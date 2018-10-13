Mühendis Dural itiraf ediyor!

Makine Mühendisi Okurumuz Sn. Göktan Dural’a dikkati için teşekkür ederek e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Bursa’mızın en bilindik tarihi eserlerinden olan saat kulesinin (Tophane) üst katına giydirilmiş olan pimapen malzemeyi her gittiğimde izliyorum da… Uzmanlık alanım makine üzerine olmakla birlikte; bu işin mühendisine hayran kaldığımı itiraf ediyorum” (!). diyor. Sn. Dural’ın bu bildirimi sonrası araştırma yaptım. Bursa’mızdaki önemli bir kurumun resim sergisinde ilgili saat kulesinin önceki yıllarda çekilerek çerçeve altına alınmış olan fotoğrafını buldum. Mukayese ettim de… Hayranlığın hat safhada olması için keşke kulenin tamamı pimapenle kaplansaymış (!).
Tanımlara ne oldu?
Okurumuz Sn. Tayfun Turan özetimle bakınız ne diyor: “BURULAŞ’ın kontrolünde olan belediye otobüs duraklarındaki tanımlayıcı levhalara ne oldu? Daha önceleri her durağa özel tanımlayıcı bilgi vardı, Ancak şimdi sadece OTOBÜS DURAĞI diye tanımlanmaya başladı. Bu uygulama niye ve neden değiştirildi anlamıyorum. Vatandaş olarak adres tarifimizde derdimizi nasıl anlatacağız? Bu konu hakkında ilgili yetkililerden mantıklı olanı uygulamalarını rica ediyorum. Saygılarımla.”
Birileri çöplük sanmış…
Okurumuz Sn. Cemal Gül: “Yıldırım İlçesi Ankara Caddesi Otosansit girişini birileri, moloz boşaltma alanı sanmış! Bu sebepten kaynaklı çeşitli aksaklıklar olmadan ilgili belediyenin yardımlarını rica ediyoruz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU DA SİNEK BEREKETİ Başlıklı yazımıza istinaden üç günde bir yapılan ilaçlama periyodunun sabah ve akşam olmak üzere tekrar düzenlendiği bilgisini aldım. Ayrıca bu bilgiyi doğrulayan otel işletmecileri “sağ olunuz” diyorlar. Ve bizlerden desteklerini esirgemeyen; Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü; Veteriner Hekim Sn. Barbaros Cihangir’e, Şef; Veteriner Hekim Sn. Özlem Kartal’a ve Teknik Destek Çalışanı Sn. İbrahim Halil Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.
ANLAM VEREMİYOR ÇÜNKÜ başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde çirkinlikleri yok etmek için adeta seferber olan Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü’ne ve de kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum.
BORDÜRE DİKKAT başlıklı yayımımızdaki (Tarihi Pirinç Han girişi karşısı) sorunun giderilmiş olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
Mühendis Dural itiraf ediyor!
Makine Mühendisi Okurumuz Sn. Göktan Dural’a dikkati için teşekkür ederek e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Bursa’mızın en bilindik tarihi eserlerinden olan saat kulesinin (Tophane) üst katına giydirilmiş olan pimapen malzemeyi her gittiğimde izliyorum da… Uzmanlık alanım makine üzerine olmakla birlikte; bu işin mühendisine hayran kaldığımı itiraf ediyorum” (!). diyor. Sn. Dural’ın bu bildirimi sonrası araştırma yaptım. Bursa’mızdaki önemli bir kurumun resim sergisinde ilgili saat kulesinin önceki yıllarda çekilerek çerçeve altına alınmış olan fotoğrafını buldum. Mukayese ettim de… Hayranlığın hat safhada olması için keşke kulenin tamamı pimapenle kaplansaymış (!).
Tanımlara ne oldu?
Okurumuz Sn. Tayfun Turan özetimle bakınız ne diyor: “BURULAŞ’ın kontrolünde olan belediye otobüs duraklarındaki tanımlayıcı levhalara ne oldu? Daha önceleri her durağa özel tanımlayıcı bilgi vardı, Ancak şimdi sadece OTOBÜS DURAĞI diye tanımlanmaya başladı. Bu uygulama niye ve neden değiştirildi anlamıyorum. Vatandaş olarak adres tarifimizde derdimizi nasıl anlatacağız? Bu konu hakkında ilgili yetkililerden mantıklı olanı uygulamalarını rica ediyorum. Saygılarımla.”
Birileri çöplük sanmış…
Okurumuz Sn. Cemal Gül: “Yıldırım İlçesi Ankara Caddesi Otosansit girişini birileri, moloz boşaltma alanı sanmış! Bu sebepten kaynaklı çeşitli aksaklıklar olmadan ilgili belediyenin yardımlarını rica ediyoruz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BU DA SİNEK BEREKETİ Başlıklı yazımıza istinaden üç günde bir yapılan ilaçlama periyodunun sabah ve akşam olmak üzere tekrar düzenlendiği bilgisini aldım. Ayrıca bu bilgiyi doğrulayan otel işletmecileri “sağ olunuz” diyorlar. Ve bizlerden desteklerini esirgemeyen; Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü; Veteriner Hekim Sn. Barbaros Cihangir’e, Şef; Veteriner Hekim Sn. Özlem Kartal’a ve Teknik Destek Çalışanı Sn. İbrahim Halil Çiftçi’ye teşekkür ediyorum.
ANLAM VEREMİYOR ÇÜNKÜ başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde çirkinlikleri yok etmek için adeta seferber olan Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü’ne ve de kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum.
BORDÜRE DİKKAT başlıklı yayımımızdaki (Tarihi Pirinç Han girişi karşısı) sorunun giderilmiş olduğunu gördüm. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.