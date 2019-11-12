Kışın halimiz yaman olacak galiba...

Okurlarımızdan olan emekli basın mensubu Ahmet Faruk A. “Değerli meslektaşım.
Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan; Reyhan Caddesi, Mantıcılar Caddesi ve Tayakadın Caddesi arası kış gelmeden duman dumana. Kışın halimiz yine yaman olacak galiba! Bazı vatandaşlarımız evlerinde kullandıkları sobalarda ellerine geçirdiklerini yakmaya başladı. Bu sebepten dolayı etrafa yayılan karbonmonoksit gazı sebebiyle bırakın balkona çıkmayı camlarımızı daha aralayamıyoruz.
ARALARINDA PASLAŞIYORLAR
153 ihbar hattına bildirdim. Karşıma çıkan kişi Büyükşehir personeliymiş: “Osmangazi Belediyesi’ni ara” dedi. Ben de Osmangazi Belediyesi’ni aradım. Onlar da: “Büyükşehir Belediyesi’ni ara” dedi. Sanırım iki belediye futbol maçı tertip etmişler. Birbirleri arasında paslaşıyorlar. Biz paslaşacak değil, gol atacak birini arıyoruz.”
BİZ BURADAYIZ DA BELEDİYEMİZ NEREDE?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Sedat Rengiiyiler özetimle şöyle diyor: “Dört ay önceydi... Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Mete Caddesi ile 1. Kanal Caddesi arası yine kazılmıştı. Aradan geçen bunca aya ve onlarca ihbarımıza rağmen yüzlerce metrelik kesik alana müdahale edilmedi. Cadde ortasında kalan kesik alan çevre esnaflarınca kül, toprak, kum gibi malzemelerle dolduruluyor. Biz buradayız da belediyemiz nerede?”
UÇAK EHLİYETİ DE ORADA VERİLSİN
Okurlarımızdan Meltem Poyraz’ın bir sorusu var. Buyurun hep birlikte okuyalım: “Şöyle bir sorum olacak. Ancak önce adresi vermek istiyorum lütfen. Burası Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi Basın Sitesi, 800. Sokak’tır. Şimdi, sorum şudur. Şehir içinde, ana güzergahta, binlerce kişinin ikamet ettiği binaların arasında, iki ayrı ilk ve orta öğretim okulun da bulunduğu alanda üstelik çoluğun çocuğun hiç eksik olmadığı bir adreste tır ehliyet sınavı yapılır mı? Biz sorduk. ‘Cumartesi ve Pazar günü olduğu için sorun yok’ dediler. Bu işe siz ne dersiniz Muhammet Kösle?” Gayet güzel derim Meltem Poyraz. Sanırım sokağınız bu işler için yeterli genişliğe sahip. Hafta içi de uçak ehliyeti için çalışmalar yapılabilir.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
En nihayetinde; UZUN ATLA ESNEK KAL başlıklı şikayetimdeki ATA PARKI girişine müdahale edilerek sorunun tamamen ortadan kaldırılmış olduğunu gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Bursa’mıza…
GÖRSEL DEĞİŞİKLİK GÜZEL
BURSA’DA MİNİ MISIR PİRAMİTİ başlıklı yayımımızdaki mini piramitin yayımımızla birlikte aynı gün içinde peri bacasına benzetilerek düzeltildiğini gördüm. Görsel değişiklik güzeldir. İlgililere teşekkür ediyorum.
Kışın halimiz yaman olacak galiba...
Okurlarımızdan olan emekli basın mensubu Ahmet Faruk A. “Değerli meslektaşım.
Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan; Reyhan Caddesi, Mantıcılar Caddesi ve Tayakadın Caddesi arası kış gelmeden duman dumana. Kışın halimiz yine yaman olacak galiba! Bazı vatandaşlarımız evlerinde kullandıkları sobalarda ellerine geçirdiklerini yakmaya başladı. Bu sebepten dolayı etrafa yayılan karbonmonoksit gazı sebebiyle bırakın balkona çıkmayı camlarımızı daha aralayamıyoruz.
ARALARINDA PASLAŞIYORLAR
153 ihbar hattına bildirdim. Karşıma çıkan kişi Büyükşehir personeliymiş: “Osmangazi Belediyesi’ni ara” dedi. Ben de Osmangazi Belediyesi’ni aradım. Onlar da: “Büyükşehir Belediyesi’ni ara” dedi. Sanırım iki belediye futbol maçı tertip etmişler. Birbirleri arasında paslaşıyorlar. Biz paslaşacak değil, gol atacak birini arıyoruz.”
BİZ BURADAYIZ DA BELEDİYEMİZ NEREDE?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Sedat Rengiiyiler özetimle şöyle diyor: “Dört ay önceydi... Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Mete Caddesi ile 1. Kanal Caddesi arası yine kazılmıştı. Aradan geçen bunca aya ve onlarca ihbarımıza rağmen yüzlerce metrelik kesik alana müdahale edilmedi. Cadde ortasında kalan kesik alan çevre esnaflarınca kül, toprak, kum gibi malzemelerle dolduruluyor. Biz buradayız da belediyemiz nerede?”
UÇAK EHLİYETİ DE ORADA VERİLSİN
Okurlarımızdan Meltem Poyraz’ın bir sorusu var. Buyurun hep birlikte okuyalım: “Şöyle bir sorum olacak. Ancak önce adresi vermek istiyorum lütfen. Burası Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi Basın Sitesi, 800. Sokak’tır. Şimdi, sorum şudur. Şehir içinde, ana güzergahta, binlerce kişinin ikamet ettiği binaların arasında, iki ayrı ilk ve orta öğretim okulun da bulunduğu alanda üstelik çoluğun çocuğun hiç eksik olmadığı bir adreste tır ehliyet sınavı yapılır mı? Biz sorduk. ‘Cumartesi ve Pazar günü olduğu için sorun yok’ dediler. Bu işe siz ne dersiniz Muhammet Kösle?” Gayet güzel derim Meltem Poyraz. Sanırım sokağınız bu işler için yeterli genişliğe sahip. Hafta içi de uçak ehliyeti için çalışmalar yapılabilir.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
En nihayetinde; UZUN ATLA ESNEK KAL başlıklı şikayetimdeki ATA PARKI girişine müdahale edilerek sorunun tamamen ortadan kaldırılmış olduğunu gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Bursa’mıza…
GÖRSEL DEĞİŞİKLİK GÜZEL
BURSA’DA MİNİ MISIR PİRAMİTİ başlıklı yayımımızdaki mini piramitin yayımımızla birlikte aynı gün içinde peri bacasına benzetilerek düzeltildiğini gördüm. Görsel değişiklik güzeldir. İlgililere teşekkür ediyorum.