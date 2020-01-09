Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Kimya Mühendisi Eyüp Yavuz’un üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olan e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Geçtiğimiz haftaydı. O gün öğretmen olan eşimi aracımla okuluna bırakacaktım. Maksem’deydik. Yolun ortasında sürünmeye çalışan bir tavşan gördük. Aracımızı durdurup ve yanına gittik. Başına bir haller geldiği belli olan şirin tavşanı hemen aracımıza aldık. Eşim, telefonuyla herhangi hayvan bakım ve tedavi ünitesi adresini sorgulattı. Navigasyon da bizi Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne yönlendirdi. Durumunun daha da ağırlaştığını fark ettiğimiz tavşanı kucağımıza alarak içeriye girdik. Yetkililer tavşanı nerede bulduğumuzu sorunca; ‘Maksem’de cadde üzerinde’ dedik. Yetkililer acil müdahale edecek diye beklerken: “Tavşanı bulduğunuz alan Osmangazi Belediyesi sorumluluğundadır. Osmangazi’ye götürün!” demesinler mi? Başımızdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü o an.
Tavşanı tekrar kucağımıza aldık ve oradan ayrıldık. Aklımıza, daha öncede köşenizde sahiplenme kültürüyle bahsi geçen Cumalıkızık’ta hizmet veren Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş geldi. Bizi, Mehmet Altuntaş ve Veteriner Hekim Bülent Çiftçi karşıladı.
‘MAALESEF TAVŞANI KURTARAMADIK’
Tavşanı teslim ederken aynı hikayeyi çok hızlı bir şekilde onlara da anlattık. Onlar da: “Karşımızdaki konu son derece acil. Her şey bir tarafa mevzu olan bir hayattır, bir candır. Tavşanın bölgesi mi olur? Fakat üzülerek söyleyelim ki tavşanın durumu hiç de iç açıcı değil. ” Ve tavşanı teslim ederek oradan ayrıldık. Yarım saat sonra telefonum çaldı. Telefondaki kişi az önce tavşanı teslim alan Mehmet Altuntaş’ın kendisiydi: “Maalesef tavşanı kurtaramadık…” deyince öyle bir haykırdım ki…” Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem. Sizin insanlar kadar doğaya çevreye ve hayvanlara olan duyarlılığınızı biliyorum. Elbette canlılara yönelik her hizmet çok önemli. İlgili sorumsuzları ikaz etmeniz hususu çok mühimdir.
KALDIRIM TAŞLARI İKİ YILDIR YOK
Abonemiz olan Yüksek Endüstri Mühendisi ve Yüksek Makine Mühendisi Serkan Özgiray, bakınız ne diyor: Beşevler Kapalı Pazar Yeri’nin karşısında bulunan birkaç karışlık genişliğe sahip olan kaldırımlar, iki yılı aşkın süredir ortada gözükmüyor. Konuyu birçok kez köşenize yazmış, siz de yayımlamıştınız. Onlarca kez de belediyeye aktarmıştım. Üşenmedim tekrar yazıyorum ve yayımladığınız müddetçe de yazmaya devam edeceğim. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA
başlıklı şikayetimizde bahsi geçen sorumsuzluğa (Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası karşısı) yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi’nin “anında müdahale ettik, sorunu giderdik” yönündeki açıklamasını altı gün önce yayımlamıştık. Ben de: “Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Yapılan işi kontrol edeceğim. ‘Sonrası’ fotoğrafını çektiğimde onu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım…” demiştim. Ve sizlere söz verdiğim gibi kontrol için gittim. İlgili fotoğrafımı çektim. Sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
ENGELLİLER İÇİN RAMPANIN ÖNEMİ
başlıklı yayımımızda Çekirge Mahallesi’nin Hamamlar Caddesi’ndeki 39 yıllık anlamsız ve kırık dökük basamaklarıyla, sözüm ona hizmet veren kaldırımlarına dikkat çekmiştik. Bu yayımımızdan sonra Osmangazi Belediyesi: “Gereği yapılacak…” açıklamasını yapmıştı. Ve çalışmaların başlatılmış olduğunu gördüm. Osmangazi Belediyesi; teşekkür ediyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun.
Her şey bir tarafa mevzu olan bir hayattır
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Kimya Mühendisi Eyüp Yavuz’un üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olan e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Geçtiğimiz haftaydı. O gün öğretmen olan eşimi aracımla okuluna bırakacaktım. Maksem’deydik. Yolun ortasında sürünmeye çalışan bir tavşan gördük. Aracımızı durdurup ve yanına gittik. Başına bir haller geldiği belli olan şirin tavşanı hemen aracımıza aldık. Eşim, telefonuyla herhangi hayvan bakım ve tedavi ünitesi adresini sorgulattı. Navigasyon da bizi Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne yönlendirdi. Durumunun daha da ağırlaştığını fark ettiğimiz tavşanı kucağımıza alarak içeriye girdik. Yetkililer tavşanı nerede bulduğumuzu sorunca; ‘Maksem’de cadde üzerinde’ dedik. Yetkililer acil müdahale edecek diye beklerken: “Tavşanı bulduğunuz alan Osmangazi Belediyesi sorumluluğundadır. Osmangazi’ye götürün!” demesinler mi? Başımızdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü o an.
Tavşanı tekrar kucağımıza aldık ve oradan ayrıldık. Aklımıza, daha öncede köşenizde sahiplenme kültürüyle bahsi geçen Cumalıkızık’ta hizmet veren Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Altuntaş geldi. Bizi, Mehmet Altuntaş ve Veteriner Hekim Bülent Çiftçi karşıladı.
‘MAALESEF TAVŞANI KURTARAMADIK’
Tavşanı teslim ederken aynı hikayeyi çok hızlı bir şekilde onlara da anlattık. Onlar da: “Karşımızdaki konu son derece acil. Her şey bir tarafa mevzu olan bir hayattır, bir candır. Tavşanın bölgesi mi olur? Fakat üzülerek söyleyelim ki tavşanın durumu hiç de iç açıcı değil. ” Ve tavşanı teslim ederek oradan ayrıldık. Yarım saat sonra telefonum çaldı. Telefondaki kişi az önce tavşanı teslim alan Mehmet Altuntaş’ın kendisiydi: “Maalesef tavşanı kurtaramadık…” deyince öyle bir haykırdım ki…” Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem. Sizin insanlar kadar doğaya çevreye ve hayvanlara olan duyarlılığınızı biliyorum. Elbette canlılara yönelik her hizmet çok önemli. İlgili sorumsuzları ikaz etmeniz hususu çok mühimdir.
KALDIRIM TAŞLARI İKİ YILDIR YOK
Abonemiz olan Yüksek Endüstri Mühendisi ve Yüksek Makine Mühendisi Serkan Özgiray, bakınız ne diyor: Beşevler Kapalı Pazar Yeri’nin karşısında bulunan birkaç karışlık genişliğe sahip olan kaldırımlar, iki yılı aşkın süredir ortada gözükmüyor. Konuyu birçok kez köşenize yazmış, siz de yayımlamıştınız. Onlarca kez de belediyeye aktarmıştım. Üşenmedim tekrar yazıyorum ve yayımladığınız müddetçe de yazmaya devam edeceğim. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TAM DA BELEDİYENİN KARŞISINDA OLUNCA
başlıklı şikayetimizde bahsi geçen sorumsuzluğa (Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası karşısı) yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi’nin “anında müdahale ettik, sorunu giderdik” yönündeki açıklamasını altı gün önce yayımlamıştık. Ben de: “Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Yapılan işi kontrol edeceğim. ‘Sonrası’ fotoğrafını çektiğimde onu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım…” demiştim. Ve sizlere söz verdiğim gibi kontrol için gittim. İlgili fotoğrafımı çektim. Sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
ENGELLİLER İÇİN RAMPANIN ÖNEMİ
başlıklı yayımımızda Çekirge Mahallesi’nin Hamamlar Caddesi’ndeki 39 yıllık anlamsız ve kırık dökük basamaklarıyla, sözüm ona hizmet veren kaldırımlarına dikkat çekmiştik. Bu yayımımızdan sonra Osmangazi Belediyesi: “Gereği yapılacak…” açıklamasını yapmıştı. Ve çalışmaların başlatılmış olduğunu gördüm. Osmangazi Belediyesi; teşekkür ediyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun.