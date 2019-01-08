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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Köstebek yuvası değil

8 Ocak 2019

Okurumuz Endüstri Mühendisi Sn. Ezgi Öz: “Sn. Kösle. Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi Beşevler Bölge Parkı önündeki fotoğrafımda görülen bir köstebek yuvası değildir!

ÇÖKME OLDU


Yaklaşık 2 sene önce caddemiz adeta Ay zemini gibi delik deşik çukuruyla hizmet verirken nasıl olduysa asfaltlanmıştı! Derken çok zor olsa gerek (!) yağmur suyu ızgaraları ve diğer menhol kapakları beton kalıplarla yeniden yapılmamıştı. Maalesef sadece etrafları güçlendirilerek yol seviyesine getirilmişti. Vaziyet böyle olunca da suçlusu olan araçlar sayesinde (!) yağmur suyu ızgaralarında ve menhol kapaklarında çökmeler meydana geldi!
Derken farklı bir örnek çıktı karşıma. Köstebek yuvası değil

‘BU KADAR DA OLMAZ’

Gördüğünüz hafriyat atıkları yaklaşık 7 - 8 hafta önce onarılan BUSKİ yağmur suyu ızgarası çökük giderme işleminden geriye kaldı! Şehrin birçok noktasında “Buraya moloz dökülmez” diye yazarken Beşevler’in göbeğinde gördüğünüz molozun bırakılır olması ‘bu kadar da olmaz’ dedirtiyor insana! Acaba buraya da “Dikkat Moloz Dökmeyiniz...” tabelası mı dikileydi! Takdir belediyemizindir!”

PARA BASMA MAKİNESİ Mİ VAR!Köstebek yuvası değil

Okurumuz Sn. A. K özetimle: “Hatırlayacaksınız. Osmangazi İlçesi Çekirge 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yanındaki basket sahasının potası kırıktı. Siz aracı oldunuz ve hayırsever bir doktor okurunuz da o potayı almış siz de taktırtmıştınız. Şimdi de Osmangazi Belediyesi’nce yapılan sahanın, önce tek direk basket potası söküldü. Sonra da saha yıkılmaya başlandı! Af edersiniz ama belediyemizde para basma makinesi mi var acaba?”  

KALDIRIMI OLMAYAN CADDE!Köstebek yuvası değil

Okurumuz Sn. Cumhur Kızıl özetimle bakınız ne diyor: “Otuz yılı aşkın bir süredir Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No 408 de esnafım. Hani çok zaman kaldırımlardaki engellere değiniyorsunuz ya… Bizim şikayetimiz de buna benzer bir şey. Ancak birazcık farklı! Bizim buralar da kaldırım diye bir şey yok. Ne hikmetse belediye başkanları buralara girmemeye yemin etmişler sanki! Engeli olan vatandaşlarımız dahi ana caddeden yürüyor.” Sn. Kızıl yerden göğe kadar haklı…

MADEM Kİ GÖZ YUMACAKTINIZKöstebek yuvası değil

Okurumuz Deniz Gazi: “Ana arterler üzerindeki kaldırımların neredeyse tamamı ‘görme engelli yürüme taşları’ ile döşendi. Ancak gelin görün ki yine neredeyse tamamının üzeri araç park alanı gibi kullanılıyor! Madem ki buna göz yumacaktınız neden bu taşlarla döşediniz.”

HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Köstebek yuvası değil

Köstebek yuvası değil

TEŞEKKÜRLER

KEŞKE YAZMASAYDINIZ konu başlıklı çukurun (Eskicioğlu Sokak) giderilmiş olduğunu bilgisini aldım. Gözünüz aydın Albay S. A İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

MONTAJ YAPILACAKTIR

UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “AMAN DİKKAT başlığınızla yayımladığınız haber, ivedi olarak değerlendirilmiştir. Bu ay içerisinde de arıza bakım ve onarım ekiplerimizce ziyana uğratılan direğin montajı yapılacaktır. Saygılarımızla” Bilgi aktarımı ve takibi için; UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Sn. Yusuf Ziya Yüce’ye, Uzman Sn. Melek Poyraz’a ve kıymetli şirket çalışanlarına teşekkür ediyorum. Uçurum işini de vesileyle Büyükşehir’e bir kez daha hatırlatmak isterim…

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