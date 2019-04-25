Güneşten saklanmak tamam ama…

Okurumuz Mehmet B. şöyle diyor:
“Bir kamu çalışanıyım. İşaret ettiğim alandaki reklam tabelasının ve de belediye otobüs durağının duvar seviyesine çekilmesi konusunda bize de ses olmanızı rica ediyorum. Çünkü ben çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Bizi de dikkate alan yok! Bakınız lütfen. Sıcak ve güneşli günler geliyor. Bu durak güneş ışığını ve ısısını en çok alan duraktır. Oldukça kalabalık yolcusu bulunan durağın yolcuları ısıdan, ışıktan korunmak için devasa reklam tabelası ve durağın arka yüzünde oluşan gölgede beklemektedir. Vaziyet böyle olunca da yayanın yürüme alanı olan kaldırım kapanıyor. Sonra da yayalar mecburen caddeye inmek zorunda kalıyorlar. Üç beş dakika güneşten sakınayım derken özellikle engelli vatandaşlarımıza engel olmak kabul edilir bir durum olmasa gerek sanırım. Adres; Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi Bursa Trafik Vakfı Otoparkı önü.”
Okurumuza kesinlikle katılıyorum. Aranızda paslaşma olacak olsa da; Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve BURULAŞ... Dikkatlerinize lütfen!
DANS EDEN TAŞLAR
Okurumuz Arzu Aksoy özetimle: “Osmangazi Belediyesi önündeki alt geçide de hizmet veren kaldırım taşları (Yeni döşenmişti) dans etmeye başladı. Horon tepme aşamasına gelmeden taşlara müdahale edilse diyorum” diyor.
MİRASÇISI ARANIYOR
Okurumuz Meltem Adaş özetimle diyor ki: “Ulubatlı Hasan Bulvarı Hamza Güveli Cami’si ile Atatürk Kongre Kültür Merkezi arasında kalan alanda bulunan aydınlatma direği, iki yıl önce oluşan bir trafik kazası sonucu devrilen direkten arta kalan mirasa sahip çıkan yok!” UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen…
DİKKAT ARACINIZIN ÜZERİNE HARF DÜŞEBİLİR…
İş insanı olan okurumuz D. S “ Aracımla ‘Merinos Kavşağı 2’ tanımlı köprünün altından geçiyordum. Önümde seyreden aracın aniden fren yaptığını fark ettim. Oluşan sert fren sonucu ona çarpmama santimler kaldı. Çok korktuk. Meğerse o aracın üzerine üst geçide çakılı olan ‘büyükçe’ diye nitelendirebileceğim BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yazan harflerden biri düşmüş. Aracından inen araç sahibi ağzına ne geldiyse saydı ve gitti! Sonra aklıma geldi. Tehlike arz eden duruma dikkat çekmek için geriye dönüp sorunu gösterecek fotoğrafı çektim. Sonra ne göreyim… Düşen harflerin toplamı DOKUZ olmasın mı? Acaba bu sebepten dolayı kazalar da oldu mu? Düşündürücü takipsizliği şiddetle kınıyorum.” diyor. Çok büyük geçmiş olsun Sn. S. Yetkililer ve denetçiler sahaya inin!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİZELGE ASILDI
ZATEN ANLAMIYORUZ başlıklı yayımımızdan sonra sadece rakamlardan ibaret olduğu için anlaşılması kesinlikle mümkün olmayan güzergah durumunu açıklayan çizelgenin asıldığını gördüm. Desteği için BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Kürşat Çapar’a teşekkür ediyorum.
İLAVE DURAK MONTAJI
DURAK KABİNİ YETERSİZ başlıklı yayımımızdan sonra ilave durak montajının yapılmasına şahit oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.
Güneşten saklanmak tamam ama…
Okurumuz Mehmet B. şöyle diyor:
“Bir kamu çalışanıyım. İşaret ettiğim alandaki reklam tabelasının ve de belediye otobüs durağının duvar seviyesine çekilmesi konusunda bize de ses olmanızı rica ediyorum. Çünkü ben çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Bizi de dikkate alan yok! Bakınız lütfen. Sıcak ve güneşli günler geliyor. Bu durak güneş ışığını ve ısısını en çok alan duraktır. Oldukça kalabalık yolcusu bulunan durağın yolcuları ısıdan, ışıktan korunmak için devasa reklam tabelası ve durağın arka yüzünde oluşan gölgede beklemektedir. Vaziyet böyle olunca da yayanın yürüme alanı olan kaldırım kapanıyor. Sonra da yayalar mecburen caddeye inmek zorunda kalıyorlar. Üç beş dakika güneşten sakınayım derken özellikle engelli vatandaşlarımıza engel olmak kabul edilir bir durum olmasa gerek sanırım. Adres; Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi Bursa Trafik Vakfı Otoparkı önü.”
Okurumuza kesinlikle katılıyorum. Aranızda paslaşma olacak olsa da; Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve BURULAŞ... Dikkatlerinize lütfen!
DANS EDEN TAŞLAR
Okurumuz Arzu Aksoy özetimle: “Osmangazi Belediyesi önündeki alt geçide de hizmet veren kaldırım taşları (Yeni döşenmişti) dans etmeye başladı. Horon tepme aşamasına gelmeden taşlara müdahale edilse diyorum” diyor.
MİRASÇISI ARANIYOR
Okurumuz Meltem Adaş özetimle diyor ki: “Ulubatlı Hasan Bulvarı Hamza Güveli Cami’si ile Atatürk Kongre Kültür Merkezi arasında kalan alanda bulunan aydınlatma direği, iki yıl önce oluşan bir trafik kazası sonucu devrilen direkten arta kalan mirasa sahip çıkan yok!” UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen…
DİKKAT ARACINIZIN ÜZERİNE HARF DÜŞEBİLİR…
İş insanı olan okurumuz D. S “ Aracımla ‘Merinos Kavşağı 2’ tanımlı köprünün altından geçiyordum. Önümde seyreden aracın aniden fren yaptığını fark ettim. Oluşan sert fren sonucu ona çarpmama santimler kaldı. Çok korktuk. Meğerse o aracın üzerine üst geçide çakılı olan ‘büyükçe’ diye nitelendirebileceğim BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yazan harflerden biri düşmüş. Aracından inen araç sahibi ağzına ne geldiyse saydı ve gitti! Sonra aklıma geldi. Tehlike arz eden duruma dikkat çekmek için geriye dönüp sorunu gösterecek fotoğrafı çektim. Sonra ne göreyim… Düşen harflerin toplamı DOKUZ olmasın mı? Acaba bu sebepten dolayı kazalar da oldu mu? Düşündürücü takipsizliği şiddetle kınıyorum.” diyor. Çok büyük geçmiş olsun Sn. S. Yetkililer ve denetçiler sahaya inin!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇİZELGE ASILDI
ZATEN ANLAMIYORUZ başlıklı yayımımızdan sonra sadece rakamlardan ibaret olduğu için anlaşılması kesinlikle mümkün olmayan güzergah durumunu açıklayan çizelgenin asıldığını gördüm. Desteği için BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Kürşat Çapar’a teşekkür ediyorum.
İLAVE DURAK MONTAJI
DURAK KABİNİ YETERSİZ başlıklı yayımımızdan sonra ilave durak montajının yapılmasına şahit oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.