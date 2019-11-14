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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Her seferinde sıçramak gerek

14 Kasım 2019

Genç okurumuz Murat K şikayetinde şöyle diyor:

Her seferinde sıçramak gerek

“Muhammet ağabey. Burası Nilüfer ilçesinde Nilüfer Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu (Konak) önünde bulunan sokak. Kaldırıma beton, betonun üzerine yine beton dökmüşler. Ben de caddeye inmemek için her seferinde oradan sıçrayarak geçiyorum. Bu hizmetleri için yetkili ağabeylerime çok teşekkür ediyorum!”

Her seferinde sıçramak gerek

2 YIL ÖNCE UÇLARINI BANTLAYIP GİTTİLER

OKURUMUZ Burcu Tekmen özetimle: “Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi üzerinde (Minibüs durakları karşısı) bir aydınlatma direğimiz vardı. Yaklaşık iki yıl önceydi. Bir sürücü orada bulunan aydınlatma direğine çarpmış ve çarpmanın etkisiyle direk devrilmişti. İlgili ekipler ıskarta olan direği aldılar. Sonra da enerji taşıyan kablonun uçlarını bantlayıp gittiler. Gidiş o gidiş... Şunu anladık, burası direksiz de oluyormuş. Ve bunu UEDAŞ’ta anladı sanırım! Öyleyse lütfen o aktif enerji taşıyan kabloları da kaldırın. Bant sarmakla bu iş olmaz. İki yıl içinde canlar yanmadı diye bu böyle gidecek anlamına gelmez. Benden söylemesi.” UEDAŞ’ın dikkatlerine…

Her seferinde sıçramak gerek

ATATÜRK MÜZESİ VE YANMAYAN IŞIKLARI

OKURLARIMIZDAN olan matematik öğretmeni Betül Sidat: “Muhammet Bey. Yapımında ve sürekliliğinde; desteğinizin, uğraşınızın ve takibinizin eksilmediği Atatürk Müzesi duvarlarında asılı olan tarihimizin şahit fotoğrafları yine karanlığa gömüldü. Üç ay oldu lambaları yanmıyor. Hemen yanı başında valilik konutunun da bulunduğu ve ana cadde üzerinde olmasına rağmen bu aksaklık neden kimsenin dikkatini çekmiyor?”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Her seferinde sıçramak gerek

O GÜN GELİP KESTİLER

Fotoğraf sergisinde değerlendirilebilir’ başlıklı yayımımızla birlikte (Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi) dikkate alınmayan sivri uçlu demirin kesildiği bilgisini çekmiş olduğu fotoğraflarıyla birlikte aktaran Hasan Ersoy: “Şikayetimi yayımladığınız gün Osmangazi Belediyesi ekipleri geldi. Sağ olun” diyor. Ve siz de sağ olunuz Hasan Ersoy. Ben de özel desteği için; Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Karaman’a ve kıymetli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

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