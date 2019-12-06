 Madem ki onlar size emanet…

Okurumuz iş insanı Fatma Tozar, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi, Doğanbey Caddesi’nde sevimli mi sevimli onlarca sokak köpeği var. Bizler elimizden geldiği ölçülerde onlara bakmaya çalışıyoruz. Ama bireysel olarak tam manasıyla yeterli olamıyoruz maalesef. Geçtiğimiz ay Osmangazi Belediyesi imzasıyla teşhir edilen devasa reklam tabelalarındaki (Kedi ve köpek fotoğrafıyla desteklenmişti) yazıda ‘Onlar bize emanet’ deniliyordu. Bu sözünüz askıda kalmasın lütfen. Çünkü bizim buralarda belediyemizden hibe olarak bu yavrucakların kullanabilecekleri bir su kabı dahi yok! Destek rica ediyoruz.” İşinizin yoğun olduğunu tahmin edebiliyorum Mustafa Dündar Başkan. Ancak vaziyet böyle. Onlar size emanet…
KUYU VAR KOVASI YOK
Okurumuz Yusuf Uygar, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi Crowne Plaza önüne rast gelen alanda bir su kuyusu var. Yağmurda dolan kuyunun suyunu boşaltmak için oraya bir kova tedarik edilmesini istiyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na duyurulur. Suyu çekmek için kova gereksinimi doğmuş.
MUKAYESE EDİYORUM DA…
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Didem Sargıcı: “Nilüfer ilçesinde hizmet verdiği söylenen bisiklet yolları engelli koşu parkurlarını aratmıyor. İş ortaklığım olan Almanya’nın başkenti Berlin’e onlarca kez gittim. Orada ucu bucağı olmayan beraberinde hiç ama hiç engeli bulunmayan ve fevkalade mükemmel asfalt üzerinde bulunan bisiklet yollarıyla bizi mukayese ediyorum da… Sanırım Almanlar bu işi bilmiyorlar galiba!”
DENETLEYİN ARTIK!
Okurumuz Berna Akbulut, özetimle: “Nilüfer ilçesinin kaldırımlarında yürüme yolu var. Bisiklet yolu var. Görmeyen kardeşlerimiz için düşünülmüş özel alan var. Özetle hepsi var. Var olsa ne yazar. Ama asıl olması gereken şey saygı; işte bir tek o yok! Yetkililere sesleniyorum. Allah aşkına denetleyin artık!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KESİK ALAN YAMANDI
BİZ BURADAYIZ BELEDİYEMİZ NEREDE başlıklı yayımımızla alakalı olarak “Dört ay oldu, el insaf” diyen abonemiz Sedat Rengiiyiler’in şikayetinin yayımımızla birlikte aynı gün içinde yapıldığı (Osmangazi ilçesi Kanal Caddesi) bilgisini almıştım. Yaptığım kontrolde de onlarca metre kesiğe maruz kalan alanın yamandığını gördüm. Gözünüz aydın olsun Sedat Rengiiyiler. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. “
‘ENGELLERİN BİTECEĞİ YOK’
başlıklı yayımınızda şirketimizi ilgilendiren sorun giderilmiştir. (Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı) Ayrıca civar mahalleler de tek tek taranarak benzeri sorunlar tespit edilerek onların da aksaklıkları giderilmiştir. Gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” İvedi sahiplenmenizin yanı sıra şahit olarak yollamış fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim.
Madem ki onlar size emanet…
Okurumuz iş insanı Fatma Tozar, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi, Doğanbey Caddesi’nde sevimli mi sevimli onlarca sokak köpeği var. Bizler elimizden geldiği ölçülerde onlara bakmaya çalışıyoruz. Ama bireysel olarak tam manasıyla yeterli olamıyoruz maalesef. Geçtiğimiz ay Osmangazi Belediyesi imzasıyla teşhir edilen devasa reklam tabelalarındaki (Kedi ve köpek fotoğrafıyla desteklenmişti) yazıda ‘Onlar bize emanet’ deniliyordu. Bu sözünüz askıda kalmasın lütfen. Çünkü bizim buralarda belediyemizden hibe olarak bu yavrucakların kullanabilecekleri bir su kabı dahi yok! Destek rica ediyoruz.” İşinizin yoğun olduğunu tahmin edebiliyorum Mustafa Dündar Başkan. Ancak vaziyet böyle. Onlar size emanet…
KUYU VAR KOVASI YOK
Okurumuz Yusuf Uygar, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi Crowne Plaza önüne rast gelen alanda bir su kuyusu var. Yağmurda dolan kuyunun suyunu boşaltmak için oraya bir kova tedarik edilmesini istiyoruz.” Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na duyurulur. Suyu çekmek için kova gereksinimi doğmuş.
MUKAYESE EDİYORUM DA…
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Didem Sargıcı: “Nilüfer ilçesinde hizmet verdiği söylenen bisiklet yolları engelli koşu parkurlarını aratmıyor. İş ortaklığım olan Almanya’nın başkenti Berlin’e onlarca kez gittim. Orada ucu bucağı olmayan beraberinde hiç ama hiç engeli bulunmayan ve fevkalade mükemmel asfalt üzerinde bulunan bisiklet yollarıyla bizi mukayese ediyorum da… Sanırım Almanlar bu işi bilmiyorlar galiba!”
DENETLEYİN ARTIK!
Okurumuz Berna Akbulut, özetimle: “Nilüfer ilçesinin kaldırımlarında yürüme yolu var. Bisiklet yolu var. Görmeyen kardeşlerimiz için düşünülmüş özel alan var. Özetle hepsi var. Var olsa ne yazar. Ama asıl olması gereken şey saygı; işte bir tek o yok! Yetkililere sesleniyorum. Allah aşkına denetleyin artık!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KESİK ALAN YAMANDI
BİZ BURADAYIZ BELEDİYEMİZ NEREDE başlıklı yayımımızla alakalı olarak “Dört ay oldu, el insaf” diyen abonemiz Sedat Rengiiyiler’in şikayetinin yayımımızla birlikte aynı gün içinde yapıldığı (Osmangazi ilçesi Kanal Caddesi) bilgisini almıştım. Yaptığım kontrolde de onlarca metre kesiğe maruz kalan alanın yamandığını gördüm. Gözünüz aydın olsun Sedat Rengiiyiler. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. “
‘ENGELLERİN BİTECEĞİ YOK’
başlıklı yayımınızda şirketimizi ilgilendiren sorun giderilmiştir. (Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı) Ayrıca civar mahalleler de tek tek taranarak benzeri sorunlar tespit edilerek onların da aksaklıkları giderilmiştir. Gereğini bilgilerinize sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” İvedi sahiplenmenizin yanı sıra şahit olarak yollamış fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ederim.