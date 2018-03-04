Siz kıymetli okurlarımızdan gelen kaldırım şikayetleri bu hafta adeta zirve yaptı. ‘Yaptık oldu’ zihniyetiyle bizlere sunulan hizmetlerimizde; ilgi, samimiyet, değer, takip ve en önemlisi de aşk yok, aşk...





Vaziyet böyle olunca üzüntü üstüne üzüntü, bezginlik üstüne bezginlik. Birileri belki farkında değil ama bizlere ‘Yaptık, sunduk, hayırlı olsun’ denilen hizmetlerin parası bizlerin cebinden çıkıyor! Dolayısıyla söz hakkımız var, dolayısıyla sorma yetkimiz var. Var mı var. Ancak dikkate alınmamamız ve muhatap bulamamamız bizleri derinden yaralıyor.

ŞEHRİN HER YERİNDE

Bugün köşemi sadece kaldırımlara ayırıyor ve haftayı ‘Kaldırım Haftası’ olarak ilan ediyorum! Konularımıza dahil edip işaretimle gösterdiğim kaldırıma bakmanızı rica ediyorum.. Hepsi bu. ‘Kaldırım Haftası’ hepimize hayırlı olsun diyorum! İlgili fotoğrafımdaki adresi mi merak ettiniz? Diyeyim öyle ise; Büyükşehir’de, Osmangazi’de, Nilüfer’de ve Yıldırım’da. Daha da özetle; Bütünşehir’de!

BİZE HARAM MIDIR?



Okurumuz Hanife Fidan: “Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi (Aynı zamanda Bahçe Sokak başlangıcı) No 14 önündeki kaldırımı pardon, kandırmacayı(!) kaldırsınlar lütfen. Onlarca kez: “Böyle kaldırım mı olur? Bu duruma neden müsaade verilmiştir? Kaldırımda yürümek bize haram mıdır?” diye sorduk, şikayet ettik. Gelin görün ki ne muhatap alıp dinleyen var, ne de dikkate alan. Güven olarak gördüğümüz kaldırımda bebek arabalı bir ebeveyn caddeye inmek zorunda kalıyorsa; tıpkı ben gibi… Daha ne denir ki?”

BEŞ SANTİMLE KAÇIRMIŞ!



Serbest Meslek sahibi Fedai Genç: “Osmangazi İlçesi Mudanya Bulvarı Kültürpark Metro İstasyonu karşısına denk düşen kaldırımdaki ‘otobüs durağı’ levhasını misafir olarak alan (!) aydınlatma direğinde simetrik hata vardır! Ölçtüm; direk kaldırımın tam ortasına değil de, yolun caddeye bakan yönüne karşı 5 santimlik fark ile dışa dikilmiştir. (!) Bu da simetriyi bozmuştur!”

ENGELLİ YARIŞ PARKURU GİBİ





Nisa Akçay: “İzmir Bulvarı üzerindeki kaldırımda ardı arkası bitmeyen engeller. Mübarek, ‘engelli koşu parkuru’ gibi!”

KAHROLUYORUM



Adının açıklanmasını istemeyen Polis Baş Müfettişi: “İki engelli kardeşimize rast geldim. Biri ana caddede ölümüne gidercesine. Diğeri de birazdan çeşitli engeller sonrasında bitecek olan yüksek mesafeli kaldırım üzerinde. Ona inişi esnasında yardım edeceğim de… Ya sonrası? Yarın belki de bugün o engelli aracına bizlerin oturacağı ihtimali varken… Bu anlamsız kaldırımlarımıza ve bin bir çeşit engellerimize müdahil olamayınca kahroluyorum.”

FAZLA NAZ AŞIK USANDIRIR



Okurumuz Ahsen K. “Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 2. Nazlı Caddesi’nde kaldırım hizmeti var diyorlarsa baksınlar. Yüzlerce kez denedik derdimizi anlatmayı beceremedik. En sonunda isyanımız “Fazla naz aşık usandırır” kısmına geldi! Sevgimiz bitti, saygımız gitti!”