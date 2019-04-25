Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Güneşten saklanmak tamam ama…
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Güneşten saklanmak tamam ama…

25 Nisan 2019

Okurumuz Mehmet B. şöyle diyor:

Güneşten saklanmak tamam ama…
Güneşten saklanmak tamam ama…

“Bir kamu çalışanıyım. İşaret ettiğim alandaki reklam tabelasının ve de belediye otobüs durağının duvar seviyesine çekilmesi konusunda bize de ses olmanızı rica ediyorum. Çünkü ben çok uğraştım ama bir türlü beceremedim. Bizi de dikkate alan yok! Bakınız lütfen. Sıcak ve güneşli günler geliyor. Bu durak güneş ışığını ve ısısını en çok alan duraktır. Oldukça kalabalık yolcusu bulunan durağın yolcuları ısıdan, ışıktan korunmak için devasa reklam tabelası ve durağın arka yüzünde oluşan gölgede beklemektedir. Vaziyet böyle olunca da yayanın yürüme alanı olan kaldırım kapanıyor. Sonra da yayalar mecburen caddeye inmek zorunda kalıyorlar. Üç beş dakika güneşten sakınayım derken özellikle engelli vatandaşlarımıza engel olmak kabul edilir bir durum olmasa gerek sanırım. Adres; Osmangazi İlçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi Bursa Trafik Vakfı Otoparkı önü.”
Okurumuza kesinlikle katılıyorum. Aranızda paslaşma olacak olsa da; Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve BURULAŞ... Dikkatlerinize lütfen!

DANS EDEN TAŞLAR

Güneşten saklanmak tamam ama…

Okurumuz Arzu Aksoy özetimle: “Osmangazi Belediyesi önündeki alt geçide de hizmet veren kaldırım taşları (Yeni döşenmişti) dans etmeye başladı. Horon tepme aşamasına gelmeden taşlara müdahale edilse diyorum” diyor.

MİRASÇISI ARANIYOR

Güneşten saklanmak tamam ama…

Okurumuz Meltem Adaş özetimle diyor ki: “Ulubatlı Hasan Bulvarı Hamza Güveli Cami’si ile Atatürk Kongre Kültür Merkezi arasında kalan alanda bulunan aydınlatma direği, iki yıl önce oluşan bir trafik kazası sonucu devrilen direkten arta kalan mirasa sahip çıkan yok!” UEDAŞ’ın dikkatlerine lütfen…

DİKKAT ARACINIZIN ÜZERİNE HARF DÜŞEBİLİR…

Güneşten saklanmak tamam ama…

İş insanı olan okurumuz D. S “ Aracımla ‘Merinos Kavşağı 2’ tanımlı köprünün altından geçiyordum. Önümde seyreden aracın aniden fren yaptığını fark ettim. Oluşan sert fren sonucu ona çarpmama santimler kaldı. Çok korktuk. Meğerse o aracın üzerine üst geçide çakılı olan ‘büyükçe’ diye nitelendirebileceğim BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ yazan harflerden biri düşmüş. Aracından inen araç sahibi ağzına ne geldiyse saydı ve gitti! Sonra aklıma geldi. Tehlike arz eden duruma dikkat çekmek için geriye dönüp sorunu gösterecek fotoğrafı çektim. Sonra ne göreyim… Düşen harflerin toplamı DOKUZ olmasın mı? Acaba bu sebepten dolayı kazalar da oldu mu? Düşündürücü takipsizliği şiddetle kınıyorum.” diyor. Çok büyük geçmiş olsun Sn. S. Yetkililer ve denetçiler sahaya inin!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

ÇİZELGE ASILDI

ZATEN ANLAMIYORUZ başlıklı yayımımızdan sonra sadece rakamlardan ibaret olduğu için anlaşılması kesinlikle mümkün olmayan güzergah durumunu açıklayan çizelgenin asıldığını gördüm. Desteği için BURULAŞ Genel Müdürü Sn. Mehmet Kürşat Çapar’a teşekkür ediyorum.

İLAVE DURAK MONTAJI

DURAK KABİNİ YETERSİZ başlıklı yayımımızdan sonra ilave durak montajının yapılmasına şahit oldum. İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Cannes’da Netflix savaşı alevlendiÖmür GEDİKCannes’da Netflix savaşı alevlendi25.04.2019
Kızımın hatırı icin onunla yine evlendimGüzin AblaKızımın hatırı icin onunla yine evlendim25.04.2019
TVC’lerden kaçışKanat ATKAYATVC’lerden kaçış25.04.2019
Demet Akalın’ı bir de benden dinleyinSinem VuralDemet Akalın’ı bir de benden dinleyin25.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.