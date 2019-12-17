Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya’nın, epostasını özetimle aktarıyorum:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin komuta kontrol yuvalarının hiç birinde kapak yok. Bu sorumsuzluğun bedeli çok ağır sonuçlar doğurabilir. İşin ilginç yanıysa ilgili sorumsuzluğu UEDAŞ’a aktardım. ‘Acil ve önemli’ diye de anlattım. Ya anlatmayı başaramadım. Ya da mevzu önemsiz ben gözümde büyüttüm.”
BİR DALIŞ Kİ TAM DALIŞ
Okurumuz Serpil Hakyemez, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Paşa Çiftliği önündeki tel çitlere bir araç daldı. Bu dalma sonucu tel çitler, taşıyıcı ayaklarıyla birlikte parçalandı. Bu ruhsatsız dalıştan sonra geçen süre üçüncü ayına ulaştı. Bir konuya dikkat çekmek isterim. Çitler kaldırım üzerinde olup iki metrelik yüksekliği muhafaza altına alıyordu. Meseleyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Saygılarımla.” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; vaziyet böyle… Umarım sahip çıkarsınız…
GÜNDE ON KERE DE GELSENİZ BOŞ ÇÜNKÜ…
Okurumuz B. A, “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 3. Kiraz Sokak girişi bazı saygısız sokak sakinlerince 7/24 çöplük gibi kullanılmaktadır. Yıldırım Belediyesi’nin ilgili temizliği hiç aksatmadan sessiz ve sedasız yapıp gitmesi saygısız sokak sakinlerini cesaretlendirmektedir. Belediyemiz bu şahıslara cezai işlem uygulamadığı sürece günde on kere de gelse burayla baş edemez. Lütfen ceza kesin” diyor. Yıldırım Belediyesi, B. A. haklı...
BİR TEK ORASI KALMIŞTI KAZILMADIK!
Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru özetimle şöyle diyor: “Açılan ve kapatılmayan kazılardan bir tek Bursa Emniyet Müdürlüğü önü nasibini almıştı. Burasını da unutmadıkları için ilgili yetkililere çok teşekkür ediyorum!” diyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı; ayrım yapmadığınız için ben teşekkür ediyorum.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ARIZA ARTIK GİDERİLDİ
ALTI AYDIR BÖYLE başlığımla yayımlanan şikayete istinaden yaptığım kontrollerimde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nuna hizmet veren asansörün mekanik arızasının yanı sıra 1. katı 9. kat, olarak gösteren led gösterge arızasının da giderilmiş olduğunu gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum.
SOKAK KÖPEĞİ KONTROL ALTINA ALINDI
“YANDI GÜLÜM KETEN HELVA’ başlıklı yayımınıza istinaden Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın yönettiği operasyonla (Arabayatağı Mahallesi’nde) tehlike arz ettiği belirtilen sokak köpeği yakalanmıştır. Cumalıkızık’ta hizmet vermekte olan Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi Doğal Hayvan Koruma Alanı’na alınarak kontrol altına alınmıştır. Bilgilerinize. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Yıldırım Belediyesi; teşekkür ediyorum.
Hiç birinde kapak yok
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya’nın, epostasını özetimle aktarıyorum:
“Nilüfer ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin komuta kontrol yuvalarının hiç birinde kapak yok. Bu sorumsuzluğun bedeli çok ağır sonuçlar doğurabilir. İşin ilginç yanıysa ilgili sorumsuzluğu UEDAŞ’a aktardım. ‘Acil ve önemli’ diye de anlattım. Ya anlatmayı başaramadım. Ya da mevzu önemsiz ben gözümde büyüttüm.”
BİR DALIŞ Kİ TAM DALIŞ
Okurumuz Serpil Hakyemez, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Paşa Çiftliği önündeki tel çitlere bir araç daldı. Bu dalma sonucu tel çitler, taşıyıcı ayaklarıyla birlikte parçalandı. Bu ruhsatsız dalıştan sonra geçen süre üçüncü ayına ulaştı. Bir konuya dikkat çekmek isterim. Çitler kaldırım üzerinde olup iki metrelik yüksekliği muhafaza altına alıyordu. Meseleyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Saygılarımla.” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; vaziyet böyle… Umarım sahip çıkarsınız…
GÜNDE ON KERE DE GELSENİZ BOŞ ÇÜNKÜ…
Okurumuz B. A, “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi 3. Kiraz Sokak girişi bazı saygısız sokak sakinlerince 7/24 çöplük gibi kullanılmaktadır. Yıldırım Belediyesi’nin ilgili temizliği hiç aksatmadan sessiz ve sedasız yapıp gitmesi saygısız sokak sakinlerini cesaretlendirmektedir. Belediyemiz bu şahıslara cezai işlem uygulamadığı sürece günde on kere de gelse burayla baş edemez. Lütfen ceza kesin” diyor. Yıldırım Belediyesi, B. A. haklı...
BİR TEK ORASI KALMIŞTI KAZILMADIK!
Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru özetimle şöyle diyor: “Açılan ve kapatılmayan kazılardan bir tek Bursa Emniyet Müdürlüğü önü nasibini almıştı. Burasını da unutmadıkları için ilgili yetkililere çok teşekkür ediyorum!” diyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Başkanlığı; ayrım yapmadığınız için ben teşekkür ediyorum.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ARIZA ARTIK GİDERİLDİ
ALTI AYDIR BÖYLE başlığımla yayımlanan şikayete istinaden yaptığım kontrollerimde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nuna hizmet veren asansörün mekanik arızasının yanı sıra 1. katı 9. kat, olarak gösteren led gösterge arızasının da giderilmiş olduğunu gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum.
SOKAK KÖPEĞİ KONTROL ALTINA ALINDI
“YANDI GÜLÜM KETEN HELVA’ başlıklı yayımınıza istinaden Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş’ın yönettiği operasyonla (Arabayatağı Mahallesi’nde) tehlike arz ettiği belirtilen sokak köpeği yakalanmıştır. Cumalıkızık’ta hizmet vermekte olan Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi Doğal Hayvan Koruma Alanı’na alınarak kontrol altına alınmıştır. Bilgilerinize. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Yıldırım Belediyesi; teşekkür ediyorum.