“Sn. Kösle. Bir çok konu anlatımınızda şarkı ve türkü sözlerinden alıntı yapar olmanızı, beraberinde de konularınıza farklı bir tarz katmanızı memnuniyetle karşılıyoruz.



Bizi de alıştırmış olsanız gerek ki, yolladığım fotoğrafımda gördüğünüz vurdumduymazlığı anlatma çabasındayken aklıma “İnleyen nağmeler ruhumu sardı” şarkısı geldi.

İSABETLİ OLMUŞ

Konu ile uyum sağlayacak şarkıyı bulabilmişim mi? Adres; Osmangazi İlçesi Hayran Caddesi başlangıcı. (Trafik Müşavirleri karşısı) Saygılarımla. Makine Mühendisi Sn. Kenan Ünlü” Nağmeleri inleten adam olarak da bilinen ünlü bestekar, Zeynettin Maraş’ın bestesi; isabetli olmuş Sn. Ünlü. Zeki Müren’in yorumuyla da olursa hele, demeyin keyfe… Şarkımızı Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’nin de beğeneceğini umarım!

KİM BU DR S.?



Okurumuz Sn. Nalan Alimoğlu: “Kent merkezinde rast geldim. Tabelada DR. S. Ahmet Caddesi yazıyordu. Yolda bin kişi çevirelim soralım. DR. S. Ahmet’teki ‘S’ kim? Bakalım bilen çıkacak mı? Canım sıkılıyor bu gibi işlere.” Rahat olun lütfen Sn. Alimoğlu. Hayata pozitif bakmanızı tavsiye ederim! Buradaki amaç bizlerin araştırma içgüdüsünü kaybetmemiz içindir.(!) Mesela ben. Bu şikayetiniz sonrası Google amcaya sordum; ‘Dr. S. Ahmet kim’ diye, S’nin, Sadık olduğunu sonrasında da merak ettiğim hayatını okudum! Bence, benzeri tabelalardaki aşikar isimler iptal edilip bu tabela gibi remizler kullanılmalı.(!)

BİRBİRİMİZE VE ÇEVREYE SAYGI İSTİYORUZ



Okurumuz Avni Mesut: “Altıparmak Caddesi’ndeki kaldırımda dikkatimi çeken kirliliğe değinmek istiyorum. Neredeyse, santimetre kareye kadar düşürülmüş olan kirlilikten son derece rahatsızım. Yere atılan sigara izmaritlerinin ve diğer atıkların görüntüsü rahatsız edici. Bu davranışı yapanların bizleri umursamazca saygısızlık ettiklerini bilmelerini istiyorum. Bizlere yazık.

HİÇ YAKIŞMIYOR

Ayrıca turistlere karşı ayıptır. Çevre temizliğinde görevli olan temizlikçi kardeşlerimize de günahtır. Bir dönemler temizlik denince akla ilk gelen topluluk olan bizlere, bu durum hiç yakışmıyor. Kınıyorum.”

PARALARIMIZ ÇÖP OLMASIN!

Okurumuz Seçil Sargın: “İlçe, mahalle, sokak tarifine lüzum yok. Burası Bursa! Kral hizmetlerden biri daha karşımızda!

MANTIĞINI ANLAYAMADIK

Otobüs durağını çevreleyen Görme Engelli Taşları (YALAN TAŞLARI) dizisinde bir başka komedi daha! Durağın ön yüzüne, ‘Görme engelli kardeşim, yolun bitti’ anlamında kullanılan nokta kabartmalı taşlar, arka yüzüne de ‘güvenle geç’ anlamındaki taşlar döşenmiş. Allah aşkına bir yetkili çıksın ve bu mantığı anlatsın. Benzeri plansız ve kontrolsüz işler yüzünden her gün milyarlarca lira paramız çöpe gidiyor… Yetsin artık, yetsin!”