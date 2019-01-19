Kaydırmazlar olmayınca…

Okurumuz Umut Bayram: “Her gün rast geldiğim ve de özellikle kış aylarında daha çok aradığımız kaydırmazlardan bahsetmek istiyorum (!).
Fatih Sultan Mehmet metro durağında olduğu gibi merdivenlerin kaydırmazlarının yıpranmış ve sökülmüş olması düşündürücü. Gerçi bu durum şehrimizin vazgeçilmez görüntülerinden! Oysa buralarda çalışan görevliler de var. Neden belli zamanlarda bunlar yenilenmez? Ya da onarılmaz? Basit gibi algılanan ancak beş liralık kaydırmazların eksikliği özellikle ıslak zeminde insanlar için tehlike oluşturuyor. Bu yüzden düşen, yaralananlar oluyor. Kimsenin başına kötü bir kaza gelmeden önlem alınırsa seviniriz.” İlgililere duyurulur.
BİRİLERİNİN DAHA CANI YANMASIN
Okurumuz; İşletmeci Özge Sağlam’a çok büyük geçmiş olsun diyerek e-postasını aktarıyorum: “Sn. Kösle, geçen hafta Tarihi Balibey Hanı yanındaki merdivenleri kullanarak Tophane tarafına çıkmak istedik. Basamakların ucundaki mermerlerin sökülmüş olduğunu fark edemeyen kızımız Sude, feci şekilde düştü. Muhatap bulamayacağımızı bildiğimiz için o telaşla kendi başımızın çaresine baktık. Dün yine aynı yerden geçerken gördüm ki merdivenler aynı durumda. Hatta bu kez de ben düşecektim neredeyse… Gördüğümüz kusuru, ayıbı, yanlışı bildirmek adına sorunu köşeniz aracılığıyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bizim başımıza gelen bir başkasının başına gelmesin, birilerinin daha canı yanmasın. Ben üstüme düşeni köşeniz aracılıyla yapmak istiyoum...” Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine.
KALDIRIMDAKİ TAŞLARI KİM ALACAK?
Okurumuz Ramazan Haksever: “Yıldırım İlçesi’nde hizmet veren Bursa Tapu Kadastro Müdürlüğü önündeki kaldırıma bırakılan bordür taşları 7 – 8 ay oldu hala kaldırılmadı. O taşları kim alacak acaba? Merak konumuz oldu! Ayrıca o taşlar görüntü kirliliğinin yanında tehlike de yaratıyor. Umuyoruz en kısa zamanda kaldırılır.” Yıldırım Belediyesi’ne duyurulur.
CEMAL NADİR’İN GÖZLÜĞÜNÜ GÖREN VAR MI?
Ressam okurumuz Sn. Sevinç Sever: “Osmangazi İlçesi Cemal Nadir Caddesi üzerindeki (Caddeye adı da verilen) Merhum Cemal Nadir’in büstünde bulunan metal gözlüğü yok olmuş! Gözlüğü gören var mı? Gözlükle hafızalarımıza yer etmiş olan ünlü ressamımızın büstünün başına gelen bu durum saygısızlık ve bizlere yakışmıyor. Ayrıca büstün arkasındaki duvarın hali de içler acısı.”
Kaydırmazlar olmayınca…
Okurumuz Umut Bayram: “Her gün rast geldiğim ve de özellikle kış aylarında daha çok aradığımız kaydırmazlardan bahsetmek istiyorum (!).
Fatih Sultan Mehmet metro durağında olduğu gibi merdivenlerin kaydırmazlarının yıpranmış ve sökülmüş olması düşündürücü. Gerçi bu durum şehrimizin vazgeçilmez görüntülerinden! Oysa buralarda çalışan görevliler de var. Neden belli zamanlarda bunlar yenilenmez? Ya da onarılmaz? Basit gibi algılanan ancak beş liralık kaydırmazların eksikliği özellikle ıslak zeminde insanlar için tehlike oluşturuyor. Bu yüzden düşen, yaralananlar oluyor. Kimsenin başına kötü bir kaza gelmeden önlem alınırsa seviniriz.” İlgililere duyurulur.
BİRİLERİNİN DAHA CANI YANMASIN
Okurumuz; İşletmeci Özge Sağlam’a çok büyük geçmiş olsun diyerek e-postasını aktarıyorum: “Sn. Kösle, geçen hafta Tarihi Balibey Hanı yanındaki merdivenleri kullanarak Tophane tarafına çıkmak istedik. Basamakların ucundaki mermerlerin sökülmüş olduğunu fark edemeyen kızımız Sude, feci şekilde düştü. Muhatap bulamayacağımızı bildiğimiz için o telaşla kendi başımızın çaresine baktık. Dün yine aynı yerden geçerken gördüm ki merdivenler aynı durumda. Hatta bu kez de ben düşecektim neredeyse… Gördüğümüz kusuru, ayıbı, yanlışı bildirmek adına sorunu köşeniz aracılığıyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bizim başımıza gelen bir başkasının başına gelmesin, birilerinin daha canı yanmasın. Ben üstüme düşeni köşeniz aracılıyla yapmak istiyoum...” Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine.
KALDIRIMDAKİ TAŞLARI KİM ALACAK?
Okurumuz Ramazan Haksever: “Yıldırım İlçesi’nde hizmet veren Bursa Tapu Kadastro Müdürlüğü önündeki kaldırıma bırakılan bordür taşları 7 – 8 ay oldu hala kaldırılmadı. O taşları kim alacak acaba? Merak konumuz oldu! Ayrıca o taşlar görüntü kirliliğinin yanında tehlike de yaratıyor. Umuyoruz en kısa zamanda kaldırılır.” Yıldırım Belediyesi’ne duyurulur.
CEMAL NADİR’İN GÖZLÜĞÜNÜ GÖREN VAR MI?
Ressam okurumuz Sn. Sevinç Sever: “Osmangazi İlçesi Cemal Nadir Caddesi üzerindeki (Caddeye adı da verilen) Merhum Cemal Nadir’in büstünde bulunan metal gözlüğü yok olmuş! Gözlüğü gören var mı? Gözlükle hafızalarımıza yer etmiş olan ünlü ressamımızın büstünün başına gelen bu durum saygısızlık ve bizlere yakışmıyor. Ayrıca büstün arkasındaki duvarın hali de içler acısı.”