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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kendin çal kendin oyna

23 Kasım 2019

OKURUMUZ Ayça Açıkel, özetimle:

Kendin çal kendin oyna

“Özellikle metro girişlerini işgal etmiş olan dilencilerin varlığından ve onlara verilen sınırsız dilenme yetkilerinden şikayetçiyim! Bununla birlikte her dilencinin kucağında bulunan bebeklere de çok üzüldüğümü belirtmeden edemeyeceğim. Vatandaş para vermeyi kesmediği, belediye yetkilileri de bunları görmezden geldiği müddetçe biz de ‘kendin çal kendin söyle’ türküsünü söylemeye devam edeceğiz. Vaziyet ortada” diyor.

UÇURUM NAYLON ŞERİTLE ÖNLENİR Mİ?

Kendin çal kendin oyna

OKURUMUZ Atilla Toprak, diyor ki: “Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde bulunan yol ayrımındaki (Osmangazi Kaymakamlığı Soğanlı Öğrenci Yurdu girişi) derenin uçurumu naylon şeritle tedbir altına alınmış! Bu nasıl bir tedbir almaktır?

Kendin çal kendin oyna

Ayrıca buraya 20 metre mesafede bulunan koruyucu bariyer de işlevini yitirmiştir. Bu haliyle bir yılı doldurmuştur! Sorumsuzluğun sebebi kime aittir?” Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi; vaziyet böyle…

TEKER BALON GİBİ ESNİYOR ÇÜNKÜ…

Kendin çal kendin oyna

ADININ açıklanmasını istemeyen okurumuz şöyle diyor: “Son zamanlarda şehir içi trafiğinde seyreden kamyonların sayılarında ciddi artış gözlemliyorum. Ayrıca kamyonların ‘tonaj’ kurallarına uymadıkları da aşikar! Kamyonların tekerleri taşıdıkları yükle alakalı olarak balon gibi esniyorlar. Hatta korkunç bir sesle patlayan tekerlere de rast geldik. Araçlar patlayan tekerlerine rağmen durmadan yoluna devam ediyor. Böyle olunca da yük diğer tekerlere dağılıyor. Bu durum, asfalta çok ciddi ziyanlar veriyor. İlgililerin takipçi olmalarını rica ederim.”

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYORLAR

Kendin çal kendin oyna

OKURUMUZ Oğuzhan S., “Kimsenin ekmek mücadelesine sözümüz yok. Hele emekçi kardeşlerimize; asla...

Kendin çal kendin oyna
Fakat son yıllarda dikkatimi çeken önemli bir konu var. Metal, kağıt, plastik gibi hurda toplayıcısı kardeşlerimizin manuel ve küçük motorlu ekipmanlarıyla kullandıkları yüzlercesi araç, taşıt trafiğini ciddi anlamda tehlikeye düşürüyor. Yetkilere rica ediyorum. Konuya bu gözle bakınız lütfen. Saygılarımla.”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

KAPAKLAR TAKILIP, ETRAFI TEMİZLENDİ

Kendin çal kendin oyna

Yazın koku vardı, şimdi etrafı çöplük olmuş başlıklı yayımımıza ait (Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi) olan ihbarımızın sonucundaki süreci kontrol için gittim. İlgili metal çöp kutularının kapaklarının takıldığını, etrafının da temizlendiğini gördüm. Bizlere değer veren yetkililere teşekkür ediyorum.

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