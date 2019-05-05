Kuyudan ibaret bir mevzu bizimkisi!

01 Mayıs’ta ailecek aracımızla geziyorduk.
Osmangazi İlçesi’nin en pahalı arsalarına da ev sahipliği yapan Dobruca Caddesi’nden geçiyorduk. Oğlum: “Babaaaa dikkat et. Yolda kocaman kuyu var” diye bağırdı… Aracımla kuyunun önünde durdum. Etrafı da çok zayıf olan asfaltaki kuyunun üzerine bir çöp konteyneri bıraktım! Daha sonra ulaşabildiğim her yetkiliyi aradım. Konununacil olduğunu belirttim yetkililere. Çünkü kuyu büyük tehlike saçıyordu etrafa! Mevzu bundan ibaret. Basit bir kuyudan öte gitmeyen bu durum çok da önemli değil aslında. (!)
YA PATLARSA
Edebiyat Öğretmeni olan Okurumuz Nazlı G “Aylardır dikkatimi çekiyor. Bur çok kez de 153’e bu durumu aktardım! Fotoğraftaki aracın yanına gidip baktım. Bir de ne göreyim! Araçta LPG tankı da var. Bildiğim kadarıyla boş tanklar patlıyor asıl… Birilerinden kaynaklı oluşacak işlem sonucu o tank ya patlarsa… Patladıktan sonra mı alacaklar acaba? Adres; Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Pazar Sokak. (mezarlık altı) Saygılarımla” diyor. Büyükşehir ve Nilüfer Zabıta Müdürlüğü: vaziyet böyle. Desteğiniz gerekiyor...
OYUN HAVUZU
İşletmeci okurumuz Seyran Asalet özetimle: “Yıldırım Belediyesi önündeki süs havuzu hikayelerinizi gülerek takip ediyoruz. En son olarak 2 - 3 ay önce Yıldırım Belediyesi’nin tarafınıza yolladığı açıklamayı yayımlamıştınız. Açıklamada “havuzun bakıma alındığını” öğrenmiştik! Hiç bitmeyen bakımın bitmediği iyi olmuş aslında! Bakınız. Küçük bir çocuk içinde ne de güzel oynuyor. Şöyle bir tavsiyem var! Havuz içinde bulunan tehlike aparatlar sökülsün. Ve orası süs havuzu değil de oyun havuzu olsun! Bari böylece bir işe yarar! Hem de köşenizdeki standart konulardan biri biter!” diyor. Mantıklı bir öneri!
BEN İNANIYORUM
Okurumuz Gülçinar Songül’ün ricasını aktarıyorum: “Nilüfer İlçesi Lefkoşe Caddesi üzerinde bulunan orta refüj otlarının budanmasını arzu ediyorum. Arzum değer bulur mu acaba?” değer bulacağına inanıyorum Sn. Songül. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Sn. Nida Kabadayı Aydın’a rica ile duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ
“‘BU DİREK ÖLÜM DİREĞİ OLMASIN’ başlıklı yayımınızdaki (Bursa Anadolu Lisesi önü) elektrik direğine ait olan galveniz aydınlatma direği klemens kapağı yayımınızla birlikte haberdar olduktan sonra hareket eden uzman ekiplerimizin çalışmasıyla aksaklık kalıcı olarak gidermiştir. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Şahit fotoğrafıyla da desteği olan Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
Kuyudan ibaret bir mevzu bizimkisi!
01 Mayıs’ta ailecek aracımızla geziyorduk.
Osmangazi İlçesi’nin en pahalı arsalarına da ev sahipliği yapan Dobruca Caddesi’nden geçiyorduk. Oğlum: “Babaaaa dikkat et. Yolda kocaman kuyu var” diye bağırdı… Aracımla kuyunun önünde durdum. Etrafı da çok zayıf olan asfaltaki kuyunun üzerine bir çöp konteyneri bıraktım! Daha sonra ulaşabildiğim her yetkiliyi aradım. Konununacil olduğunu belirttim yetkililere. Çünkü kuyu büyük tehlike saçıyordu etrafa! Mevzu bundan ibaret. Basit bir kuyudan öte gitmeyen bu durum çok da önemli değil aslında. (!)
YA PATLARSA
Edebiyat Öğretmeni olan Okurumuz Nazlı G “Aylardır dikkatimi çekiyor. Bur çok kez de 153’e bu durumu aktardım! Fotoğraftaki aracın yanına gidip baktım. Bir de ne göreyim! Araçta LPG tankı da var. Bildiğim kadarıyla boş tanklar patlıyor asıl… Birilerinden kaynaklı oluşacak işlem sonucu o tank ya patlarsa… Patladıktan sonra mı alacaklar acaba? Adres; Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi Pazar Sokak. (mezarlık altı) Saygılarımla” diyor. Büyükşehir ve Nilüfer Zabıta Müdürlüğü: vaziyet böyle. Desteğiniz gerekiyor...
OYUN HAVUZU
İşletmeci okurumuz Seyran Asalet özetimle: “Yıldırım Belediyesi önündeki süs havuzu hikayelerinizi gülerek takip ediyoruz. En son olarak 2 - 3 ay önce Yıldırım Belediyesi’nin tarafınıza yolladığı açıklamayı yayımlamıştınız. Açıklamada “havuzun bakıma alındığını” öğrenmiştik! Hiç bitmeyen bakımın bitmediği iyi olmuş aslında! Bakınız. Küçük bir çocuk içinde ne de güzel oynuyor. Şöyle bir tavsiyem var! Havuz içinde bulunan tehlike aparatlar sökülsün. Ve orası süs havuzu değil de oyun havuzu olsun! Bari böylece bir işe yarar! Hem de köşenizdeki standart konulardan biri biter!” diyor. Mantıklı bir öneri!
BEN İNANIYORUM
Okurumuz Gülçinar Songül’ün ricasını aktarıyorum: “Nilüfer İlçesi Lefkoşe Caddesi üzerinde bulunan orta refüj otlarının budanmasını arzu ediyorum. Arzum değer bulur mu acaba?” değer bulacağına inanıyorum Sn. Songül. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Sn. Nida Kabadayı Aydın’a rica ile duyurulur.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
UEDAŞ
“‘BU DİREK ÖLÜM DİREĞİ OLMASIN’ başlıklı yayımınızdaki (Bursa Anadolu Lisesi önü) elektrik direğine ait olan galveniz aydınlatma direği klemens kapağı yayımınızla birlikte haberdar olduktan sonra hareket eden uzman ekiplerimizin çalışmasıyla aksaklık kalıcı olarak gidermiştir. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Şahit fotoğrafıyla da desteği olan Kurumsal İletişim Uzmanı Sn. Melek Poyraz’a ve kıymetli ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.