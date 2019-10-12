Okurumuz Kadir Altınoluk, özetimle:
“Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 4. Çalışkan Sokak’tan geçiyordum. Bir otomobilin fotoğrafını çektiğim yangın hidrantına çarptığını gördüm. Otomobilin aşırı hız yapmaması ve ağır tonajlı olmaması büyük bir zararın oluşmasına engel oldu. Ama bu şans her zaman böyle yaver gitmeyebilir! Hidrantın önüne koruyucu bariyer dikilmesi gerekir diye düşünüyorum.” Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın dikkatlerine…
KALDIRIM OLMAYINCA...
Hürriyet Bursa okuru Süleyman Tabar, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi, Gürsu / İsabey yolunun bazı bölümlerinde kaldırım yok. Bu durum kabul edilir bir durum değil. İlgililere duyurulur.
ÇOCUK PARKINDAKİ KUYU
Hürriyet Bursa abonelerinden Güler Şencan, “Nilüfer’de bulunan Ata Parkı’ndaki kapakları açık olan alan dikkatimi çekti. Gittim baktım. Kuyu en az 2,5 metre derinliğindeydi. Benim merakım ise çocuk parkındaki bu derin kuyuyu gözümle görmek istemekten kaynaklanıyordu. İlla birilerinin düşmesi gerekiyor sanırım bu kuyunun kapatılması için!” Yetkililere duyurulur.
YA BİRİNİN ÜZERİNE DEVRİLSEYDİ
Okurumuz Tayfun Alıcı: “Nilüfer Lefkoşe Caddesi üzerindeki (Halkbank önü) yasaklı bir tabela sert esen rüzgar sonucu devrildi. O tabela devrilirken birinin üzerine de düşebilirdi. Yetkililer bunları neden denetlemez?” diye soruyor sorumluları...
YILLARDIR ÇALIŞMIYOR
Engelli okurumuz Mustafa Boğdu: “Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki (Tarihi Pirinç Han önünde) ‘engelli aracı akü şarj aleti’ yıllardır çalışmıyor. Üzerine ‘arızalıdır’ yazısının asılmasını rica ediyorum. Çünkü ihtiyacı olan arkadaşlarımı çok üzüyor bu durum!”
Koruyucu bariyer dikilmeli
Okurumuz Kadir Altınoluk, özetimle:
“Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi 4. Çalışkan Sokak’tan geçiyordum. Bir otomobilin fotoğrafını çektiğim yangın hidrantına çarptığını gördüm. Otomobilin aşırı hız yapmaması ve ağır tonajlı olmaması büyük bir zararın oluşmasına engel oldu. Ama bu şans her zaman böyle yaver gitmeyebilir! Hidrantın önüne koruyucu bariyer dikilmesi gerekir diye düşünüyorum.” Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın dikkatlerine…
KALDIRIM OLMAYINCA...
Hürriyet Bursa okuru Süleyman Tabar, bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi, Gürsu / İsabey yolunun bazı bölümlerinde kaldırım yok. Bu durum kabul edilir bir durum değil. İlgililere duyurulur.
ÇOCUK PARKINDAKİ KUYU
Hürriyet Bursa abonelerinden Güler Şencan, “Nilüfer’de bulunan Ata Parkı’ndaki kapakları açık olan alan dikkatimi çekti. Gittim baktım. Kuyu en az 2,5 metre derinliğindeydi. Benim merakım ise çocuk parkındaki bu derin kuyuyu gözümle görmek istemekten kaynaklanıyordu. İlla birilerinin düşmesi gerekiyor sanırım bu kuyunun kapatılması için!” Yetkililere duyurulur.
YA BİRİNİN ÜZERİNE DEVRİLSEYDİ
Okurumuz Tayfun Alıcı: “Nilüfer Lefkoşe Caddesi üzerindeki (Halkbank önü) yasaklı bir tabela sert esen rüzgar sonucu devrildi. O tabela devrilirken birinin üzerine de düşebilirdi. Yetkililer bunları neden denetlemez?” diye soruyor sorumluları...
YILLARDIR ÇALIŞMIYOR
Engelli okurumuz Mustafa Boğdu: “Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki (Tarihi Pirinç Han önünde) ‘engelli aracı akü şarj aleti’ yıllardır çalışmıyor. Üzerine ‘arızalıdır’ yazısının asılmasını rica ediyorum. Çünkü ihtiyacı olan arkadaşlarımı çok üzüyor bu durum!”