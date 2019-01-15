Abonelerimizden olan Demircioğlu Pastaneleri ve Fırınları CEO’su Sn. Veysi Akgün bakınız ne diyor:
“Sanırım dört ya da beş ay önceydi. Bir dostumuzu ziyarete gitmiştik. Ziyaretimizi aracımla gerçekleştirdiğimiz için şanslı saydık kendimizi! Çünkü tam bir bataklıktı!
YİNE BATTIK ÇIKTIK
Battı da battı! Olsun araba bu batar çıkar; hesabı yapılmamalı! Evimize almıyoruz ya! Bir de yaya olsaydık orada... Unuttuk gittik… Derken geçen hafta da gittik dostumuzu ziyarete. Yine battık çıktık! Çok şaştık! Bence oraya bir kağnı lazım. Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde; devamı Günaydın Sokak’a giden yol. Saygıyla.”
ALTI ÇEKİLDİ, GÜZELLİĞİ GİTTİ KUMLU ÇAMURU KALDI
Okurumuz Sn. Erol Güngör özetimle: Mudanya İlçesi Güzelyalı Mahallesi Altınkum Caddesi’ndeki parke taşları 2 – 3 ay önce yenilenmek üzere sökülmüştü. Sonrasında da unutuldu! Güzelim caddemizde çamur ve çukurlar içinde yaşar olmak kaderimiz oldu! Mudanya Belediyesi yapacağını söylüyor söylemesine de… Yıl devirdi muhatapları hak getire!” diyor.
ÇÖPLÜĞÜ ARATMAYINCA…
Okurumuz Makine Mühendisi Sn. Mehmet Öngen diyor ki: “Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi Seymen Sokak (Pazar yeri) çöplüğü aratmıyor. Afedersiniz ama burası çöplük olarak ilan edildi de bizim mi haberimiz yok (!).”
KİMYASALLAR TOPRAĞA KARIŞIYOR
Okurumuz İşletmeci Sn. Ömer Gönülkırmaz: “Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi İzmir Yolu No. 226 da hizmet veren bir araç bakım servisinin çevresine atılan kimyasal malzeme kutuları bizler için risktir. Kutuların çoğunda kapak olamaması daha da büyük risktir. Kimyasallar toprağa karışmaktadır. Çok ciddi sorunu köşeniz aracılığıyla; Valilik makamına, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne şikayet ve ihbar ediyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
SN. OSMAN AK’A VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER
12 Ocak 2019 tarihli köşemde yayımladığımız ‘UYANIK DOLMUŞÇU TEHLİKE YARATIYOR’ başlıklı şikayet sonrasında aynı gün içinde Bursa Emniyet Müdürlüğü’nce arandım. Sorunun; İlimiz Emniyet Müdürü Sn. Osman Ak’ın talimatıyla kalıcı olarak çözülmüş olduğu bilgisini aldım. İlgilerinden dolayı Sn. Ak’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
2019 ŞUBAT AYI PROGRAMINA ALINDI
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ‘PARA BASMA MAKİNESİ Mİ VAR’ başlıklı haberimiz üzerine şu notu gönderdi; “PARA BASMA MAKİNESİ Mİ VAR başlıklı haberde (Çekirge Aile Hekimliği yanı) yer vermiştiniz. Bahse konu olan park alanı, atıl durumda olduğundan alanın revizyonu belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce 2019 Şubat ayı programına alındı. Çalışmalar, ilgili müdürlüğümüzce yürütülerek hava koşulları elverişli olduğunda da saha revizyonu yapılacak ve oyun alanı ilave edilecektir. İyi çalışmalar dileriz.” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi
Kağnı lazım
Abonelerimizden olan Demircioğlu Pastaneleri ve Fırınları CEO’su Sn. Veysi Akgün bakınız ne diyor:
“Sanırım dört ya da beş ay önceydi. Bir dostumuzu ziyarete gitmiştik. Ziyaretimizi aracımla gerçekleştirdiğimiz için şanslı saydık kendimizi! Çünkü tam bir bataklıktı!
YİNE BATTIK ÇIKTIK
Battı da battı! Olsun araba bu batar çıkar; hesabı yapılmamalı! Evimize almıyoruz ya! Bir de yaya olsaydık orada... Unuttuk gittik… Derken geçen hafta da gittik dostumuzu ziyarete. Yine battık çıktık! Çok şaştık! Bence oraya bir kağnı lazım. Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde; devamı Günaydın Sokak’a giden yol. Saygıyla.”
ALTI ÇEKİLDİ, GÜZELLİĞİ GİTTİ KUMLU ÇAMURU KALDI
Okurumuz Sn. Erol Güngör özetimle: Mudanya İlçesi Güzelyalı Mahallesi Altınkum Caddesi’ndeki parke taşları 2 – 3 ay önce yenilenmek üzere sökülmüştü. Sonrasında da unutuldu! Güzelim caddemizde çamur ve çukurlar içinde yaşar olmak kaderimiz oldu! Mudanya Belediyesi yapacağını söylüyor söylemesine de… Yıl devirdi muhatapları hak getire!” diyor.
ÇÖPLÜĞÜ ARATMAYINCA…
Okurumuz Makine Mühendisi Sn. Mehmet Öngen diyor ki: “Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi Seymen Sokak (Pazar yeri) çöplüğü aratmıyor. Afedersiniz ama burası çöplük olarak ilan edildi de bizim mi haberimiz yok (!).”
KİMYASALLAR TOPRAĞA KARIŞIYOR
Okurumuz İşletmeci Sn. Ömer Gönülkırmaz: “Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi İzmir Yolu No. 226 da hizmet veren bir araç bakım servisinin çevresine atılan kimyasal malzeme kutuları bizler için risktir. Kutuların çoğunda kapak olamaması daha da büyük risktir. Kimyasallar toprağa karışmaktadır. Çok ciddi sorunu köşeniz aracılığıyla; Valilik makamına, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne şikayet ve ihbar ediyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
SN. OSMAN AK’A VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER
12 Ocak 2019 tarihli köşemde yayımladığımız ‘UYANIK DOLMUŞÇU TEHLİKE YARATIYOR’ başlıklı şikayet sonrasında aynı gün içinde Bursa Emniyet Müdürlüğü’nce arandım. Sorunun; İlimiz Emniyet Müdürü Sn. Osman Ak’ın talimatıyla kalıcı olarak çözülmüş olduğu bilgisini aldım. İlgilerinden dolayı Sn. Ak’a ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.
2019 ŞUBAT AYI PROGRAMINA ALINDI
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ‘PARA BASMA MAKİNESİ Mİ VAR’ başlıklı haberimiz üzerine şu notu gönderdi; “PARA BASMA MAKİNESİ Mİ VAR başlıklı haberde (Çekirge Aile Hekimliği yanı) yer vermiştiniz. Bahse konu olan park alanı, atıl durumda olduğundan alanın revizyonu belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce 2019 Şubat ayı programına alındı. Çalışmalar, ilgili müdürlüğümüzce yürütülerek hava koşulları elverişli olduğunda da saha revizyonu yapılacak ve oyun alanı ilave edilecektir. İyi çalışmalar dileriz.” Teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi