Okurumuz olan mühendis Şevki Dükkancılar, “Bir de derdimi anlatmayı başarabilsem” diyor ve:
“Muhammet bey. Nilüfer - Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda BURBAK, trafik kuralını kendisi oluşturuyor. Neden mi böyle diyorum ve akabinde de kendi kendime cevap veriyorum, her şey ortada da ondan böyle. BURBAK belediye otobüs duraklarını, yaya geçidi önlerini parselliyor. Yetmiyor olsa gerek, şerit taşıran parklanmaların da mimarlığını yapıyor. Kurallara aykırı olan uygulama maalesef ilgili yetkilileri hiç ama hiç rahatsız etmiyor. Bu sebepten dolayı kazalar ve kavgalar oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne, BURULAŞ’a ihbarımı oluşturdum. Aldığım komik cevaplar sonrası çözüm üretilmeyeceğini anlayınca üşenmedim, İçişleri Bakanlığı’nın ve Bursa Valiliğinin ilgili e-posta adreslerine şikayette bulundum. ‘Değişen bir şey oldu mu? ‘ diye soracak olursanız ‘olmadı’ elbette. Müsaadenizle haklı üzüntümü köşeniz aracılığıyla da sunmak istiyorum. Saygılarımla.”
NEDEN, NİÇİN KAZILDI?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonesi olan okurumuz Galip Yüksel de dertli ve diyor ki: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Göl Sokak girişi (Göknar Çocuk ve Oyun Dinlenme Parkı önü) birilerince kazılmıştı. Sonrasında da çıkan taşlar kenarlara fırlatılmıştı. Kim, neden, niçin kazdı elbette bizi ilgilendirmez. Hem üstümüze vazife mi? Sonrasında ben ve arkadaşım o taşları anladığımız kadarıyla dizdik. Yani biz üstümüze vazife olanı yaptık.”
TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA…
Adının açıklanmasını istemeyen belediye çalışanı, özetimle bakınız ne diyor: ”Belediyemiz olan Büyükşehir Belediyesi’nin tam karşısına isabet eden kaldırım da darmadağın. Bunu da yazın lütfen”
RESMEN HASTALIK SAÇIYOR
Okurumuz K. E, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 1. Hiza Sokak sakiniyiz. Sokağımızda bulunan çöp konteynerinin kime ait olduğunu bir türlü öğretemedik. Konteynerimiz civar esnaflarınca kullanılıyor. Bu yüzden konteynerimiz her saat başı dolu oluyor. Dolma işlemi tamamlanınca taşanları da bize kalıyor. Resmen hastalık saçıyor. Kime başvurduysak sorunumuzu anlatamadık. Bizi kim duyacak?” Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş, vaziyet bu. Buraya da desteğiniz bekleniyor sanırım…
DEFİNEYİ BULAMAYINCA…
Okurumuz Dilşah Munzur’un, ‘Fıkra gibiyiz’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Akçay Sokak 6 / A önündeki kaldırımda define arandı. Define bulunamayınca define avcıları kazdıkları yeri öylece bırakıp kaçtı!” Definenin çıkartılmadığına emin misiniz Dilşah Munzur?
Her şey ortada
Okurumuz olan mühendis Şevki Dükkancılar, “Bir de derdimi anlatmayı başarabilsem” diyor ve:
“Muhammet bey. Nilüfer - Özlüce Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda BURBAK, trafik kuralını kendisi oluşturuyor. Neden mi böyle diyorum ve akabinde de kendi kendime cevap veriyorum, her şey ortada da ondan böyle. BURBAK belediye otobüs duraklarını, yaya geçidi önlerini parselliyor. Yetmiyor olsa gerek, şerit taşıran parklanmaların da mimarlığını yapıyor. Kurallara aykırı olan uygulama maalesef ilgili yetkilileri hiç ama hiç rahatsız etmiyor. Bu sebepten dolayı kazalar ve kavgalar oluyor. Büyükşehir Belediyesi’ne, BURULAŞ’a ihbarımı oluşturdum. Aldığım komik cevaplar sonrası çözüm üretilmeyeceğini anlayınca üşenmedim, İçişleri Bakanlığı’nın ve Bursa Valiliğinin ilgili e-posta adreslerine şikayette bulundum. ‘Değişen bir şey oldu mu? ‘ diye soracak olursanız ‘olmadı’ elbette. Müsaadenizle haklı üzüntümü köşeniz aracılığıyla da sunmak istiyorum. Saygılarımla.”
NEDEN, NİÇİN KAZILDI?
Hürriyet Bursa Gazetesi abonesi olan okurumuz Galip Yüksel de dertli ve diyor ki: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Göl Sokak girişi (Göknar Çocuk ve Oyun Dinlenme Parkı önü) birilerince kazılmıştı. Sonrasında da çıkan taşlar kenarlara fırlatılmıştı. Kim, neden, niçin kazdı elbette bizi ilgilendirmez. Hem üstümüze vazife mi? Sonrasında ben ve arkadaşım o taşları anladığımız kadarıyla dizdik. Yani biz üstümüze vazife olanı yaptık.”
TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA…
Adının açıklanmasını istemeyen belediye çalışanı, özetimle bakınız ne diyor: ”Belediyemiz olan Büyükşehir Belediyesi’nin tam karşısına isabet eden kaldırım da darmadağın. Bunu da yazın lütfen”
RESMEN HASTALIK SAÇIYOR
Okurumuz K. E, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 1. Hiza Sokak sakiniyiz. Sokağımızda bulunan çöp konteynerinin kime ait olduğunu bir türlü öğretemedik. Konteynerimiz civar esnaflarınca kullanılıyor. Bu yüzden konteynerimiz her saat başı dolu oluyor. Dolma işlemi tamamlanınca taşanları da bize kalıyor. Resmen hastalık saçıyor. Kime başvurduysak sorunumuzu anlatamadık. Bizi kim duyacak?” Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş, vaziyet bu. Buraya da desteğiniz bekleniyor sanırım…
DEFİNEYİ BULAMAYINCA…
Okurumuz Dilşah Munzur’un, ‘Fıkra gibiyiz’ dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Akçay Sokak 6 / A önündeki kaldırımda define arandı. Define bulunamayınca define avcıları kazdıkları yeri öylece bırakıp kaçtı!” Definenin çıkartılmadığına emin misiniz Dilşah Munzur?