İsyan ediyoruz...

Abonelerimizden olan Yusuf Ziya Demirtaş’ın haklı endişesini anlattığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Çekirge Mahallesi’nin yerlisi olarak isyan ediyorum.
Bakınız lütfen. Burası, Çekirge’de yer kalmamış gibi dağın eteğine kurulan ve özellikle hastalarının ay, of, pof, bittik, koptuk gibi haklı şikayetleriyle mola üstüne mola vererek adeta tırmanarak çıktıkları Aile Sağlık Merkezi önüdür. Bu özelliğiyle de Bursa’da tektir! İnanmayan araştırsın. Osmangazi Belediyesi’nin kış başından beri devam eden bakım-onarım çalışması iki ay önce bitti!
‘AMAN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN’
Güya çocuk eğlence dinlenme parkı yapıldı. Çocuklar düşsün diye bırakılan yüksek mesafeli korunaksız setlere mi yanayım? Yoksa, oto tamircilerine iş çıksın diye yola bırakılan upuzun çukura mı? Neyse, keskin sirke küpüne zararmış! Geniş olmak lazım. Siz çocuklar, gençler ve büyükler! Olur da buradaki setlerden düşerseniz ki düşme ihtimaliniz çok yüksek. Sağlık ocağı dibinizde; sakın dert etmeyin! Araç sahiplerine gelince; siz de gözünüzü dört açın!” Yetkililere duyurulur.
YILDIRIM BELEDİYESİ MERDİVEN BULAMAYINCA!
Okurumuz Sedat Bozkurt diyor ki: “Yıldırım Belediyesi önündeki parkta (Ahmet Taner Kışlalı Parkı) bulunan devasa saat kulesi içindeki saatler, köşenizde ‘neden çalışmıyor’ sorunuzdan sonra geçen yıl söküldü. Ancak ne hikmetse bir daha takılmadı. Yıldırım Belediyesi’nin dikkatine.” Sn. Bozkurt. Aynı konunun şikayetini 6 ya da 7 ay önce de yayımlamıştık. Yıldırım Belediyesi de takılacak” demişti! Saatlerin takılacağı mesafe oldukça yüksek olunca merdiven bulamadılar galiba!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER’
Sonrası Öncesi
KURUYAN DALLARI KESİN BAŞLIKLI yayımımızla birlikte aynı gün içinde (1. Murat İlk ve Ortaöğretim Okulu çevresi) kuruyan ağaç gövdelerinin ve dallarının kesildiğine şahit oldum. Destekleri için Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.
BEKÇİ OSMAN BERATLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
KAHRAMAN BEKÇİ OSMAN başlığımla Bekçi Osman Dursun’un kahramanlık örneği olan vazife aşkını Hürriyet Bursa ekinde yayımlamış olduğumuz haberimle duyurmuştuk.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Yayımımızdan sonra Bekçi Osman Dursun’un valilik makamındaki törenin ardından Bursa Valisi Sn. Yakup Canbolat ve İl mniyet Müdürü Sn. Cahit Şahin’in elinden aldığı beratla ödüllendirilmesine tanık oldum. Değerleri için Vali Sn. Canbolat’a, Emniyet Müdürü Sn. Şahin’e, Bursa Emniyet Teşkilatına ve Bekçi Sn. Dursun’a teşekkür ediyorum.
‘HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN’
DİKKAT ŞERİT BİTİYOR başlıklı yayınımız sonrasında (Mudanya Bulvarı / Timsah arena önü / Sırameşeler’e gidiş istikameti) aracınızla şeridinizde davam ederken yolun aniden biterek karşınıza çıkan demir bariyerlerin kazalara sebep olduğunu aktarmıştık. Plansızca yapılan çıkmaz yolun delinatörlerle kapatılmış olduğunu gördüm! Artık orada canlar yanmayacak. Hepimize geçmiş olsun.
‘KORKUYORUZ’
Okurumuz Emre Makas özetimle: “Nilüfer ilçesi, Demirci Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Mahalleli olarak sürekli çoğalan köpeklerden endişe ediyoruz! Özellikle gece sürüler halinde gezen köpeklerin birilerine zarar vermesinden korkuyoruz. Nilüfer Belediyesi’ne rica ediyoruz. Allah rızası için bize yardım ediniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz” diyor.
DUYUN ARTIK SESİMİZİ
Okurumuz Ece N. “Kentimiz dilenci istilasına teslim oldu! Onlar dilenmekten yorulmadı da bizler şikayet etmekten yorulduk! Büyükşehir Belediyesi duyun artık sesimizi, duyun bıktık!” diyor.
İsyan ediyoruz...
Abonelerimizden olan Yusuf Ziya Demirtaş’ın haklı endişesini anlattığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Çekirge Mahallesi’nin yerlisi olarak isyan ediyorum.
Bakınız lütfen. Burası, Çekirge’de yer kalmamış gibi dağın eteğine kurulan ve özellikle hastalarının ay, of, pof, bittik, koptuk gibi haklı şikayetleriyle mola üstüne mola vererek adeta tırmanarak çıktıkları Aile Sağlık Merkezi önüdür. Bu özelliğiyle de Bursa’da tektir! İnanmayan araştırsın. Osmangazi Belediyesi’nin kış başından beri devam eden bakım-onarım çalışması iki ay önce bitti!
‘AMAN GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN’
Güya çocuk eğlence dinlenme parkı yapıldı. Çocuklar düşsün diye bırakılan yüksek mesafeli korunaksız setlere mi yanayım? Yoksa, oto tamircilerine iş çıksın diye yola bırakılan upuzun çukura mı? Neyse, keskin sirke küpüne zararmış! Geniş olmak lazım. Siz çocuklar, gençler ve büyükler! Olur da buradaki setlerden düşerseniz ki düşme ihtimaliniz çok yüksek. Sağlık ocağı dibinizde; sakın dert etmeyin! Araç sahiplerine gelince; siz de gözünüzü dört açın!” Yetkililere duyurulur.
YILDIRIM BELEDİYESİ MERDİVEN BULAMAYINCA!
Okurumuz Sedat Bozkurt diyor ki: “Yıldırım Belediyesi önündeki parkta (Ahmet Taner Kışlalı Parkı) bulunan devasa saat kulesi içindeki saatler, köşenizde ‘neden çalışmıyor’ sorunuzdan sonra geçen yıl söküldü. Ancak ne hikmetse bir daha takılmadı. Yıldırım Belediyesi’nin dikkatine.” Sn. Bozkurt. Aynı konunun şikayetini 6 ya da 7 ay önce de yayımlamıştık. Yıldırım Belediyesi de takılacak” demişti! Saatlerin takılacağı mesafe oldukça yüksek olunca merdiven bulamadılar galiba!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER’
Sonrası Öncesi
KURUYAN DALLARI KESİN BAŞLIKLI yayımımızla birlikte aynı gün içinde (1. Murat İlk ve Ortaöğretim Okulu çevresi) kuruyan ağaç gövdelerinin ve dallarının kesildiğine şahit oldum. Destekleri için Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.
BEKÇİ OSMAN BERATLA ÖDÜLLENDİRİLDİ
KAHRAMAN BEKÇİ OSMAN başlığımla Bekçi Osman Dursun’un kahramanlık örneği olan vazife aşkını Hürriyet Bursa ekinde yayımlamış olduğumuz haberimle duyurmuştuk.
TEŞEKKÜR EDERİZ
Yayımımızdan sonra Bekçi Osman Dursun’un valilik makamındaki törenin ardından Bursa Valisi Sn. Yakup Canbolat ve İl mniyet Müdürü Sn. Cahit Şahin’in elinden aldığı beratla ödüllendirilmesine tanık oldum. Değerleri için Vali Sn. Canbolat’a, Emniyet Müdürü Sn. Şahin’e, Bursa Emniyet Teşkilatına ve Bekçi Sn. Dursun’a teşekkür ediyorum.
‘HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN’
DİKKAT ŞERİT BİTİYOR başlıklı yayınımız sonrasında (Mudanya Bulvarı / Timsah arena önü / Sırameşeler’e gidiş istikameti) aracınızla şeridinizde davam ederken yolun aniden biterek karşınıza çıkan demir bariyerlerin kazalara sebep olduğunu aktarmıştık. Plansızca yapılan çıkmaz yolun delinatörlerle kapatılmış olduğunu gördüm! Artık orada canlar yanmayacak. Hepimize geçmiş olsun.
‘KORKUYORUZ’
Okurumuz Emre Makas özetimle: “Nilüfer ilçesi, Demirci Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Mahalleli olarak sürekli çoğalan köpeklerden endişe ediyoruz! Özellikle gece sürüler halinde gezen köpeklerin birilerine zarar vermesinden korkuyoruz. Nilüfer Belediyesi’ne rica ediyoruz. Allah rızası için bize yardım ediniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz” diyor.
DUYUN ARTIK SESİMİZİ
Okurumuz Ece N. “Kentimiz dilenci istilasına teslim oldu! Onlar dilenmekten yorulmadı da bizler şikayet etmekten yorulduk! Büyükşehir Belediyesi duyun artık sesimizi, duyun bıktık!” diyor.