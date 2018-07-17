Manisa’da da böyle…

Bir işimden dolayı sık sık ziyaret ettiğim Manisa’da da rahat duramadım! Bursa’mızdaki belediyecilik hizmetleriyle Manisa’yı kıyasladım da; iki kattan daha fazla nüfusu olan Bursa’mızda belediyecilik hizmetlerinin daha güzel işlediği kanısına vardım. Tespitlerimden bazılarını siz kıymetli okurlarımızla da paylaşayım istedim. İlgili şahit fotoğraflarım yüz metrelik bir alan içinde olup her biri de yine yüz metre sonra karşılarında bulunan Yunusemre Belediyesi civarındadır!
SORUN 165 GÜNDE ÇÖZÜLMEDİ
1. Fotoğrafımdaki yeşil alanda bulunan sivri uçlu tehlikeli tijleri 02 Şubat 2018’de çekmiştim. Durumu; şikayet hattına, şikayet masasına, beyaz masa çalışanlarına bildirdim. İhbarımın dikkate alınmadığını gördüm. İhbarımdaki öneme dikkat çekmek için bir numaralı fotoğrafımda da gördüğünüz cep telefonumda olan görüntüyle birlikte Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı’nın makamına çıktım. Konuyu sözlü ve görsel olarak anlattıktan sonra ilgili sorunu odasındaki camından da direkt gösterdim! Baktım buradan da bi’alo yok! Soluğu, Büyükşehir Başkanlığı binasında aldım. Burada da hiyerarşi kuralları sonucu kendimi Kent Estetiği Dairesi müdürü odasında buldum. O da olmayınca (İlgili fotoğrafımı burada da gösterdim) Büyükşehir Belediye Başkanının katına çıktım. Başkanı aradım. Özel kalem müdürü ve asistanı başkanın olmadığını belirtince bu kez onlara; Bursalı bir misafir olduğumu belirtip, adeta bubi tuzağı olan tijlerin kesilmesi için acil olarak yardım etmelerini rica ettim. Ve bugün aradan geçen 165 güne karşın halen o saplamalar 100 metre mesafede duruyor!
2. Fotoğrafımda, bir patlak sonucu günlerdir yarısı da ana caddeye akıp kazalara davetiye sunan su sebili (!) için çalmadık kapı bırakmadım. Olmayınca en sonunda bizzat MASKİ’ye (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi) gittim. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının makamlarının bulunduğu katta gezerken bir daire başkanı ile görüştürüldüm. Netice de, sorun o dakikalar içinde giderildi. Üstelik bu sudan (!) mesele de aynı 100 metrelik alan içinde.
3. Fotoğrafımda genç bir kardeşimizi patlayan kaldırım taşlarına takılmamak için uçuş moduna geçmiş vaziyette yakaladım (!).
4. Fotoğrafımda sürekli mevcut olan ayıp yine 100 metrelik alan içinde olmasının yanı sıra Merkezefendi Devlet Hastanesi girişi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde.
5. Fotoğrafımda da çeşitli ülke bayraklarıyla birlikte aynı boy direk ve aynı ebattaki kumaşla sunulmuş olan Türk Bayrağı’mız! Oysa ki, ilgili mevzuat: “... Türk Bayrağı’nın diğer devlet, kurum, kuruluş bayraklarına nazaran daha büyük ölçüde imal edilmesi veya Türk Bayrağı’nın asıldığı diğer ülke bayraklarının direklerine oranla daha yüksekte olması...” diyorken. Bu da o 100 metrelik alan içinde olunca... Manisa; kusura bakma ama bizim Bursa’da özellikle belediye başkanlığı binalarına 100 metre yakınlıktaki mesafe içinde benzerlerine rast gelemezsiniz. Bu süreçlerde mutlu olduğum işlere de tanık oldum elbette.
EMNİYETE TEŞEKKÜR
Farklı günlerde trafik ve asayişi ilgilendiren konulara yönelik olarak Alo 155 Polis İmdat’a iki ihbarım oldu. Birinci ihbarımda 1 dakika 50 saniye, ikinci ihbarımda da 2 dakika 35 saniye sonra polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiklerine şahit oldum. İyiler mutlaka takdir edilmelidir. Bu başarılı hizmeti es geçemezdim. Dolayısıyla; Manisa Emniyet Müdürü Sn. Fevzi Bilgiç’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Velhasıl bizim Manisa’da da böyle... Bursa’dan sevgiyle...
Manisa’da da böyle…
Bir işimden dolayı sık sık ziyaret ettiğim Manisa’da da rahat duramadım! Bursa’mızdaki belediyecilik hizmetleriyle Manisa’yı kıyasladım da; iki kattan daha fazla nüfusu olan Bursa’mızda belediyecilik hizmetlerinin daha güzel işlediği kanısına vardım. Tespitlerimden bazılarını siz kıymetli okurlarımızla da paylaşayım istedim. İlgili şahit fotoğraflarım yüz metrelik bir alan içinde olup her biri de yine yüz metre sonra karşılarında bulunan Yunusemre Belediyesi civarındadır!
SORUN 165 GÜNDE ÇÖZÜLMEDİ
1. Fotoğrafımdaki yeşil alanda bulunan sivri uçlu tehlikeli tijleri 02 Şubat 2018’de çekmiştim. Durumu; şikayet hattına, şikayet masasına, beyaz masa çalışanlarına bildirdim. İhbarımın dikkate alınmadığını gördüm. İhbarımdaki öneme dikkat çekmek için bir numaralı fotoğrafımda da gördüğünüz cep telefonumda olan görüntüyle birlikte Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı’nın makamına çıktım. Konuyu sözlü ve görsel olarak anlattıktan sonra ilgili sorunu odasındaki camından da direkt gösterdim! Baktım buradan da bi’alo yok! Soluğu, Büyükşehir Başkanlığı binasında aldım. Burada da hiyerarşi kuralları sonucu kendimi Kent Estetiği Dairesi müdürü odasında buldum. O da olmayınca (İlgili fotoğrafımı burada da gösterdim) Büyükşehir Belediye Başkanının katına çıktım. Başkanı aradım. Özel kalem müdürü ve asistanı başkanın olmadığını belirtince bu kez onlara; Bursalı bir misafir olduğumu belirtip, adeta bubi tuzağı olan tijlerin kesilmesi için acil olarak yardım etmelerini rica ettim. Ve bugün aradan geçen 165 güne karşın halen o saplamalar 100 metre mesafede duruyor!
2. Fotoğrafımda, bir patlak sonucu günlerdir yarısı da ana caddeye akıp kazalara davetiye sunan su sebili (!) için çalmadık kapı bırakmadım. Olmayınca en sonunda bizzat MASKİ’ye (Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi) gittim. Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının makamlarının bulunduğu katta gezerken bir daire başkanı ile görüştürüldüm. Netice de, sorun o dakikalar içinde giderildi. Üstelik bu sudan (!) mesele de aynı 100 metrelik alan içinde.
3. Fotoğrafımda genç bir kardeşimizi patlayan kaldırım taşlarına takılmamak için uçuş moduna geçmiş vaziyette yakaladım (!).
4. Fotoğrafımda sürekli mevcut olan ayıp yine 100 metrelik alan içinde olmasının yanı sıra Merkezefendi Devlet Hastanesi girişi ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde.
5. Fotoğrafımda da çeşitli ülke bayraklarıyla birlikte aynı boy direk ve aynı ebattaki kumaşla sunulmuş olan Türk Bayrağı’mız! Oysa ki, ilgili mevzuat: “... Türk Bayrağı’nın diğer devlet, kurum, kuruluş bayraklarına nazaran daha büyük ölçüde imal edilmesi veya Türk Bayrağı’nın asıldığı diğer ülke bayraklarının direklerine oranla daha yüksekte olması...” diyorken. Bu da o 100 metrelik alan içinde olunca... Manisa; kusura bakma ama bizim Bursa’da özellikle belediye başkanlığı binalarına 100 metre yakınlıktaki mesafe içinde benzerlerine rast gelemezsiniz. Bu süreçlerde mutlu olduğum işlere de tanık oldum elbette.
EMNİYETE TEŞEKKÜR
Farklı günlerde trafik ve asayişi ilgilendiren konulara yönelik olarak Alo 155 Polis İmdat’a iki ihbarım oldu. Birinci ihbarımda 1 dakika 50 saniye, ikinci ihbarımda da 2 dakika 35 saniye sonra polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiklerine şahit oldum. İyiler mutlaka takdir edilmelidir. Bu başarılı hizmeti es geçemezdim. Dolayısıyla; Manisa Emniyet Müdürü Sn. Fevzi Bilgiç’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Velhasıl bizim Manisa’da da böyle... Bursa’dan sevgiyle...