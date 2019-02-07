Kaldırımların hali içler acısı

Okurumuz Profesör Doktor Sn. Zeyyat Sabuncuoğlu özetimle bakınız ne diyor:
“Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bursa’nın en modern semtine örnek adresler arasında ilk sıradadır diye düşünüyorum. Ancak Büyük Sokak’taki Teras Evleri Sitesi’nin önüne denk düşen kaldırımın hali içler acısıdır. UEDAŞ’ın direği, belediyenin kalitesiz işçiliği bizleri zora düşürmektedir. Buna ispat olarak da bazı fotoğraflarımı yolluyorum. Gerekli çalışmaların yapılmasını rica ediyorum.
AYDINLATMALAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Emekli Yarbay Sn. B. A “Atatürk Müzesi duvarında sunulan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile döneminin bazı vatandaşlarına ait olan fotoğrafları aydınlatan düzenekler aylardır devrede değil. Oysa çok iyi hatırlıyorum daha önceleri kırık, dökük, paslı hatta ampulleri dahi olmayan aydınlatma düzenekleri de köşenizdeki yazınız sayesinde onarılmış ve devreye alınmıştı. Böyle bir hizmet sunulduysa neden sahip çıkılmıyor?” diye soruyor...
O EVE DİKKAT
Okurumuz Sn. Günay Deniz: “Mudanya İlçesi Işıklı Mahallesi Işıklı Çocuk Eğlence Parkı karşısında durum gördüğünüz gibidir. Her gün bir parça toprağın kaydığı tepenin üzerindeki ev oradaki parkın üzerine boşalacak. Evet, boşalacak! Demedi demeyin. Boşaldıktan sonra mı geleceksiniz ilgili yetkililer. Büyükşehir Belediyesi’ne, Mudanya Belediyesi’ne çok kez bildirdik. İlgilenen yok. Umarım o an olmaz ve olursa da çocuk parkında çocuklar olmaz” diyor.
DİPSİZ BİR KUYU!
Okurumuz Sn. Hale Atar: “Atatürk Stadyumu içindeki yürüme ve koşu parkurunda bir kuyu var. Güzel tarafı kuyu dipsiz bir kuyu değil!” diyor. Usta Sanatçı Erol Evgin’in “Dipsiz bir kuyu gibi” şarkısını anımsattı bana…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORADA DA OLURSA başlıklı yayımımızda (Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmangazi Kaymakamlığı hizmet binası önü) bahsi geçen risklerin ortadan kaldırıldığına şahit oldum. Destekleri için Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR
HAYDİ BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ başlıklı yayımımız sonrasında aynı gün içinde (Eskicioğlu Sokak) başkanlık aracılığıyla aldığım bilgiyle o bazı saygısız insanlarca oluşturulan çirkin yazının boyanarak örtüldüğü bilgisini aldım. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı…
ELEKTRİK PANOLARI KALDIRILACAK
“ ‘İLLA ÖLMEK Mİ LAZIM’ başlıklı yayımınızdaki şikayet bir kez daha incelenmiştir. (Ataevler Semt pazarı) Buna göre UEDAŞ olarak; sorumluluğumuzdaki hizmetlerden kaynaklanacak oluşması muhtemel risklere müsaade veremeyiz. Elektrik panoları, içinde bulunduğumuz ay olan Şubat ayında kaldırılacaktır. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” Teşekkürler UEDAŞ.
Kaldırımların hali içler acısı
Okurumuz Profesör Doktor Sn. Zeyyat Sabuncuoğlu özetimle bakınız ne diyor:
“Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Bursa’nın en modern semtine örnek adresler arasında ilk sıradadır diye düşünüyorum. Ancak Büyük Sokak’taki Teras Evleri Sitesi’nin önüne denk düşen kaldırımın hali içler acısıdır. UEDAŞ’ın direği, belediyenin kalitesiz işçiliği bizleri zora düşürmektedir. Buna ispat olarak da bazı fotoğraflarımı yolluyorum. Gerekli çalışmaların yapılmasını rica ediyorum.
AYDINLATMALAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Emekli Yarbay Sn. B. A “Atatürk Müzesi duvarında sunulan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile döneminin bazı vatandaşlarına ait olan fotoğrafları aydınlatan düzenekler aylardır devrede değil. Oysa çok iyi hatırlıyorum daha önceleri kırık, dökük, paslı hatta ampulleri dahi olmayan aydınlatma düzenekleri de köşenizdeki yazınız sayesinde onarılmış ve devreye alınmıştı. Böyle bir hizmet sunulduysa neden sahip çıkılmıyor?” diye soruyor...
O EVE DİKKAT
Okurumuz Sn. Günay Deniz: “Mudanya İlçesi Işıklı Mahallesi Işıklı Çocuk Eğlence Parkı karşısında durum gördüğünüz gibidir. Her gün bir parça toprağın kaydığı tepenin üzerindeki ev oradaki parkın üzerine boşalacak. Evet, boşalacak! Demedi demeyin. Boşaldıktan sonra mı geleceksiniz ilgili yetkililer. Büyükşehir Belediyesi’ne, Mudanya Belediyesi’ne çok kez bildirdik. İlgilenen yok. Umarım o an olmaz ve olursa da çocuk parkında çocuklar olmaz” diyor.
DİPSİZ BİR KUYU!
Okurumuz Sn. Hale Atar: “Atatürk Stadyumu içindeki yürüme ve koşu parkurunda bir kuyu var. Güzel tarafı kuyu dipsiz bir kuyu değil!” diyor. Usta Sanatçı Erol Evgin’in “Dipsiz bir kuyu gibi” şarkısını anımsattı bana…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ORADA DA OLURSA başlıklı yayımımızda (Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmangazi Kaymakamlığı hizmet binası önü) bahsi geçen risklerin ortadan kaldırıldığına şahit oldum. Destekleri için Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR
HAYDİ BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ başlıklı yayımımız sonrasında aynı gün içinde (Eskicioğlu Sokak) başkanlık aracılığıyla aldığım bilgiyle o bazı saygısız insanlarca oluşturulan çirkin yazının boyanarak örtüldüğü bilgisini aldım. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı…
ELEKTRİK PANOLARI KALDIRILACAK
“ ‘İLLA ÖLMEK Mİ LAZIM’ başlıklı yayımınızdaki şikayet bir kez daha incelenmiştir. (Ataevler Semt pazarı) Buna göre UEDAŞ olarak; sorumluluğumuzdaki hizmetlerden kaynaklanacak oluşması muhtemel risklere müsaade veremeyiz. Elektrik panoları, içinde bulunduğumuz ay olan Şubat ayında kaldırılacaktır. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” Teşekkürler UEDAŞ.