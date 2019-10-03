Müthiş manzara

Buyurun size Nilüfer ilçesinde bulunan Ata Parkı Çocuk Oyun Alanı’ndan muhteşem bir manzara.
Arka planda çocuk oyun parkı, ön planda patlamış mısır misali dağılmış kaldırım ve yan planda da Mısır piramitini aratmayan toprak yığıntısı! Tüm bunlar bu haliyle ikinci yılına girsin ve hiçbir yetkilinin dikkati nazarlarına girmesin… Aman nazar değmesin! Sorumluları olan Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur…
KALICI ÇÖZÜM İÇİN TAKİBİNİZ LAZIM
Okurumuz fizik tedavi teknikeri Beyza Arslan, bakınız ne diyor: “Bursaspor Acemler metro istasyonu (BUSKİ karşısı) önünde bulunan çeşmenin yalağı çok zaman tıkalıdır. Bu durum hiç de yakışı kalmamaktadır.” Daha önce de aynı şikayete yer vermiştik… BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanı Sn. Levent Rona; vaziyet bu. Kalıcı çözüm için sanırım takibiniz lazım...
YAYALAR ZORDA ARAÇLAR ZARARDA
Okurumuz fizyoterapi teknikeri Neriman Hüsmenoğlu özetimle: “Sn. Kösle. Geçtiğimiz hafta köşenizde, Bursa Trafik Vakfı Çekici Otoparkı girişi önündeki hafriyat alanını aratmayan kaldırım için bir okurunuzun şikayetini ‘Oradan başkası geçmeyince’ başlığınızla yayımlamıştınız. Bu alana dikkat çekilmesi çok güzeldi elbette. Ancak sözüm ona kaldırımın önündeki ana cadde de haftalardır ilgi bekliyor. Yayalar zorda, araçlar zararda. Vay halimize vay” diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur.
ÇİMLER SULANSIN TAMAM DA
Okurumuz Avukat Salih Durmayaz, şöyle diyor: “25 Eylül 2019 saat 19:53’de çektiğim fotoğrafım Bursa Emniyet Müdürlüğü 2 binası karşısında bulan ve keskin dönüşleri olan kavşağın kollarından biridir. Zemini ıslak. Yani kaza yapmaya çok müsait bir ortam oluşmuş. Islaklığın sebebi, yeşil alanı sulayan fıskiyelerin caddeye de su püskürtmesiyle oluşuyor. Yeşil alanın sulanmasına itirazımız yok elbette. Ancak plansız ve kontrolsüz çalışma sebebiyle dara düşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün bizi duyacağını umuyoruz.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
1)TEŞEKKÜRLER BURULAŞ
BURULAŞ’I TEBRİK EDİYORUZ başlıklı yayımımızdan sonra kırık olan durak kabin camının (Şehreküstü) yenilendiğini, kopuk olan oturma bankının da takıldığını gördüm. Destekleri için BURULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Cüneyt Aksakal’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
2) BARİYERLER DEĞİŞTİRİLDİ
Okurumuz Sn. Bayram Adaletsever: “ ‘SAĞLAMLIK TESTİNE SOKULAN BARİYERLER’ başlığınızla yayımlamış olduğunuz şikayetim, yayımınızdan sonra sabahın erken saatlerinde bariyerlerin değiştirilmesi suretiyle giderildi. Sağ olunuz var olunuz. İyi ki varsınız. Saygılarımla” İhbarınızın yanı sıra takibinizdeki hassasiyetiniz için ben de size teşekkür ederim. Ayrıca bizlere kıymet veren yetkililer; sağ olunuz…
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Müthiş manzara
Buyurun size Nilüfer ilçesinde bulunan Ata Parkı Çocuk Oyun Alanı’ndan muhteşem bir manzara.
Arka planda çocuk oyun parkı, ön planda patlamış mısır misali dağılmış kaldırım ve yan planda da Mısır piramitini aratmayan toprak yığıntısı! Tüm bunlar bu haliyle ikinci yılına girsin ve hiçbir yetkilinin dikkati nazarlarına girmesin… Aman nazar değmesin! Sorumluları olan Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur…
KALICI ÇÖZÜM İÇİN TAKİBİNİZ LAZIM
Okurumuz fizik tedavi teknikeri Beyza Arslan, bakınız ne diyor: “Bursaspor Acemler metro istasyonu (BUSKİ karşısı) önünde bulunan çeşmenin yalağı çok zaman tıkalıdır. Bu durum hiç de yakışı kalmamaktadır.” Daha önce de aynı şikayete yer vermiştik… BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanı Sn. Levent Rona; vaziyet bu. Kalıcı çözüm için sanırım takibiniz lazım...
YAYALAR ZORDA ARAÇLAR ZARARDA
Okurumuz fizyoterapi teknikeri Neriman Hüsmenoğlu özetimle: “Sn. Kösle. Geçtiğimiz hafta köşenizde, Bursa Trafik Vakfı Çekici Otoparkı girişi önündeki hafriyat alanını aratmayan kaldırım için bir okurunuzun şikayetini ‘Oradan başkası geçmeyince’ başlığınızla yayımlamıştınız. Bu alana dikkat çekilmesi çok güzeldi elbette. Ancak sözüm ona kaldırımın önündeki ana cadde de haftalardır ilgi bekliyor. Yayalar zorda, araçlar zararda. Vay halimize vay” diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur.
ÇİMLER SULANSIN TAMAM DA
Okurumuz Avukat Salih Durmayaz, şöyle diyor: “25 Eylül 2019 saat 19:53’de çektiğim fotoğrafım Bursa Emniyet Müdürlüğü 2 binası karşısında bulan ve keskin dönüşleri olan kavşağın kollarından biridir. Zemini ıslak. Yani kaza yapmaya çok müsait bir ortam oluşmuş. Islaklığın sebebi, yeşil alanı sulayan fıskiyelerin caddeye de su püskürtmesiyle oluşuyor. Yeşil alanın sulanmasına itirazımız yok elbette. Ancak plansız ve kontrolsüz çalışma sebebiyle dara düşüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün bizi duyacağını umuyoruz.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
1)TEŞEKKÜRLER BURULAŞ
BURULAŞ’I TEBRİK EDİYORUZ başlıklı yayımımızdan sonra kırık olan durak kabin camının (Şehreküstü) yenilendiğini, kopuk olan oturma bankının da takıldığını gördüm. Destekleri için BURULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Sn. Cüneyt Aksakal’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
2) BARİYERLER DEĞİŞTİRİLDİ
Okurumuz Sn. Bayram Adaletsever: “ ‘SAĞLAMLIK TESTİNE SOKULAN BARİYERLER’ başlığınızla yayımlamış olduğunuz şikayetim, yayımınızdan sonra sabahın erken saatlerinde bariyerlerin değiştirilmesi suretiyle giderildi. Sağ olunuz var olunuz. İyi ki varsınız. Saygılarımla” İhbarınızın yanı sıra takibinizdeki hassasiyetiniz için ben de size teşekkür ederim. Ayrıca bizlere kıymet veren yetkililer; sağ olunuz…
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SONRASI