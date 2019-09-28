Okurumuz Merve İlpek özetimle:
“Osmangazi ilçesi, Osmangazi Metro İstasyonu durağı girişinde ya da başka bir tarifle Osmangazi Belediyesi’ne 50 metre mesafede binlercesi kilitli taş var. Taş ihtiyacı olan vatandaşlarımız buradan temin edebilirler. Hani yıllardır orada durunca; çürümesinler!” diyor. Yetkililerin dikkatine.
KULLANMAK TEHLİKELİYMİŞ...
Emekli makine mühendisi Halil Uzun diyor ki: “Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu önünde hizmet veren (BUSKİ karşısı) üst geçidin asansörünü kullanmak tehlikeliymiş. Bunu ben demiyorum. Birisi oraya kırmızı etiket yapıştırmış. Ve etikette de öyle yazıyor!”
KALDIRIM MI KALDIRIM
Okurumuz Lale Ketenci bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Halkbank önündeki kaldırıma bakıyorum da… Her yağmur sonrası önünde su birikiyor. Engelli aracı kullanan kardeşlerimiz sözüm ona rampaya aracını çıkartamıyor. Yani, kaldırım mı kaldırım…”
ÖYLE BİR ŞEY İSTİYOR Kİ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kale Caddesi üzerine atılan yeni asfalt, yamalı entari gibi yama üstüne yama atılması sonucu çok güzel bir görüntüye kavuştu! Ancak bir ricamız olacak kıymetli yetkililerden. Bazı alanlarda yama yok. Oralara da atın lütfen” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Osmangazi Belediyesi
“ 01 Ağustos 2019 tarihli köşenizde yer alan ‘ASANSÖR İSTİYORUZ’ başlıklı şikayetiniz incelendi. Bahse konu olan Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine aittir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi ve top sizdeymiş Büyükşehir Belediyesi…
Kilitli taşa ihtiyaç mı duydunuz?
Okurumuz Merve İlpek özetimle:
“Osmangazi ilçesi, Osmangazi Metro İstasyonu durağı girişinde ya da başka bir tarifle Osmangazi Belediyesi’ne 50 metre mesafede binlercesi kilitli taş var. Taş ihtiyacı olan vatandaşlarımız buradan temin edebilirler. Hani yıllardır orada durunca; çürümesinler!” diyor. Yetkililerin dikkatine.
KULLANMAK TEHLİKELİYMİŞ...
Emekli makine mühendisi Halil Uzun diyor ki: “Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu önünde hizmet veren (BUSKİ karşısı) üst geçidin asansörünü kullanmak tehlikeliymiş. Bunu ben demiyorum. Birisi oraya kırmızı etiket yapıştırmış. Ve etikette de öyle yazıyor!”
KALDIRIM MI KALDIRIM
Okurumuz Lale Ketenci bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi Halkbank önündeki kaldırıma bakıyorum da… Her yağmur sonrası önünde su birikiyor. Engelli aracı kullanan kardeşlerimiz sözüm ona rampaya aracını çıkartamıyor. Yani, kaldırım mı kaldırım…”
ÖYLE BİR ŞEY İSTİYOR Kİ…
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Kale Caddesi üzerine atılan yeni asfalt, yamalı entari gibi yama üstüne yama atılması sonucu çok güzel bir görüntüye kavuştu! Ancak bir ricamız olacak kıymetli yetkililerden. Bazı alanlarda yama yok. Oralara da atın lütfen” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Osmangazi Belediyesi
“ 01 Ağustos 2019 tarihli köşenizde yer alan ‘ASANSÖR İSTİYORUZ’ başlıklı şikayetiniz incelendi. Bahse konu olan Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin bakım ve onarım sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine aittir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi ve top sizdeymiş Büyükşehir Belediyesi…