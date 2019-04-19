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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kimin ki daha doğru?

19 Nisan 2019

Abonemiz Sedat Rengiiyiler özetimle şöyle diyor:

Kimin ki daha doğru

“Osmangazi İlçesi ile Nilüfer Belediyesi kesişim noktasında kalan (Mihraplı Köprü yanı) caddeye refüj oluşturuldu. Daha sonra da gördüğünüz gibi taşlar döşenmeye başlandı. Geçtiğimiz aylarda İngiltere’ye gitmiştim. Başka ülkelerde de gördüğüm gibi böyle yerlere oralarda ağaç dikildiğine tanık oldum! Bizde de döşendikten üç veya dört ay sonra çökecek olan taşlar döşeniyor! Kimin ki daha doğru?” göreceli bir bakış açısı Rengiiyiler!

AHMET DİYOR Kİ…

Kimin ki daha doğru

Sağlık Memuru olan bir okurumuz özetimle diyor ki: “Ardı arkası bitmeyen sorunlar için köşenizdeki yayımlarınızda şarkı ve türkü başlıklarını kullanır olmanıza çok zaman kahkaha atıyoruz. Adımı açıklamayın ve sadece şunu yazın lütfen.

YOLCULAR ENDİŞELİ

Kimin ki daha doğruÜç ay doldu havaleli bariyerler büzüleli! Yolcular bu işin neticesinden endişeli. Akşam olunca çevresi haleli. Yetkilerin buradan geçmedikleri besbelli. İş düştü Kul Ahmet’e. Ve der ki Kul Ahmet; artık burasını görüverin bi’zahmet!” Okurumuzu arayarak yazdığını teyit ettirdim. Evet. Nilüfer İlçesi FSM Metro girişindeki bu büzülme üçüncü ayının içindeymiş… Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi ve BURULAŞ, Kul Ahmet’in sesine kulak verin.

AMAN DİKKAT!

Kimin ki daha doğru

Okurlarımızdan Eren Ersoy ve Sn. Mert Oruç: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi İzmir Bulvarı Bursa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önündeki yeşil alan içine çakılmış olan keskin ve sivri uçlu tijlere dikkatimiz takıldı. Çocukken bu gibi alanları görünce içine girer ve özgürce koşardık. Diyeceğimiz o ki başka çocuklar da bunu yapabilir. Can yakmaya müsait olan bu saplamaları buradan sökün lütfen.” Dikkatiniz için teşekkür ediyorum gençler.

SALINCAK KOPUNCA…

Kimin ki daha doğru

Abonelerimizden Endüstri Mühendisi Sn. Celalettin Beri: “Nilüfer İlçesi / Beşevler Parkı’nı denetleyen, kontrol eden ve benimseyen bir yetkili yok mu? Fotoğrafımdaki salıncak en az altı aydır kopmuş vaziyette duruyor. Bu nasıl bir belediyeciliktir?” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘SESİMİZİ DUYDULAR’

Kimin ki daha doğru

En son olarak 08 Aralık 2018 de BURSA’NIN AYIBI’ konu başlığımla yayımlamıştık. Evet. Cidden Bursa’nın ayıbı olan ve gözlerden kaçan Tower Plaza (Stadyum Caddesi) gökdeleni en nihayetinde fark edildi! 12 Mart 2019 da çektiğim fotoğrafımda yıkım işlemlerinin başlamış olduğuna şahitlik ettim. Ve tüm hızıyla yıkımların devam ettiğini izliyorum. Teşekkür ediyorum. Ancak; madem yıkılacaktı neden yapıldı? Bunun cevabını bilen olmasa da hayırlı olsun kentimize!

TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR

Kimin ki daha doğru

YANYAN BAKIYORLAR ÇÜNKÜ başlıklı sorunun (Bursaspor Acemler İstasyonu) yayımımızla birlikte aynı gün içinde yapılmış olmasına tanık oldum. Destekleri için Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

GEREKEN YAPILDI

“BİZE DESTEK OLUR MUSUNUZ başlıklı yayımınızdaki ricanız doğrultusunda (Millet Mahallesi Yolu Çevre Yolu) yayımınızla birlikte aynı gün içinde Büyükşehir Kent Estetiği’nin uzman ekiplerince bahsi geçen yaya üst geçidindeki çirkin yazılar silinip uygun boyayla tekrar boyanmıştır. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı” Bravo size Büyükşehir Kent Estetiği bravo…

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