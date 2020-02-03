Kaldırımda yürümek ne kadar güvenli?

Yayaların yürüdüğü kaldırımdaki ağaç dalları tehlike oluşturuyor. Yetkililerin bu dalları budaması gerekiyor.
Nilüfer Ataparkı (Nilüfer Metro İstasyonu yanı) önündeki çam ağaçlarının dalları yıllardır ana caddeye hizmet veren kaldırıma sarkmış vaziyette duruyor. Kaldırımdan yürürken başınızı eğerek yürümek zorundasınız, yoksa başınıza bir kaza gelebilir. Bu riskli duruma beş ay önce de dikkat çekmiş olamama rağmen yetkililerin konuyla ilgili bir girişimi olmadı... Malum; kaldırımlar ‘yayaların güven içinde yürüyebilmeleri için yapılmış yollardır. Alttan olmazsa üsten; üsten de olmazsa yandan! Kaldırımlarımız engelli parkurlar gibi...
İKİ YILDIR ASFALT ATILMAYAN YOL...
Seferiışıklar Mahallesi sakinlerinden olan bir grup okurumuz bakın ne diyor: “Hürriyet Bursa Gazetesi’ndeki sorunlar köşenizi takip ediyoruz. Osmangazi ilçesi Seferiışıklar Mahallesi girişinde asfaltın bir bölümü iki yıl önce yetkililer tarafından kazıldı. Neden kazıldığını bizlerin bilmesi imkânsız tabi! Ancak bildiğimiz bir şey var o da 2 yıl önce kazılan bu bölümün üzerini toprakla doldurmaya çalışmamız. O günden bugüne yetkililerin umursamadığı bu alanın hali bizleri üzüyor. Araçlarımızın oradan geçerken halini siz düşünün! Bu konuda acaba yetkililer ne düşünüyor?” Yetkililere duyurulur.
BİZ DE NEDEN YOK?
Emekli tarih profesörü S. Y, özetimle şöyle diyor: “Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’daki Göztepe 60. Yıl Parkı içinden geçerken dikkatimi çekti. Mevsim kış olmasına rağmen 7/24 her iklim şartına dayanan ağaçları ve yeşillikleri görünce dedim ki; ‘bunlar bizim Bursa’da neden yok?’ Hepimiz çok iyi biliyoruz ki her yıl yüz binlerce çiçek dikiliyor ve ömürleri en fazla 15 gün sürüyor. Sonra bir daha, bir daha, bir daha… Bursamıza da dayanıklı ağaç ve bitkilerden dikmek mümkün değil mi?”
BİRİNİN CANI YANMADAN KALDIRILSIN
Okurumuz Sevinç Kurtoğlu, bakınız ne diyor: “Nilüfer Yonca Parkı önündeki taş gövdeli ve demir ayaklı boş aparat minik bir çocuğun dahi hafifçe asılması sonucu devrilecek durumda. Üzerine sarılı olan kablolarda bir de enerji varsa… Ve yanı başındaki zeminde bulunan riskler! Birinin canı yanınca mı bu tehlikeli durum ortadan kaldırılacak yetkililere soruyorum? Saygılarımla!”
Kaldırımda yürümek ne kadar güvenli?
Yayaların yürüdüğü kaldırımdaki ağaç dalları tehlike oluşturuyor. Yetkililerin bu dalları budaması gerekiyor.
Nilüfer Ataparkı (Nilüfer Metro İstasyonu yanı) önündeki çam ağaçlarının dalları yıllardır ana caddeye hizmet veren kaldırıma sarkmış vaziyette duruyor. Kaldırımdan yürürken başınızı eğerek yürümek zorundasınız, yoksa başınıza bir kaza gelebilir. Bu riskli duruma beş ay önce de dikkat çekmiş olamama rağmen yetkililerin konuyla ilgili bir girişimi olmadı... Malum; kaldırımlar ‘yayaların güven içinde yürüyebilmeleri için yapılmış yollardır. Alttan olmazsa üsten; üsten de olmazsa yandan! Kaldırımlarımız engelli parkurlar gibi...
İKİ YILDIR ASFALT ATILMAYAN YOL...
Seferiışıklar Mahallesi sakinlerinden olan bir grup okurumuz bakın ne diyor: “Hürriyet Bursa Gazetesi’ndeki sorunlar köşenizi takip ediyoruz. Osmangazi ilçesi Seferiışıklar Mahallesi girişinde asfaltın bir bölümü iki yıl önce yetkililer tarafından kazıldı. Neden kazıldığını bizlerin bilmesi imkânsız tabi! Ancak bildiğimiz bir şey var o da 2 yıl önce kazılan bu bölümün üzerini toprakla doldurmaya çalışmamız. O günden bugüne yetkililerin umursamadığı bu alanın hali bizleri üzüyor. Araçlarımızın oradan geçerken halini siz düşünün! Bu konuda acaba yetkililer ne düşünüyor?” Yetkililere duyurulur.
BİZ DE NEDEN YOK?
Emekli tarih profesörü S. Y, özetimle şöyle diyor: “Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’daki Göztepe 60. Yıl Parkı içinden geçerken dikkatimi çekti. Mevsim kış olmasına rağmen 7/24 her iklim şartına dayanan ağaçları ve yeşillikleri görünce dedim ki; ‘bunlar bizim Bursa’da neden yok?’ Hepimiz çok iyi biliyoruz ki her yıl yüz binlerce çiçek dikiliyor ve ömürleri en fazla 15 gün sürüyor. Sonra bir daha, bir daha, bir daha… Bursamıza da dayanıklı ağaç ve bitkilerden dikmek mümkün değil mi?”
BİRİNİN CANI YANMADAN KALDIRILSIN
Okurumuz Sevinç Kurtoğlu, bakınız ne diyor: “Nilüfer Yonca Parkı önündeki taş gövdeli ve demir ayaklı boş aparat minik bir çocuğun dahi hafifçe asılması sonucu devrilecek durumda. Üzerine sarılı olan kablolarda bir de enerji varsa… Ve yanı başındaki zeminde bulunan riskler! Birinin canı yanınca mı bu tehlikeli durum ortadan kaldırılacak yetkililere soruyorum? Saygılarımla!”