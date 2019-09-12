Meşhur olmayı bekleyen kuyu

Abonelerimizden olan Boya Metod Bakım Uzmanı Yusuf Atış:
“Gerek yazılı basında, gerekse görsel medyada sıkça rast geldiğimiz acılarımızdan biri de ‘Kuyuya düştü ve canından oldu’ gibi haberlerden oluşuyor. Bakınız lütfen. Ben bu kuyuyu üç ay önce de görmüştüm. Ne tesadüf ki, Gemlik’te ikamet eden biri olarak bana oldukça uzakta olan bu kuyuya yine rast geldim. Asıl görmesi gereken ilgililerin görmemiş olmamasına bir anlam veremiyorum. Köşeniz aracılığıyla; ‘Sayın yetkililer! Neredesiniz? Bu kuyu da meşhur olmaya aday! Lütfen meşhur olmadan görün’ diyorum. Adres; Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Panayır, Nilüfer Sokak girişi Saygılarımla.” Bu işte yine Osmangazi Kaymakamı Sn. Zafer Orhan’a kalacak sanırım. Sn. Orhan, desteğinize ihtiyacımız var.
BİTSİN ARTIK BU TUZAKLAR
Öğretmen okurumuz Aylin K “Geçtiğimiz hafta köşenizde bir okurunuzdan gelen şikayete göre kentin en yoğun yolcusuna ev sahipliği yapan Şehreküstü metro istasyonu içindeki saygısızlığa dikkat çekmiştiniz. Yani görme engeli olan vatandaşlarımıza kurulan tuzak haberiniz. (06 Eylül) O günden sonra da benim de dikkatimi çekti. Her gün takip ediyorum. Hiçbir iyileşme olmadı maalesef. Bırakın iyileşmeyi daha kötüleşti hatta!” diyor. Ve diyorum ki; bitsin artık bu tuzaklar!
O HURDA ARACI KALDIRIN
Okurumuz Evrim Çiçek özetimle : “Nilüfer ilçesi Fethiye mezarlığı karşısında bulunan hurda araç üç yıldır buradadır. Sorun olarak gördüğümüz bu durumu onlarca kez ilgililere bildirdik. Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi’ne gidin diyor. Çözümü olmayan bir işe düştük. Ne yapalım Sn. Kösle?” diyor. Dert etmeyin Sn. Çiçek.
YANIT DAHİ ALAMADIK
Okurumuz Muhsin Akar özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Seçkin Sokak sakiniyim. Sokak sakinleri adına yazıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi böylesine modern yerleşim alanında elektrik kabloları ilkel bir görünüme sahip olmakla birlikte çeşitli hayati riskleri taşımaktadır. Kabloların yer altına alınması için çok kez UEDAŞ’a dilekçe verdik. Ancak yanıt dahi alamadık. UEDAŞ tarafınca şikayetimizi merak eden olursa telefon numaramı verebilirsiniz. Teşekkür ederiz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İLAÇLAMALAR YETERLİ GELMİYOR başlıklı yayımımızla (Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi) birlikte sabahın erken saatlerinde arandım. Bölgeye ilave ekiplerin çıktığını ve ilaçlama periyodunun arttırıldığı bilgisini aldım. Bilgiyi şahit video kaydıyla birlikte fotoğraflarıyla da aktaran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri; Veteriner Hekim Muhsin Akar’a ve Ziraat Mühendisi Deniz Akbaş’a teşekkür ediyorum.
Meşhur olmayı bekleyen kuyu
Abonelerimizden olan Boya Metod Bakım Uzmanı Yusuf Atış:
“Gerek yazılı basında, gerekse görsel medyada sıkça rast geldiğimiz acılarımızdan biri de ‘Kuyuya düştü ve canından oldu’ gibi haberlerden oluşuyor. Bakınız lütfen. Ben bu kuyuyu üç ay önce de görmüştüm. Ne tesadüf ki, Gemlik’te ikamet eden biri olarak bana oldukça uzakta olan bu kuyuya yine rast geldim. Asıl görmesi gereken ilgililerin görmemiş olmamasına bir anlam veremiyorum. Köşeniz aracılığıyla; ‘Sayın yetkililer! Neredesiniz? Bu kuyu da meşhur olmaya aday! Lütfen meşhur olmadan görün’ diyorum. Adres; Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi Panayır, Nilüfer Sokak girişi Saygılarımla.” Bu işte yine Osmangazi Kaymakamı Sn. Zafer Orhan’a kalacak sanırım. Sn. Orhan, desteğinize ihtiyacımız var.
BİTSİN ARTIK BU TUZAKLAR
Öğretmen okurumuz Aylin K “Geçtiğimiz hafta köşenizde bir okurunuzdan gelen şikayete göre kentin en yoğun yolcusuna ev sahipliği yapan Şehreküstü metro istasyonu içindeki saygısızlığa dikkat çekmiştiniz. Yani görme engeli olan vatandaşlarımıza kurulan tuzak haberiniz. (06 Eylül) O günden sonra da benim de dikkatimi çekti. Her gün takip ediyorum. Hiçbir iyileşme olmadı maalesef. Bırakın iyileşmeyi daha kötüleşti hatta!” diyor. Ve diyorum ki; bitsin artık bu tuzaklar!
O HURDA ARACI KALDIRIN
Okurumuz Evrim Çiçek özetimle : “Nilüfer ilçesi Fethiye mezarlığı karşısında bulunan hurda araç üç yıldır buradadır. Sorun olarak gördüğümüz bu durumu onlarca kez ilgililere bildirdik. Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi’ne gidin diyor. Çözümü olmayan bir işe düştük. Ne yapalım Sn. Kösle?” diyor. Dert etmeyin Sn. Çiçek.
YANIT DAHİ ALAMADIK
Okurumuz Muhsin Akar özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Seçkin Sokak sakiniyim. Sokak sakinleri adına yazıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi böylesine modern yerleşim alanında elektrik kabloları ilkel bir görünüme sahip olmakla birlikte çeşitli hayati riskleri taşımaktadır. Kabloların yer altına alınması için çok kez UEDAŞ’a dilekçe verdik. Ancak yanıt dahi alamadık. UEDAŞ tarafınca şikayetimizi merak eden olursa telefon numaramı verebilirsiniz. Teşekkür ederiz.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İLAÇLAMALAR YETERLİ GELMİYOR başlıklı yayımımızla (Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi) birlikte sabahın erken saatlerinde arandım. Bölgeye ilave ekiplerin çıktığını ve ilaçlama periyodunun arttırıldığı bilgisini aldım. Bilgiyi şahit video kaydıyla birlikte fotoğraflarıyla da aktaran Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri; Veteriner Hekim Muhsin Akar’a ve Ziraat Mühendisi Deniz Akbaş’a teşekkür ediyorum.