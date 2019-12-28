Müdahale eden yok

Siz kıymetli okurlarımızdan gelen binlercesi e-postalar arasında beni en çok üzen, üzerken de düşündüren şikayetlerin başında, kaldırımlarımızın kullanım engelleri ve oluşturulan milyonlarca liralık ziyanları geliyor.
Kazılı olmayan ya da engeli olmayan bir kaldırıma rast gelmez mi insan? Maalesef durum bu. Evet rast gelemedim hiç. Bakınız lütfen. Paylaşmış olduğum kaldırım da Büyükşehir Belediyesi’nde var olan Nilüfer ilçesinin en kilit noktasında yer alan Yıldırım Caddesi 1/ B önündendir. Üzerinden binlerce yaya, yanından da on binlerce araç geçiyor. Üstelik her gün… Dolayısıyla burasını da gören yüzlerce yetkili var ve müdahale yok. Diyorum ki bu ziyanlar ‘Bursa’da moda’ olmasın sakın!
YAKIŞIYORSA SÖZÜM YOK…
Abonelerimizden olan Tuğba Korkmaz’ın yerden göğe kadar haklı olduğuna inandığım e-postasının özetini çıkartarak aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi başlangıcında bulunan viranlık yapının (Onlarca yıl önce UEDAŞ’ın kullandığı trafo binasıydı.) oradan kaldırılması için çalmadık kapı bırakmadım. Fakat ihbarıma zerre değer veren yok. Bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Bu esnada, o viranlığı oraya yakıştıranlara sözüm yok!”
YILDIRIM’A DAVET VAR
Okurumuz Mustafa Kemal Öztürk’ün daveti kaçırılmamalı! Bakınız, Öztürk ne diyor: “Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzeri ciddi anlamda kirletilmiş. Yetkilileri buraya davet ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunarız!”
SAKIN SAHAYA İNMEYİN
“Ben Serenay Açıkel. Hikayemi merak eden yetkili olursa size yazdığım telefon numaramı verin lütfen. Gerçi sanmıyorum birisi merak edip arasın. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi Ebebek Mağazası önündeki kaldırımda yürüyordum.
SİVRİ UÇLU TİJLER
Fotoğrafımda gördüğünüz bebek arabalı kadın, kaldırıma oluşturulmuş olan rampanın kenarına sıra sıra dizilmiş olan sivri uçlu tijlerden birine bastı. Önce bir çığlık sonra da “Ayağıma battı, ayağım kanıyor…” isyanıyla yoluna devam etti. Çok üzüldüm. Aynı durumda biz de olabilirdik. Siz başkanlar ve denetçiler; sakın sahaya inmeyin. ” Haklısınız, ne diyelim...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ BELEDİYESİ
“‘MUSTAFA SOKAK ÇÖZÜM ARIYOR’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Yazınızda bahse konu olan Mustafa Sokak’ta tek yön düzenlemesi yapılması için UKOME Kurulunun 11.12.2019 tarihli ve 207770 sayılı görüş talebine istinaden 20.12.2019 tarihli 140299 sayılı yazımız ile olumlu görüşümüz sunulmuş olup, UKOME kurulundan olumlu karar çıkması halinde gerekli levha uygulamaları belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgili ekiplerince yapılacaktır. Duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi…
Müdahale eden yok
Siz kıymetli okurlarımızdan gelen binlercesi e-postalar arasında beni en çok üzen, üzerken de düşündüren şikayetlerin başında, kaldırımlarımızın kullanım engelleri ve oluşturulan milyonlarca liralık ziyanları geliyor.
Kazılı olmayan ya da engeli olmayan bir kaldırıma rast gelmez mi insan? Maalesef durum bu. Evet rast gelemedim hiç. Bakınız lütfen. Paylaşmış olduğum kaldırım da Büyükşehir Belediyesi’nde var olan Nilüfer ilçesinin en kilit noktasında yer alan Yıldırım Caddesi 1/ B önündendir. Üzerinden binlerce yaya, yanından da on binlerce araç geçiyor. Üstelik her gün… Dolayısıyla burasını da gören yüzlerce yetkili var ve müdahale yok. Diyorum ki bu ziyanlar ‘Bursa’da moda’ olmasın sakın!
YAKIŞIYORSA SÖZÜM YOK…
Abonelerimizden olan Tuğba Korkmaz’ın yerden göğe kadar haklı olduğuna inandığım e-postasının özetini çıkartarak aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi başlangıcında bulunan viranlık yapının (Onlarca yıl önce UEDAŞ’ın kullandığı trafo binasıydı.) oradan kaldırılması için çalmadık kapı bırakmadım. Fakat ihbarıma zerre değer veren yok. Bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Bu esnada, o viranlığı oraya yakıştıranlara sözüm yok!”
YILDIRIM’A DAVET VAR
Okurumuz Mustafa Kemal Öztürk’ün daveti kaçırılmamalı! Bakınız, Öztürk ne diyor: “Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzeri ciddi anlamda kirletilmiş. Yetkilileri buraya davet ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunarız!”
SAKIN SAHAYA İNMEYİN
“Ben Serenay Açıkel. Hikayemi merak eden yetkili olursa size yazdığım telefon numaramı verin lütfen. Gerçi sanmıyorum birisi merak edip arasın. Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi Ebebek Mağazası önündeki kaldırımda yürüyordum.
SİVRİ UÇLU TİJLER
Fotoğrafımda gördüğünüz bebek arabalı kadın, kaldırıma oluşturulmuş olan rampanın kenarına sıra sıra dizilmiş olan sivri uçlu tijlerden birine bastı. Önce bir çığlık sonra da “Ayağıma battı, ayağım kanıyor…” isyanıyla yoluna devam etti. Çok üzüldüm. Aynı durumda biz de olabilirdik. Siz başkanlar ve denetçiler; sakın sahaya inmeyin. ” Haklısınız, ne diyelim...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ BELEDİYESİ
“‘MUSTAFA SOKAK ÇÖZÜM ARIYOR’ başlıklı şikâyete yer vermiştiniz. Yazınızda bahse konu olan Mustafa Sokak’ta tek yön düzenlemesi yapılması için UKOME Kurulunun 11.12.2019 tarihli ve 207770 sayılı görüş talebine istinaden 20.12.2019 tarihli 140299 sayılı yazımız ile olumlu görüşümüz sunulmuş olup, UKOME kurulundan olumlu karar çıkması halinde gerekli levha uygulamaları belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgili ekiplerince yapılacaktır. Duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi…