Kan bağışı için ilginç form uygulaması

Kızılay’ın sürekli donörleri arasındayım. Yani düzenli kan bağışçısıyım.
Hayat kurtaran bu onurlu hizmete destek olmak için her kan vermeye gittiğimde doldurduğum form işkencesine hiçbir zaman anlam veremedim. Kan verme süresi 10 dakika, form doldurma süresi 20 dakika. Donör olmamla alakalı olarak bana ait olan tüm bilgiler sistemde kayıtlıyken bile her seferinde kişisel bilgileri yazmak günümüz şartlarında hiç de akılcı bir durum değil. Hele bazı sorulara anlam vermek mümkün değil. Ve kesinlikle ‘evet’ cevabının yazılmadığını tahmin ettiğim yanıtlara Kızılay itibar edip aldığı kanı gerekli ve zorunlu olan testlere tabi tutmuyor mu? Bir diğer konu özel ya da devlet hastanelerinden birinde basit bir ameliyat dahi olan kişi, beyanında ‘ameliyat oldum’ diye belirttiğinde “ameliyat tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiş, enfeksiyon kapma riski var kan alamayız” derken şehrin göbeğinde hijyen kontrolünün sağlanması mümkün olmayan otobüsler içinde kan almak çok da mantıklı olmasa gerek…
BURASINI KİM ONARACAK
Bursa Cumhuriyet Lisesi öğretmenlerinden olan S. T, bakınız ne diyor: “Okul duvarımızın önündeki dar kaldırım üç ay önce eşelendi. Sonrası malum… Burasını kim onaracak diye Büyükşehir Belediyesi’ne sordum. Büyükşehir: “Osmangazi Belediyesi” deyince, Osmangazi Belediyesi’ne sordum. Onlar da: “Büyükşehir Belediyesi” dedi. Vaziyet böyle olunca çözüm için muhatap yok. Tavsiyeniz olabilir mi Muhammet bey? ” S.T, öğretmenim, biliyorsunuz ki Büyükşehir bünyesinde Nilüfer Belediyesi’yle Yıldırım Belediyesi de var. Onları aradınız mı?
ADRESİM AYNI KADERİM AYNI
Abonemiz Nergis Yıldız, özetimle şöyle diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz saygısızlığın adresi neredeyse her hafta köşenizde yayımlamış olduğunuz adresin tam da kendisidir. Bu haftaki katılım da benden olsun lütfen. Adresi merhum şarkıcı Kayahan’ın bestelediği; “Adresim aynı kaderim aynı” şarkı sözüyle duyurmak istiyorum. Evet, hep aynı… Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişi. Saygıyla!”
BİR BEN MİYİM DERT YAPAN?
Esnaf okurumuz Cafer Okumuş, ‘dertliyim’ diyor ve: “Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Ilgarlar Caddesi girişine Aktarhüssam Otoparkı adıyla hizmetlerimize kazandırılan otoparkın karşısında bulunan kaldırım bazı esnaf arkadaşlarımızca otopark gibi kullanılıyor. Bu yüzden dolayı darmadağın olan kaldırım her seferinde onarılıyor. Yetkililer bir kez olsun ‘bizler buraya otopark yaptık. Bunlar neden kaldırıma park ediyor? Hem kaldırımın zemini de bozuluyor’ diye dert yapmıyor. Civar sakinleri de öyle… Onlar da dert yapmıyor. Bir ben miyim dert yapan? ”
Kan bağışı için ilginç form uygulaması
Kızılay’ın sürekli donörleri arasındayım. Yani düzenli kan bağışçısıyım.
Hayat kurtaran bu onurlu hizmete destek olmak için her kan vermeye gittiğimde doldurduğum form işkencesine hiçbir zaman anlam veremedim. Kan verme süresi 10 dakika, form doldurma süresi 20 dakika. Donör olmamla alakalı olarak bana ait olan tüm bilgiler sistemde kayıtlıyken bile her seferinde kişisel bilgileri yazmak günümüz şartlarında hiç de akılcı bir durum değil. Hele bazı sorulara anlam vermek mümkün değil. Ve kesinlikle ‘evet’ cevabının yazılmadığını tahmin ettiğim yanıtlara Kızılay itibar edip aldığı kanı gerekli ve zorunlu olan testlere tabi tutmuyor mu? Bir diğer konu özel ya da devlet hastanelerinden birinde basit bir ameliyat dahi olan kişi, beyanında ‘ameliyat oldum’ diye belirttiğinde “ameliyat tarihi üzerinden 1 yıl geçmemiş, enfeksiyon kapma riski var kan alamayız” derken şehrin göbeğinde hijyen kontrolünün sağlanması mümkün olmayan otobüsler içinde kan almak çok da mantıklı olmasa gerek…
BURASINI KİM ONARACAK
Bursa Cumhuriyet Lisesi öğretmenlerinden olan S. T, bakınız ne diyor: “Okul duvarımızın önündeki dar kaldırım üç ay önce eşelendi. Sonrası malum… Burasını kim onaracak diye Büyükşehir Belediyesi’ne sordum. Büyükşehir: “Osmangazi Belediyesi” deyince, Osmangazi Belediyesi’ne sordum. Onlar da: “Büyükşehir Belediyesi” dedi. Vaziyet böyle olunca çözüm için muhatap yok. Tavsiyeniz olabilir mi Muhammet bey? ” S.T, öğretmenim, biliyorsunuz ki Büyükşehir bünyesinde Nilüfer Belediyesi’yle Yıldırım Belediyesi de var. Onları aradınız mı?
ADRESİM AYNI KADERİM AYNI
Abonemiz Nergis Yıldız, özetimle şöyle diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz saygısızlığın adresi neredeyse her hafta köşenizde yayımlamış olduğunuz adresin tam da kendisidir. Bu haftaki katılım da benden olsun lütfen. Adresi merhum şarkıcı Kayahan’ın bestelediği; “Adresim aynı kaderim aynı” şarkı sözüyle duyurmak istiyorum. Evet, hep aynı… Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 110 Sokak girişi. Saygıyla!”
BİR BEN MİYİM DERT YAPAN?
Esnaf okurumuz Cafer Okumuş, ‘dertliyim’ diyor ve: “Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Ilgarlar Caddesi girişine Aktarhüssam Otoparkı adıyla hizmetlerimize kazandırılan otoparkın karşısında bulunan kaldırım bazı esnaf arkadaşlarımızca otopark gibi kullanılıyor. Bu yüzden dolayı darmadağın olan kaldırım her seferinde onarılıyor. Yetkililer bir kez olsun ‘bizler buraya otopark yaptık. Bunlar neden kaldırıma park ediyor? Hem kaldırımın zemini de bozuluyor’ diye dert yapmıyor. Civar sakinleri de öyle… Onlar da dert yapmıyor. Bir ben miyim dert yapan? ”