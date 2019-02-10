Hayırlar takımı, vandallar takımına karşı!

Abonelerimizden olan Tofaş (Fabrika) Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi Sn. Serkan Özgiray’ın oldukça ilginç olan e-postasını olduğu gibi aktarıyorum:
“Televizyon kanallarında yayımlanan takım yarışmalarını izliyorum. Birinde; bir tarafta Yunan ekibi, diğer tarafta da Türk ekibi... Sizin köşenizi hiç istisnasız takip ediyorum. Şimdi… ‘Ne alaka’ derseniz… Bir takım kurmak istiyorum! Biri ‘Hayırlılar Takımı’ diğeri de ‘Vandallar Takımı’ olsun! Ve karşınızda fotoğrafımda olduğu gibi Hayırlar Takımı’na karşı Vandallar takımı!
‘MAĞLUP EDERSİNİZ...’
Oturma bankını bu hale getiren Vandallar takımına karşı da Hayırlar Takımı olan köşeniz… Toplum yararına olan işlerde kamu mallarına zarar veren vandallar, kamu mallarını Vandallar’dan koruyan Hayırlılar Takımı’ndan daha kalabalık gibi gözüküyor. Ben Hayırlılar Takımı’nı tutuyor ve destekliyorum. İnşallah Hayırlılar olarak Vandallar’ı mağlup edersiniz saygılarımla.”
YOLUN ORTASINDAKİ 4 ADET SİVRİ UÇLU TİJ
Okurumuz Ziraat Mühendisi Melisa S. “Nilüfer İlçesi Beşevler Konak Mahallesi Beşevler Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi üzerinde BİM’e yakın konumda cadde üzerinde bırakılmış olan sivri uçlu 4 adet tij sebebiyle aracımın lastiği yarıldı. Kızgınım ama yine şükür ediyorum! Ya orada bu sebepten dolayı düşmüş olsaydım...
‘ENDİŞE DUYUYORUM!’
Sorunun Büyükşehir Belediyesi’yle Nilüfer Belediyesi arasında paslaşılır olup çözüme kavuşturulmamasından endişe duyuyorum! Sizden bir ricam var konunun takipçisi olmanız ve müjdeli haberi vermeniz.” Durum bu kıymetli yetkililer. Yardımlarınız bekleniyor...
ENGELLİ TAŞLARINA ENGEL KONMUŞ
Okurumuz Ferhan Ayar diyor ki: “Osmangazi İlçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki (CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı karşısı) kaldırımdaki ‘engelli taşları’nın hali ortada. Engelleri ortadan kaldıralım derken bu görüntüler Bursa’ya yakışmıyor! Gerçi bu manzaralara alıştık nasıl olsa!”
YETKİLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKMİYOR MU?
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “İşe geliş ve gidişlerimde haftalar oldu dikkatimi çekiyor. Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi Kemer Caddesi yol ortasında sıra sıra tabelalar yatıyor. Bunları gören bir ilgili, yetkili yok, bu durum sadece bizlerin dikkatini çekiyor sanırım” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘BİR RİSK BARINDIRMIYORMUŞ’
KOVALI METRO başlıklı haberle alakalı olarak köşeniz aracılığınızla ilgili açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Habere konu olan alanda yaptığımız incelemelerde yolcumuzun şikayetinde belirttiği Şirinevler İstasyonunda kova konulmasını gerektirecek bir su sızıntısı veya benzeri bir risk barındırmadığı tespit edilmiştir. Dikkat ve hassasiyeti için yolcumuza ve size teşekkür ederiz. Burulaş Kurumsal İletişim” Teşekkürler BURULAŞ. Ancak anlayamadığım konu bu kovayı koyan ve dolunca da boşaltan kıymetli okurumuzun canı mı sıkılıyor da böyle işle meşgul oluyor!
Hayırlar takımı, vandallar takımına karşı!
Abonelerimizden olan Tofaş (Fabrika) Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Mühendisi Sn. Serkan Özgiray’ın oldukça ilginç olan e-postasını olduğu gibi aktarıyorum:
“Televizyon kanallarında yayımlanan takım yarışmalarını izliyorum. Birinde; bir tarafta Yunan ekibi, diğer tarafta da Türk ekibi... Sizin köşenizi hiç istisnasız takip ediyorum. Şimdi… ‘Ne alaka’ derseniz… Bir takım kurmak istiyorum! Biri ‘Hayırlılar Takımı’ diğeri de ‘Vandallar Takımı’ olsun! Ve karşınızda fotoğrafımda olduğu gibi Hayırlar Takımı’na karşı Vandallar takımı!
‘MAĞLUP EDERSİNİZ...’
Oturma bankını bu hale getiren Vandallar takımına karşı da Hayırlar Takımı olan köşeniz… Toplum yararına olan işlerde kamu mallarına zarar veren vandallar, kamu mallarını Vandallar’dan koruyan Hayırlılar Takımı’ndan daha kalabalık gibi gözüküyor. Ben Hayırlılar Takımı’nı tutuyor ve destekliyorum. İnşallah Hayırlılar olarak Vandallar’ı mağlup edersiniz saygılarımla.”
YOLUN ORTASINDAKİ 4 ADET SİVRİ UÇLU TİJ
Okurumuz Ziraat Mühendisi Melisa S. “Nilüfer İlçesi Beşevler Konak Mahallesi Beşevler Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi üzerinde BİM’e yakın konumda cadde üzerinde bırakılmış olan sivri uçlu 4 adet tij sebebiyle aracımın lastiği yarıldı. Kızgınım ama yine şükür ediyorum! Ya orada bu sebepten dolayı düşmüş olsaydım...
‘ENDİŞE DUYUYORUM!’
Sorunun Büyükşehir Belediyesi’yle Nilüfer Belediyesi arasında paslaşılır olup çözüme kavuşturulmamasından endişe duyuyorum! Sizden bir ricam var konunun takipçisi olmanız ve müjdeli haberi vermeniz.” Durum bu kıymetli yetkililer. Yardımlarınız bekleniyor...
ENGELLİ TAŞLARINA ENGEL KONMUŞ
Okurumuz Ferhan Ayar diyor ki: “Osmangazi İlçesi Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki (CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı karşısı) kaldırımdaki ‘engelli taşları’nın hali ortada. Engelleri ortadan kaldıralım derken bu görüntüler Bursa’ya yakışmıyor! Gerçi bu manzaralara alıştık nasıl olsa!”
YETKİLİLERİN DİKKATİNİ ÇEKMİYOR MU?
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz: “İşe geliş ve gidişlerimde haftalar oldu dikkatimi çekiyor. Nilüfer İlçesi Karaman Mahallesi Kemer Caddesi yol ortasında sıra sıra tabelalar yatıyor. Bunları gören bir ilgili, yetkili yok, bu durum sadece bizlerin dikkatini çekiyor sanırım” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘BİR RİSK BARINDIRMIYORMUŞ’
KOVALI METRO başlıklı haberle alakalı olarak köşeniz aracılığınızla ilgili açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Habere konu olan alanda yaptığımız incelemelerde yolcumuzun şikayetinde belirttiği Şirinevler İstasyonunda kova konulmasını gerektirecek bir su sızıntısı veya benzeri bir risk barındırmadığı tespit edilmiştir. Dikkat ve hassasiyeti için yolcumuza ve size teşekkür ederiz. Burulaş Kurumsal İletişim” Teşekkürler BURULAŞ. Ancak anlayamadığım konu bu kovayı koyan ve dolunca da boşaltan kıymetli okurumuzun canı mı sıkılıyor da böyle işle meşgul oluyor!