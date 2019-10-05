Hayatı korumak için kemerin ses getirsin

Şehir hayatında yaşadığımız en önemli sıkıntılardan biri hangisidir? Diye sormuş olsak, ilk alacağımız yanıt ‘Trafik kuralları ihlali’ olacaktır.
Çünkü biz bu işi çok iyi biliyoruz! Kural diye isyan eden biz, kurallara uymayan da yine biz. Çözüm için ne yapılmalı? sorusuna alacağımız yanıt da mutlaka ‘önce eğitim’ olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’nın önderliğinde gerçekleştirilen ‘Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin’ etkinliğine katıldım. Etkinlik kapsamında çocuklar için düzenlenen simülasyon eğitimi ,video gösterimi, akülü oyuncak araba kullanma gibi eğitimleri izleme fırsatım oldu. Miniklerin etkinlik boyunca sürücü, yaya ve polis olmalarını, bu işin zorluklarını bire bir yaşamalarını takip ettim. Etkinlikler sonunda bambaşka bir değer kazandı yarınlarımızın gelecekleri. Etkinliğe katılan Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve ekibine teşekkür ediyorum. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ atasözü ne kadar doğru bir sözdür. Geleceğimizi emanet edeceğimiz miniklerimizi ne kadar erken yaşta eğitmeye, kuralları öğretmeye başlarsak o kadar yol alabiliriz.
SİZ DE BUNU YAPARSANIZ…
Okurumuz Meral Şen, özetimle: “Burası Osmangazi ilçesi 2. Sarı SokakBursa Vergi Dairesi Başkanlığı yanı). Üzücü duruma bakar mısınız lütfen? Osmangazi Belediyesi’ne ait iki araç. Biri resmi plakalı, biri de resmi etiketle tanımlı! İkisi de ‘görme engeli olan vatandaşlarımız’ için döşenmiş olan özel kabartmalı taşların üzerine park etmiş! Siz böyle yaparsanız vatandaş ne yapmaz!” diyor. Doğru söze ne denir ki...
HESABINI KİM VERECEK?
Hürriyet Bursa okuru Makine Mühendisi Serkan Özgiray: “Nilüfer ilçesi, Nilüfer Metro İstasyonu karşısındaki (Şehir merkezine gidiş istikameti) dinlenme ve oyun parkı girişinde ağaca yaslanmış olan demir plaka bir çocuğun üzerine düşse... Bunun hesabını kim verecek? İşin ilginç yanı oldukça ağır olduğunu bildiğim demir tabelanın üzerinde Nilüfer Belediyesi imzasıyla çocuklarımızın can güvenliğini ilgilendiren uyarıcı bir yazının olması! Bu nasıl bir belediyecilik” diyor. Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur...
DENETLEYEN YOK MU?
Emekli asker olan okurumuz Ç. A, özetimle bakınız ne diyor: “16 M 00351 plakalı, 6 F güzergahına çalışan özel halk otobüsüne bindim. Gözüm, tavana monteli tutunma aparatına takıldı. Aparat, yuvasından çıkmıştı. Tutunmak, düşmemek için yapılan aparatın yerinden çıkması ve bunun tamir edilmemesi ne garip! Bu otobüsleri denetleyen yok mu?” BURULAŞ, vaziyet bu...
ÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
YAYALAR ZORDA ARAÇLAR DARDA başlıklı yayımımızla birlikte ilgili aksaklığın giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisini aldım. Desteği için Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Başkanlığı Direktörü Sn. Ahmet Akan’a ve ekibine teşekkür ediyorum.
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Hayatı korumak için kemerin ses getirsin
Şehir hayatında yaşadığımız en önemli sıkıntılardan biri hangisidir? Diye sormuş olsak, ilk alacağımız yanıt ‘Trafik kuralları ihlali’ olacaktır.
Çünkü biz bu işi çok iyi biliyoruz! Kural diye isyan eden biz, kurallara uymayan da yine biz. Çözüm için ne yapılmalı? sorusuna alacağımız yanıt da mutlaka ‘önce eğitim’ olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’nın önderliğinde gerçekleştirilen ‘Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin’ etkinliğine katıldım. Etkinlik kapsamında çocuklar için düzenlenen simülasyon eğitimi ,video gösterimi, akülü oyuncak araba kullanma gibi eğitimleri izleme fırsatım oldu. Miniklerin etkinlik boyunca sürücü, yaya ve polis olmalarını, bu işin zorluklarını bire bir yaşamalarını takip ettim. Etkinlikler sonunda bambaşka bir değer kazandı yarınlarımızın gelecekleri. Etkinliğe katılan Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve ekibine teşekkür ediyorum. ‘Ağaç yaş iken eğilir’ atasözü ne kadar doğru bir sözdür. Geleceğimizi emanet edeceğimiz miniklerimizi ne kadar erken yaşta eğitmeye, kuralları öğretmeye başlarsak o kadar yol alabiliriz.
SİZ DE BUNU YAPARSANIZ…
Okurumuz Meral Şen, özetimle: “Burası Osmangazi ilçesi 2. Sarı SokakBursa Vergi Dairesi Başkanlığı yanı). Üzücü duruma bakar mısınız lütfen? Osmangazi Belediyesi’ne ait iki araç. Biri resmi plakalı, biri de resmi etiketle tanımlı! İkisi de ‘görme engeli olan vatandaşlarımız’ için döşenmiş olan özel kabartmalı taşların üzerine park etmiş! Siz böyle yaparsanız vatandaş ne yapmaz!” diyor. Doğru söze ne denir ki...
HESABINI KİM VERECEK?
Hürriyet Bursa okuru Makine Mühendisi Serkan Özgiray: “Nilüfer ilçesi, Nilüfer Metro İstasyonu karşısındaki (Şehir merkezine gidiş istikameti) dinlenme ve oyun parkı girişinde ağaca yaslanmış olan demir plaka bir çocuğun üzerine düşse... Bunun hesabını kim verecek? İşin ilginç yanı oldukça ağır olduğunu bildiğim demir tabelanın üzerinde Nilüfer Belediyesi imzasıyla çocuklarımızın can güvenliğini ilgilendiren uyarıcı bir yazının olması! Bu nasıl bir belediyecilik” diyor. Nilüfer Belediyesi’ne duyurulur...
DENETLEYEN YOK MU?
Emekli asker olan okurumuz Ç. A, özetimle bakınız ne diyor: “16 M 00351 plakalı, 6 F güzergahına çalışan özel halk otobüsüne bindim. Gözüm, tavana monteli tutunma aparatına takıldı. Aparat, yuvasından çıkmıştı. Tutunmak, düşmemek için yapılan aparatın yerinden çıkması ve bunun tamir edilmemesi ne garip! Bu otobüsleri denetleyen yok mu?” BURULAŞ, vaziyet bu...
ÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
YAYALAR ZORDA ARAÇLAR DARDA başlıklı yayımımızla birlikte ilgili aksaklığın giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bilgisini aldım. Desteği için Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Başkanlığı Direktörü Sn. Ahmet Akan’a ve ekibine teşekkür ediyorum.
ÖNCESİ
SONRASI