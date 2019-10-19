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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Hem ücretsiz hem de konforlu!

19 Ekim 2019

Hürriyet Bursa okurumuz Bursa Kadın Partisi Başkanı öğretmen Esra Esigil, bakınız ne diyor:

“Çekirge Meydanı’ndaki kaldırım maşallah 7/24 otopark gibi kullanılıyor! Bursa’nın en konforlu, en güzel manzaralı ve en güvenilir olmasının yanı sıra ücretsiz de kullanımı olan otoparka abone olmak için kime başvurmak lazım?” Yetkililere duyurulur.

YERİNDE DURAMAYAN TAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Hem ücretsiz hem de konforlu

Adının açıklanmasını istemeyen bir okul müdiresi özetimle: “Nilüfer Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu girişine yapılan kaldırım hizmeti için teşekkür ediyorum. Ancak taşların çoğunluğu bazı haylaz öğrencilerim gibi zıp zıp yerinde duramıyor. Sıradan çıkanı da var, aykırı gideni de…” Yetkililere duyurulur.

VER PARAYI KOY ARABAYI!

Hem ücretsiz hem de konforlu

Bir kamu çalışanı olan okurumuz özetimle: “BUSKİ Genel Müdürlük hizmet binası önündeki yasaklı ve paralı park alanından şikayetçiyiz! ‘Yasaklı ve paralı’ diyorum çünkü, ‘durmak ve park etmek yasaktır’ tabelası var. Yanında, ‘aracınız çekilir’ tabelası... Hemen altında da Burpark tabelası! Yani parayı verirsen ana caddeye, hem de ‘aracınız çekilir’ levhasının tam da dibine çift sıra park etme hakkına sahipsiniz! ‘Trafik sorunu iki yıl içinde bitecek’ diyenlere sormak istiyorum. Böyle mi bitecek trafik sorunu?” diyor.

BU DA İLÇE ÇÖPLÜĞÜ!

Hem ücretsiz hem de konforlu

Okurumuz Hemşire Betül Hanım şöyle diyor: “Nilüfer Beşevler Mahallesi Koca Yunus Sokak sakiniyim. Sokağımızda bulunan Arslanhan İş Merkezi’nin karşısı ilçe çöplüğüne döndü. Yanında Bursa’nın bilinen hastanesi ve karşısında da Türkiye’nin en saygın hastanelerinden biri varken… Bu ilgisizliği belediyemize hiç yakıştıramıyorum.”

‘ŞEMSİYELİ KIZ’IN SUYUNA NE OLDU?

Hem ücretsiz hem de konforlu

Hürriyet Bursa okurumuz Mehmet Salih özetimle: “Cumhuriyet Caddesi girişinde bulunan ve adeta simge haline gelen ‘Şemsiyeli Kız’ın şemsiyesinden yaklaşık olarak bir yıldır su akmıyor. Ne oldu sular mı bitti?” diyor. Bu işin mimarı olan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı’na duyurulur...

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