Kapak benden olsun!

Nilüfer Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde hizmet veren Medicana Hastanesi’ne gittim. Çıkışta, hastane önündeki kaldırımda ne göreyim! Faal mi faal, geniş çaplı ve derin mi derin bir çöp kuyusu! Pes artık burada bu kuyu olur mu diye düşünürken...
İlimizde şu an sadece Nilüfer Belediyesi’nce uygulanıyor olduğunu bildiğim yer altı çöp konteyner uygulaması geldi aklıma. Sanırım bu da onlardan biri olsa gerek diye düşündüm ! Ancak kapağının olmaması beni düşündürdü. Bu güzel hizmete benim de bir katkım olsun diyerek civarda kapak aramaya çıktım. En nihayetinde yarım saatlik arama bulma çalışmalarım sonrasında hasadını almıştım! Boş bir alana atılmış olan ahşap makara gözüme takılmıştı. Makaranın ahşap ayaklarından birini koparttım. Daha sonra da gördüğünüz gibi kapak olarak kullandım. Şimdi; Büyükşehir Belediyesi mi yapar, Nilüfer Belediyesi mi yapar bilemiyorum ama oraya ‘YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ’ tanımlı işaret levhası asın lütfen!
O KALDIRIMI KİM ONARACAK?
İşveren Okurumuz Sn. G. S. Ş. “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi (Yeni Yalova Bulvarı) Şentürkler Kia Plaza No. 467 önüne denk düşen kaldırım darmadağındır. Burayı kim onaracak?” diyor.
ANLAYAN BERİ GELSİN
Okurumuz Sn. Derya Genç: “Belediye otobüs duraklarına asılı olan çizelgeye bakarak; otobüsü pek kullanmayan birisi hangi otobüs, hangi güzergahtan geçer diye bilsin ben de bir şey bilmiyorum. Bakınız bu çizelgeyi de yeni astılar. Anlaşılması zaten zor olan otobüslerin göğüs numaraları çerçeve altında kalmıştır. Biz müneccimiz ya!” Diyor. Okurumuza katılıyorum. BURULAŞ’ın dikkatlerine.
OH NE ALA!
Okurumuz Sn. Ayla Sönmez: “Meşhur Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Pirinç Han’ın duvarı önüne bırakılan prefabrik yapı yetmiyormuş gibi 1000 litre kapasiteli plastik konteyner da çıkartılmış. Oldu olacak oraya duş düzenekleri de bağlansın. Nasıl olsa yaz mevsimindeyiz. Bedavadan duş alırız (!). Bunları ne gören bir yetkili var ne de müdahale eden. Oh ne ala!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce tarafıma yollanan açıklamaları özetimle aktarıyoruz. Değerleriniz için teşekkür ediyorum.
Büyükşehir Belediyesi:
“ ‘ TEHLİKELİ KAPAK’ başlıklı yayımınızdaki sorun (Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi) BUSKİ ekiplerince giderilmiştir. İyi çalışmalar dileriz.”
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“ ‘YAZDIKÇA ÇOĞALIYORLAR’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Yazıda bahsi geçen Elmasbahçeler Mahallesi Olgun Sokak yanındaki boş arsada bulunan 2 araca ilişkin; belediyemiz ilgili ekiplerince gerekli çalışmalar başladı. İlk yapılan tespite göre araçlardan biri hurda diğeri ise hurda niteliği taşımamaktadır. Belediyemizin ilgili ekiplerince gerekli çalışmaların yapılarak her iki araçla ilgili gerekli bilgilerin temini ve ilan süresinin bitiminde yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca, konunun takibine de devam ediliyor. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”
Kapak benden olsun!
Nilüfer Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde hizmet veren Medicana Hastanesi’ne gittim. Çıkışta, hastane önündeki kaldırımda ne göreyim! Faal mi faal, geniş çaplı ve derin mi derin bir çöp kuyusu! Pes artık burada bu kuyu olur mu diye düşünürken...
İlimizde şu an sadece Nilüfer Belediyesi’nce uygulanıyor olduğunu bildiğim yer altı çöp konteyner uygulaması geldi aklıma. Sanırım bu da onlardan biri olsa gerek diye düşündüm ! Ancak kapağının olmaması beni düşündürdü. Bu güzel hizmete benim de bir katkım olsun diyerek civarda kapak aramaya çıktım. En nihayetinde yarım saatlik arama bulma çalışmalarım sonrasında hasadını almıştım! Boş bir alana atılmış olan ahşap makara gözüme takılmıştı. Makaranın ahşap ayaklarından birini koparttım. Daha sonra da gördüğünüz gibi kapak olarak kullandım. Şimdi; Büyükşehir Belediyesi mi yapar, Nilüfer Belediyesi mi yapar bilemiyorum ama oraya ‘YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ’ tanımlı işaret levhası asın lütfen!
O KALDIRIMI KİM ONARACAK?
İşveren Okurumuz Sn. G. S. Ş. “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi (Yeni Yalova Bulvarı) Şentürkler Kia Plaza No. 467 önüne denk düşen kaldırım darmadağındır. Burayı kim onaracak?” diyor.
ANLAYAN BERİ GELSİN
Okurumuz Sn. Derya Genç: “Belediye otobüs duraklarına asılı olan çizelgeye bakarak; otobüsü pek kullanmayan birisi hangi otobüs, hangi güzergahtan geçer diye bilsin ben de bir şey bilmiyorum. Bakınız bu çizelgeyi de yeni astılar. Anlaşılması zaten zor olan otobüslerin göğüs numaraları çerçeve altında kalmıştır. Biz müneccimiz ya!” Diyor. Okurumuza katılıyorum. BURULAŞ’ın dikkatlerine.
OH NE ALA!
Okurumuz Sn. Ayla Sönmez: “Meşhur Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Pirinç Han’ın duvarı önüne bırakılan prefabrik yapı yetmiyormuş gibi 1000 litre kapasiteli plastik konteyner da çıkartılmış. Oldu olacak oraya duş düzenekleri de bağlansın. Nasıl olsa yaz mevsimindeyiz. Bedavadan duş alırız (!). Bunları ne gören bir yetkili var ne de müdahale eden. Oh ne ala!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce tarafıma yollanan açıklamaları özetimle aktarıyoruz. Değerleriniz için teşekkür ediyorum.
Büyükşehir Belediyesi:
“ ‘ TEHLİKELİ KAPAK’ başlıklı yayımınızdaki sorun (Nilüfer İlçesi Fethiye Mahallesi) BUSKİ ekiplerince giderilmiştir. İyi çalışmalar dileriz.”
-
“ ‘YAZDIKÇA ÇOĞALIYORLAR’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Yazıda bahsi geçen Elmasbahçeler Mahallesi Olgun Sokak yanındaki boş arsada bulunan 2 araca ilişkin; belediyemiz ilgili ekiplerince gerekli çalışmalar başladı. İlk yapılan tespite göre araçlardan biri hurda diğeri ise hurda niteliği taşımamaktadır. Belediyemizin ilgili ekiplerince gerekli çalışmaların yapılarak her iki araçla ilgili gerekli bilgilerin temini ve ilan süresinin bitiminde yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca, konunun takibine de devam ediliyor. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”