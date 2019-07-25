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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Güzel kentimize hiç yakışmıyor

25 Temmuz 2019

08 Haziran 2019 tarihli köşemde ‘Engelli atlama parkuru gibi’ başlıklı yazımda kentimizin en çok yolcu transferinin yapıldığı belediye otobüs durağına dikkat çekmeye çalışmıştım.

Güzel kentimize hiç yakışmıyorAma başaramadım. Her gün on binlerce yolcunun taşınmış olduğu Balibey Han önündeki Timurtaş Paşa belediye otobüs duraklarından bahsediyorum. Önce iş güvenliği gibi masalların anlatıldığı çağımızda böylesine önemsenmeme… Hiç ama hiç yakışmıyor güzel kentimize. Büyükşehir imzasıyla Bursa’ya layık görülen bu çok yönlü ayıp… Yorum yok, efendim, yorum yok! Oradaki bir esnaf: “Gördüğünüz sorumsuzluk yüzünden burada üç kişinin takılarak düşmesine tanık oldum. Hatta bir bayanın dizinin kanadığını ve bu yüzden müdahale edildiğini dahi gördüm” dedi.

BAKIMA İHTİYACI VAR

Güzel kentimize hiç yakışmıyor

Endüstri Mühendisi okurumuz Aylin Çalışkan, özetimle bakınız ne istiyor: “Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi’nin orta refüjünün ciddi anlamda bakıma ihtiyacı var. Aracılığınızla yardım istiyorum. Teşekkür ediyorum.” Büyükşehir Kent Estetiği; yardımınız gerekiyor. Bekleniyorsunuz, şimdiden kolay gelsin.

CAMİ ÖNLERİ DEPO DEĞİL

Güzel kentimize hiç yakışmıyor

Adının açıklanmasını istemeyen bir emekli imam öyle bir şey diyor ki : “Nilüfer’in en yoğun trafiği olan kavşakta bulunan (Beşevler Sanayi kavşağı) Hafize Hatun Cami’si her noktadan görünüyor. Yani cami önündeki depoyla birlikte. Hatırlatmakta fayda olacağını düşünerek; cami önleri depo değildir.”

YILDIRIM BELEDİYESİ LÜTFEN DUY BİZİ

İsminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle: “Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Budak Sokak sakiniyiz. Yıldırım Belediyesi 11 numaralı ikamet önünü kazdı ve gitti. Kazılan yerden zaman zaman fışkıran ve kokusuyla da bayıltan pis sular bizi illallah ettirdi. Yıldırım Belediyesi; duy bizi!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

KADERİNE TERK EDİLMİŞ başlıklı yazımla alakalı olarak (Kükürtlü - Wamtes Tesisi) Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un açıklamasıyla, söz konusu alan için her kesimi memnun edecek bir proje çalışması hazırlığında olunduğu bilgisini aldım. Bu güzel haber için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun

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