların (Hizmet Taksi yanı) kaynak yapılarak sorunun giderildiği bilgisini aldım. Dikkati ve sahiplenmesi için okurumuz Sn. Hakan Öztürk’e; yayımımızla birlikte de aynı gün içinde soruna müdahale edip oluşması muhtemel risklere karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.
SORUN GİDERİLDİ
‘ÇOK MU ŞEY İSTEMİŞLER’ başlıklı şikayetinizdeki (Kırkmerdiven Sokak girişi) kaldırım sorunu giderilmiştir. Bununla birlikte; Devlet Hastanesi Kızılay Semt Polikliniği önündeki kaldırımın sorumluluğuysa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. İyi çalışmalar dileriz. Basın Yayın ve İlişkiler Müdürlüğü