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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kime gidelim, kime diyelim

4 Haziran 2019

Okurumuz Hasan Hüseyin Demirtaş öyle bir şey diyor ki…

Kime gidelim, kime diyelim
“Sn. Kösle. Köşenizi sürekli takip eden biri olarak en çok dikkatimi çeken konular arasında Mudanya iskelesi yanındaki sahilde bulunan boru ve çeşitli ekipmanlar var. Ne Mudanya Belediyesi, ne Büyükşehir Belediyesi, ne de ilgili yüzlerce yetkili… Diyelim; gazete almıyorlar ve köşenizi de bu yüzden okuyamıyorlar. Peki Budo’ya binmiyorlar mı? O övgülerin zirve yaptırıldığı sahilde yürümüyorlar mı? Ne bizi duyan, ne sizi okuyan yetkili yok. Vaziyet ortada. Kime gidelim, kime diyelim. Saygı ve selam ile.”

 BEŞ YILDIR BÖYLE...

Kime gidelim, kime diyelim
Okurumuz Gülizar Aksu özetimle: “Bu güvenle yürüyebileceğimiz çok ferah kaldırım Nilüfer İlçesi Karafatma Meydanı karşısındadır. Beş yıldır da böyledir. Vaziyet ortada. Yapılan hizmette samimiyet olmayınca böyle olması çok normal aslında. Esenlikler dilerim!” diyor.

ÖYLE BİR ŞEYE DİKKAT ÇEKMİŞ Kİ…

Kime gidelim, kime diyelim
Abonelerimizden olan Emekli, kataforez boya proses uzmanı Sn. Birol Kayalı öyle bir konuya dikkat çekmiş ki; akıl sır alacak gibi değil. Özetimle aktarıyorum: “Adeta düşmemiz için planlanmış olan kanal çukurunun adresi Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Yaşam Parkı’ndadır. Burası en az bir yıldır böyledir. Yaşam Parkı ismi buraya gitmiyor!”

 KALDIRIMLAR BİZ YAYALAR İÇİNDİR

Kime gidelim, kime diyelim
Kime gidelim, kime diyelim
Okurumuz Endüstri Mühendisi Sn. Didem Seçen özetimle: “Kaldırımlar biz yayalar içindir. Dolayısıyla kaldırımların özellikle de görme engeli taşlarının (yalan taşları) üzerine, bisiklet yollarının üzerine park edilmesi kabul edilecek bir durum değildir. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nün ve de zabıta teşkilatlarının bu oluşumlara karşı daha da hassas davranmalarını önemle rica ediyorum.” diyor.

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Kime gidelim, kime diyelimKime gidelim, kime diyelim

YETKİLİLERE DUYURULUR başlığımla yayımlamış olduğumuz Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Arabayolu Caddesi üzerinde oluşturulan can sıkıcı kesiğin yayımımızla birlikte asfalt yaması atılarak, onarıldığına şahit oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

 

 

 

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