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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Hani Nişantaşı olacaktı

21 Kasım 2019

Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden olan iş insanı Nida Korkmaz, özetimle:

“Muhammet bey, Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 3877 ada 4 parselde bulunan 20 haneli binamız Nisan 2016’da riskli yapı kapsamında yıkılmıştı. Tıpkı bizlere komşu olan onlarca bina gibi... Daha da doğrusu Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’ın: ‘Nasılki İstanbul’a gidenler Nişantaşı’ndan alışveriş yapmayı önemsiyorsa Kükürtlü de Bursa’nın Nişantaşı Caddesi gibi olacak’ dediği açıklaması sonrasında yıkılan ve yıkıldığıyla kalan binalarımız için uğraşıyoruz da uğraşıyoruz. Resmen dert sahibi olduk!”

Hani Nişantaşı olacaktı

MAHKEME DURDURDU

“Osmangazi Belediyesi: ‘Kükürtlü Mahallesi’nin ilgili toplu planlarını yaptık’ dedikten sonra 2 yıl boyunca bu planın onaylanmasını bekledik. En nihayetinde plan onaylandı! Belediye yetkilileri: ‘Tamam yapabilirsiniz inşaatı...’ dediler. ‘Oh be’ derken, ekonomik sıkıntı yaşayan inşaat sektöründe binamızı yapacak firma bulmak için koştuk koşuşturduk. Bir müteahhit firma bulduk. Dairelerimize kavuşmak için üste para ödemeyi de kabul ederek inşaat firmasıyla anlaştık. Yeni plana göre yola terklerimizi de yaptık. Ruhsat başvurusu için mimari projeyi belediyeye verdiğimizde planın mahkeme tarafından durdurulduğunu öğrendik! Allah’ım aklımıza mukayyet oldur!”

BELEDİYE KAPI DUVAR

“2,5 yıldır kiradayız. Sakinlerimizin çoğu emekli ve yaşları ilerlemiş olan büyüklerimiz. Zaten ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Ciddi anlamda mağdur durumdayız. Başvurmadığımız yer kalmadı desek abartmış olmayız. Çaldığımız her kapıda ‘tamam bekleyin, bakalım, bakacağız, geleceğiz’ gibi yanıtlarla uğurlanıyoruz! Çevre Şehircilik Bakanı geçtiğimiz hafta: ‘Kentsel dönüşümle ilgili olan mağduriyetler gideriliyor, gerekenler yapılıyor’ deyince biz yine canlandık! Bu açıklamaya rağmen belediyeye her gittiğimizde, kapı duvar geri dönüyoruz! Başkan Dündar; orada mısın? Saygılarımla.”

OTOBÜSÜN İÇİNDE TEKERİN NE İŞİ VAR

Hani Nişantaşı olacaktı

ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle: “Sorumluğu ve kontrolü Büyükşehir Belediyesi’yle BURULAŞ’a ait olan özel halk otobüsünün birinde bir tekerlek gördüm! Ön koltukların paravanına bağlanmış. Bu teker yüzünden açık renkli eteğim kirlendi. Çok sinirlendim. Sinirlensen ne olur ki? Ya, Allah rızası için sahaya inin artık yetkililer.”

YUVASINDAN ÇIKTI

Hani Nişantaşı olacaktı

OKURUMUZ Eclin Dalmaz, özetimle: “Belediye otobüsündeydim. Tutunma ihtiyacım oluştu ve ilk gördüğüm aparata tutundum. Bu esnada gözüm bir başka tutunma aparatına ilişti; yuvasından çıkmıştı. Bu riskli durumu köşeniz aracılığıyla BURULAŞ’a bildirmek istiyorum. Sevgilerimle.” BURULAŞ’ın dikkatlerine. Teker de var, yuvasından çıkan aparatta…

DÖRDÜN BİRİ SAĞLAM, ONDA DA...

Hani Nişantaşı olacaktı

OKURUMUZ Sevgi Kaplan: “Terminal hizmet binası önündeki dört musluklu çeşmelerden ikisi kör tıpa ile tıkalı. Biri akıyor akmıyor. Diğerinin açma aparatında yangın vanası aparatı takılı, açarken canımız çıkıyor! Çok mu şaşırdım? Hayır. Kolay gelsin!” diyor. Ben de şaşırmadım Sevgi Kaplan.

 

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

KALDIRIM ONARILDI

Hani Nişantaşı olacaktı

NEDEN onarılmaz başlığımla yayımlamış olduğumuz iki yıldır var olan ‘düşüren’ kaldırım çukurlarının (Ali Osman Sönmez Teknik Meslek Lisesi önü) asfalt yamasıyla onarılmış olduğunu gördüm. Teşekkür ediyorum!

KAPAK ARTIK VAR

KAPAĞI yok başlıklı yayımınızla birlikte elektrik direğinin (Bursa Emniyet Müdürlüğü önü) komuta kontrol kapağı takılmıştır. Bursa halkının bilgisine sunarız. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”

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