İlla ölmek mi lazım

Tofaş (Fabrika) Gövde Malzeme Temin Lideri Okurumuz Sn. Mesut Çetinkaya özetimle bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz aydı. Köşenizde bir okurunuzun şikayetini yayımlamıştınız. Şikayette, Nilüfer ilçesinde hizmet veren ve bizim de ikamet adresimize komşu olan Ataevler Semt Pazarı içinde bulunan elektrik panolarının ölümcül tehlikesine dikkat çekmiştiniz. Sağ olunuz. Ardından da UEDAŞ’ın sorunu giderdiği bilgisini okumuş ve endişelerimizin bitmiş olduğuna sevinmiştik. Gelin görün ki vaziyet böyle değil Sn. Kösle! Korkularımızın son bulması için illa birilerinin ölmesi mi lazım!”
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ?
Koç İlk ve Orta Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı Sn. Serkan Alpaslan: “Sn. Kösle, köşeniz acele posta servisi gibi, sizleri tebrik ederim. Benim de dikkatimi çeken Fatih Sultan Mehmet Metro İstasyonu’ndaki Bukart yükleme kiosklarından biri uzun süredir arızalı olduğu için Bukart’a yükleme yapamıyorduk. Sorun köşenize taşındı ve akabinde birkaç gün içinde tamir edilip hizmete alındığına şahit olduk. Hızlı hizmetlerimize liderlik yaptığınız için sizleri tebrik ederiz. Gönül ister ki vatandaşın uyarısına gerek kalmadan bu işleri gören çıksın... Şimdi benim de bir şikayetim var. Umarım bu da acele posta servisi gibi değer bulur! Nilüfer İlçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’na yolum düşmüştü. Basamaklardaki kaydırmazlara dikkatim takıldı. Sanırım taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışılıyor.” diyor.
KOVALI METRO
Adının açıklanmasını istemeyen özel güvenlik personeli, özetimle: “Yağan her yağmurda Şirinevler Metro istasyonu içine taşıdığımız kovayı doldur boşalt yapmaktan bıktık. Bize de bir tavsiyeniz olur mu acaba Sn. Kösle? Kolay gelsin.” diyor. Olur elbette. Civardan bir varil temin edin. Kova yerine onu koyun. Böylelikle doldur boşaltınız son bulsun. (!)
KADERE BAK!
Bir sitenin görevlisi olan okurumuz Sn. A. Y özetimle: “Yaklaşık olarak iki sene önce komple yenilenen asfaltıyla hizmet aldığımız Beşevler Caddesi’ndeki asfaltta bazı bölgelerde sökülme ve dağılmalar başladı. Kadere bak! Tanık oluyorum. Aracı olanlar iyi konuşmuyorlar! Oluşan çukura tedbir olması için sitemizin deposunda bulunan trafik konilerini koydum. Haftalardır da öyle duruyor. Kimsenin umurunda değil. Onu anladım! Ayrıca özellikle Karafatma çevresinde asfaltlanmayan kısımda da bazı çukurlar oluşmuş. Oralara koyacak trafik konisi bulamadım. Bu da oranın kaderi!” diyor. Teşekkür ediyorum Sn. A. Y.
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
ONARIMI TAMAMLANMIŞTIR
“ ‘GEÇİCİLİĞİ GEÇMEDİ GİTTİ’ başlıklı yayımınızda (FSM Metro İstasyonu) bahsi geçen kioksun onarımı yapılarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetlerine sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi
GEREKLİ DÜZENLEME YAPILACAKTIR
“ ‘ KAĞNI LAZIM’ başlıklı yayımımıza konu olan alan incelenmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede alanda, inşaat çalışmalarının devam ettiği anlaşılmıştır. İlgili inşaat çalışmaları bittikten sonra gerekli düzenlemeler de yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi
İlla ölmek mi lazım
Tofaş (Fabrika) Gövde Malzeme Temin Lideri Okurumuz Sn. Mesut Çetinkaya özetimle bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz aydı. Köşenizde bir okurunuzun şikayetini yayımlamıştınız. Şikayette, Nilüfer ilçesinde hizmet veren ve bizim de ikamet adresimize komşu olan Ataevler Semt Pazarı içinde bulunan elektrik panolarının ölümcül tehlikesine dikkat çekmiştiniz. Sağ olunuz. Ardından da UEDAŞ’ın sorunu giderdiği bilgisini okumuş ve endişelerimizin bitmiş olduğuna sevinmiştik. Gelin görün ki vaziyet böyle değil Sn. Kösle! Korkularımızın son bulması için illa birilerinin ölmesi mi lazım!”
TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNER Mİ?
Koç İlk ve Orta Öğretim Okulu Müdür Yardımcısı Sn. Serkan Alpaslan: “Sn. Kösle, köşeniz acele posta servisi gibi, sizleri tebrik ederim. Benim de dikkatimi çeken Fatih Sultan Mehmet Metro İstasyonu’ndaki Bukart yükleme kiosklarından biri uzun süredir arızalı olduğu için Bukart’a yükleme yapamıyorduk. Sorun köşenize taşındı ve akabinde birkaç gün içinde tamir edilip hizmete alındığına şahit olduk. Hızlı hizmetlerimize liderlik yaptığınız için sizleri tebrik ederiz. Gönül ister ki vatandaşın uyarısına gerek kalmadan bu işleri gören çıksın... Şimdi benim de bir şikayetim var. Umarım bu da acele posta servisi gibi değer bulur! Nilüfer İlçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’na yolum düşmüştü. Basamaklardaki kaydırmazlara dikkatim takıldı. Sanırım taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışılıyor.” diyor.
KOVALI METRO
Adının açıklanmasını istemeyen özel güvenlik personeli, özetimle: “Yağan her yağmurda Şirinevler Metro istasyonu içine taşıdığımız kovayı doldur boşalt yapmaktan bıktık. Bize de bir tavsiyeniz olur mu acaba Sn. Kösle? Kolay gelsin.” diyor. Olur elbette. Civardan bir varil temin edin. Kova yerine onu koyun. Böylelikle doldur boşaltınız son bulsun. (!)
KADERE BAK!
Bir sitenin görevlisi olan okurumuz Sn. A. Y özetimle: “Yaklaşık olarak iki sene önce komple yenilenen asfaltıyla hizmet aldığımız Beşevler Caddesi’ndeki asfaltta bazı bölgelerde sökülme ve dağılmalar başladı. Kadere bak! Tanık oluyorum. Aracı olanlar iyi konuşmuyorlar! Oluşan çukura tedbir olması için sitemizin deposunda bulunan trafik konilerini koydum. Haftalardır da öyle duruyor. Kimsenin umurunda değil. Onu anladım! Ayrıca özellikle Karafatma çevresinde asfaltlanmayan kısımda da bazı çukurlar oluşmuş. Oralara koyacak trafik konisi bulamadım. Bu da oranın kaderi!” diyor. Teşekkür ediyorum Sn. A. Y.
HÜRRİYET BURSA YAZDI, SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
ONARIMI TAMAMLANMIŞTIR
“ ‘GEÇİCİLİĞİ GEÇMEDİ GİTTİ’ başlıklı yayımınızda (FSM Metro İstasyonu) bahsi geçen kioksun onarımı yapılarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetlerine sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı” Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi
GEREKLİ DÜZENLEME YAPILACAKTIR
“ ‘ KAĞNI LAZIM’ başlıklı yayımımıza konu olan alan incelenmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede alanda, inşaat çalışmalarının devam ettiği anlaşılmıştır. İlgili inşaat çalışmaları bittikten sonra gerekli düzenlemeler de yapılacaktır. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Teşekkürler Osmangazi Belediyesi