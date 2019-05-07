Okurlarımızdan olan Doç. Dr. Burcu B. özetimle diyor ki:
“Bir kibrit ateşi düşmesiyle dahi şenlenecek olan kent çöplüğünün; Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı olan Dikkaldırım Mahallesi’nde bulunan Sadi Etkeser İlkokulu karşısındaki boş araziye taşınmış olmasıyla alakalı sevincimi anlatacak duygu ifadesi bulamıyorum. Elbette yetkililerin de bu oluşuma göz yummalarına bir anlam veremiyorum. Vaziyet böyle Sn. Kösle. Siz ne dersiniz bu işe?” Foto karesine baktım da Sn. Burcu B. ön planda kentimizin en modern ve en lüks yapıları, arka planda da hurda, kağıt, karton toplama alanı… Bu manzara, 1987 yılında TRT’de keyifle izlediğim izlenme rekorları kıran ‘Güzel ve Çirkin’ dizisini getirdi aklıma. Dizide, ön planda güzeller güzeli Catherine, arka planda çirkin aslan adam Vincent… Buradaki durum da aynı! Hem, pozitif bakmak lazım hayata! Bence harika bir manzara! Güzel ve Çirkin Bursa’da! Ne isteyelim ki daha!
BURULAŞ’A BİR ÖNERİ
Geçtiğimiz haftaydı. Belediye otobüsüyle seyahat ediyordum. Kaptanın, kişiye özel Bukart’ını kullanan yolcuyla münakaşa etmesine tanık oldum. İki tarafta haklı. Kavganın konusunu anlatmak yerine benzeri kavganın bir daha olmaması için acizane öneride bulunmak istiyorum. Kişiye özel kartlar validatör aygıtında okutulduğunda validatörün ekranına, kart üzerinde de bulunan kişinin fotoğrafı yansısın. Zor değil. Ve bir öneri bu…
CADDENİN ORTASINA MI KOYSALARDI!
Okurumuz Rasim Yılmaz’ın çok kısa açıklaması ve: “29 Nisan 2019’da Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi dolmuş durağı yanındaki kaldırımın ortasına ve de görme engelli vatandaşlarımızın yürüyeceği taşların (YALAN TAŞLARI) üzerine durağı getirip koydular. Ne dersiniz?” Gayet güzel olmuş Sn. Yılmaz! Caddenin ortasına koymamışlar ya! Buna şükredin!
OBRUĞUMUZ HAYIRLI OLSUN
Okurumuz Şebnem Baykara diyor ki: “Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Hazar Sokak girişinde zeminde bir obruk oluştu. Hayırlı olsun obruğumuz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
“ ‘KUYUDAN İBARET BİR MEVZU BİZİMKİSİ’ başlıklı yayımımızdaki (Dobruca Caddesi) ihbarım sonrasında ilgili ekiplerin en hızlı şekilde orada olacaklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a ve konuşmamızdan 10 dakika sonra olay yerine gelen kıymetli çalışanlara teşekkür ediyorum. Sorunun giderilmiş haline şahit olacak olan fotoğrafı da paylaşacağım.
YİNE KAZILACAK
ÇEKİRGE MEYDANININ KAPAKLARI başlıklı yayımımızdan bir gün sonra; öncesinde üzerine asfalt örtüldüğü için gömülen menhol kapağını ortaya çıkartmak için kazılmasıyla oluşan çukur, yayımımızla alakalı olarak tekrardan üzerine asfalt dökülerek kapatılmış olduğuna şahit oldum! Ve orası; yani üzeri tekrardan asfaltla kaplanan kapak, gün yüzüne tekrardan çıkartılması için yine kazılacak! Tekerleme desem; değil. Karadeniz fıkrası desem; Temel’le Fadime yok hikayede! Hayırlısı...
Güzel ve Çirkin Bursa’da
Okurlarımızdan olan Doç. Dr. Burcu B. özetimle diyor ki:
“Bir kibrit ateşi düşmesiyle dahi şenlenecek olan kent çöplüğünün; Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesine bağlı olan Dikkaldırım Mahallesi’nde bulunan Sadi Etkeser İlkokulu karşısındaki boş araziye taşınmış olmasıyla alakalı sevincimi anlatacak duygu ifadesi bulamıyorum. Elbette yetkililerin de bu oluşuma göz yummalarına bir anlam veremiyorum. Vaziyet böyle Sn. Kösle. Siz ne dersiniz bu işe?” Foto karesine baktım da Sn. Burcu B. ön planda kentimizin en modern ve en lüks yapıları, arka planda da hurda, kağıt, karton toplama alanı… Bu manzara, 1987 yılında TRT’de keyifle izlediğim izlenme rekorları kıran ‘Güzel ve Çirkin’ dizisini getirdi aklıma. Dizide, ön planda güzeller güzeli Catherine, arka planda çirkin aslan adam Vincent… Buradaki durum da aynı! Hem, pozitif bakmak lazım hayata! Bence harika bir manzara! Güzel ve Çirkin Bursa’da! Ne isteyelim ki daha!
BURULAŞ’A BİR ÖNERİ
Geçtiğimiz haftaydı. Belediye otobüsüyle seyahat ediyordum. Kaptanın, kişiye özel Bukart’ını kullanan yolcuyla münakaşa etmesine tanık oldum. İki tarafta haklı. Kavganın konusunu anlatmak yerine benzeri kavganın bir daha olmaması için acizane öneride bulunmak istiyorum. Kişiye özel kartlar validatör aygıtında okutulduğunda validatörün ekranına, kart üzerinde de bulunan kişinin fotoğrafı yansısın. Zor değil. Ve bir öneri bu…
CADDENİN ORTASINA MI KOYSALARDI!
Okurumuz Rasim Yılmaz’ın çok kısa açıklaması ve: “29 Nisan 2019’da Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi dolmuş durağı yanındaki kaldırımın ortasına ve de görme engelli vatandaşlarımızın yürüyeceği taşların (YALAN TAŞLARI) üzerine durağı getirip koydular. Ne dersiniz?” Gayet güzel olmuş Sn. Yılmaz! Caddenin ortasına koymamışlar ya! Buna şükredin!
OBRUĞUMUZ HAYIRLI OLSUN
Okurumuz Şebnem Baykara diyor ki: “Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Hazar Sokak girişinde zeminde bir obruk oluştu. Hayırlı olsun obruğumuz!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLDİ
“ ‘KUYUDAN İBARET BİR MEVZU BİZİMKİSİ’ başlıklı yayımımızdaki (Dobruca Caddesi) ihbarım sonrasında ilgili ekiplerin en hızlı şekilde orada olacaklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alinur Aktaş’a ve konuşmamızdan 10 dakika sonra olay yerine gelen kıymetli çalışanlara teşekkür ediyorum. Sorunun giderilmiş haline şahit olacak olan fotoğrafı da paylaşacağım.
YİNE KAZILACAK
ÇEKİRGE MEYDANININ KAPAKLARI başlıklı yayımımızdan bir gün sonra; öncesinde üzerine asfalt örtüldüğü için gömülen menhol kapağını ortaya çıkartmak için kazılmasıyla oluşan çukur, yayımımızla alakalı olarak tekrardan üzerine asfalt dökülerek kapatılmış olduğuna şahit oldum! Ve orası; yani üzeri tekrardan asfaltla kaplanan kapak, gün yüzüne tekrardan çıkartılması için yine kazılacak! Tekerleme desem; değil. Karadeniz fıkrası desem; Temel’le Fadime yok hikayede! Hayırlısı...