Kaderine terk edilmiş zabıta noktası

Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Recep Sayman, özetimle şöyle diyor:
“Bursa Botanik Parkı girişinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren zabıta noktasına ait olan bina kaderine terk edilmiştir. Zabıtada da bu olursa vay ki halimize ne vay! İlgili değersizliği zabıtamıza şikayet ediyorum!”
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman’a duyurulur…
ALTI AYDIR BÖYLE
Okurumuz Fatma Fidan, özetimle: “Metro istasyonlarına ve yaya üst geçitlerine hizmet veren asansörlerin sorunları diz boyu. Bazıları yıllardır, aylardır hiç çalışmazken bazıları da kafasına buyruk takılıyor. Tıpkı, Nilüfer Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’na hizmet veren asansörde olduğu gibi. Bu asansör de, 1. katı 9. kat kat olarak gösteriyor. Üstelik en az altı aydır böyledir. Neyse çalışsın da isterse 19. kat yazsın” diyor.
IZGARALAR VAR AMA HEPSİ TIKALI
Okurumuz Hilal Bozkurt şöyle diyor: “Bursa Hayvanat Bahçesi’nin önü her yağmurda göl oluyor. Çünkü yağan yağmurun gidecek yeri yok. Gerçi yağmur suyu ızgaraları var ama hepsi tıkalı. Yani suyun gideceği ızgaralar; var mı var!” Büyükşehir Belediyesi’nin ve BUSKİ’nin dikkatlerine.
ÇÖP KUTUSU İSTİYORUZ
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı özetimle: “BUSKİ hizmet binası karşısında bulunan (İzmir Caddesi) belediye otobüs durağındaki çöp poşeti hizmetinde bir sıkıntı yok. Dolan çöp poşetleri de her gün düzenli olarak yenileniyor. İşte bu harika! Fakat oraya bir çöp kutusu bırakılsa daha doğru olmaz mı?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KUŞ HEYKELİNİN KAİDESİ ONARILDI
Nilüfer Belediyesi;
“NİLÜFER’DE YARDIM BEKLEYEN HEYKEL başlıklı yazınıza istinaden; Yüzüncüyıl Mahallesi Prof. Dr. Erdal İnönü Caddesi üzerindeki kuş heykelinin zarar gören kaidesi ilgili ekiplerimiz tarafınca onarılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Yanıtınızın yanı sıra şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ BELEDİYESİ
“BURANIN AKIBETİ NE OLACAK’ başlıklı yazınızda bahse konu olan Çekirge Mahallesi 2. Pehlivan Sokak’ta bulunan alan; belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgili ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, alanın özel mülkiyet sahasında kalan imarlı arsa olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, belediyemizin bu alanda çalışma yapması uygun bulunmamıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
Kaderine terk edilmiş zabıta noktası
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Recep Sayman, özetimle şöyle diyor:
“Bursa Botanik Parkı girişinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren zabıta noktasına ait olan bina kaderine terk edilmiştir. Zabıtada da bu olursa vay ki halimize ne vay! İlgili değersizliği zabıtamıza şikayet ediyorum!”
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman’a duyurulur…
ALTI AYDIR BÖYLE
Okurumuz Fatma Fidan, özetimle: “Metro istasyonlarına ve yaya üst geçitlerine hizmet veren asansörlerin sorunları diz boyu. Bazıları yıllardır, aylardır hiç çalışmazken bazıları da kafasına buyruk takılıyor. Tıpkı, Nilüfer Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’na hizmet veren asansörde olduğu gibi. Bu asansör de, 1. katı 9. kat kat olarak gösteriyor. Üstelik en az altı aydır böyledir. Neyse çalışsın da isterse 19. kat yazsın” diyor.
IZGARALAR VAR AMA HEPSİ TIKALI
Okurumuz Hilal Bozkurt şöyle diyor: “Bursa Hayvanat Bahçesi’nin önü her yağmurda göl oluyor. Çünkü yağan yağmurun gidecek yeri yok. Gerçi yağmur suyu ızgaraları var ama hepsi tıkalı. Yani suyun gideceği ızgaralar; var mı var!” Büyükşehir Belediyesi’nin ve BUSKİ’nin dikkatlerine.
ÇÖP KUTUSU İSTİYORUZ
İsminin açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı özetimle: “BUSKİ hizmet binası karşısında bulunan (İzmir Caddesi) belediye otobüs durağındaki çöp poşeti hizmetinde bir sıkıntı yok. Dolan çöp poşetleri de her gün düzenli olarak yenileniyor. İşte bu harika! Fakat oraya bir çöp kutusu bırakılsa daha doğru olmaz mı?” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KUŞ HEYKELİNİN KAİDESİ ONARILDI
Nilüfer Belediyesi;
“NİLÜFER’DE YARDIM BEKLEYEN HEYKEL başlıklı yazınıza istinaden; Yüzüncüyıl Mahallesi Prof. Dr. Erdal İnönü Caddesi üzerindeki kuş heykelinin zarar gören kaidesi ilgili ekiplerimiz tarafınca onarılmıştır. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Yanıtınızın yanı sıra şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ BELEDİYESİ
“BURANIN AKIBETİ NE OLACAK’ başlıklı yazınızda bahse konu olan Çekirge Mahallesi 2. Pehlivan Sokak’ta bulunan alan; belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgili ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, alanın özel mülkiyet sahasında kalan imarlı arsa olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, belediyemizin bu alanda çalışma yapması uygun bulunmamıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.