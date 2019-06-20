GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ

Okurumuz Yalçın Eroğlu bakınız ne diyor:
“Fotoğrafımda gördüğünüz yer Büyükşehir Belediyesi ilçelerinden olan Osmangazi ve Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı, Küçükbalıklı yol ayrımındandır. Çok farklı bir özelliğiyle burası Türkiye’de, belki de Dünya’da tektir. Şöyle ki; gördüğünüz trafik sinyalizasyonu sadece, evet sadece yayalar için hizmet vermektedir. ‘Bunda ne var demeyin’ lütfen. Kontrollü ve yasal bir geçiş, tamam. Üstelik düz ayak. Vaziyet böyleyken vatandaş, sinyalizasyon sistemiyle aynı yerde olan ve onlarca basamağı bulunan üst geçidi mi kullansın? Ben olsam kullanmazdım üst geçidi. ” Gerçekten çok ilginç Sn. Eroğlu…
ÖYLE BİR ŞEY UÇMUŞ Kİ...
Abonelerimizden olan Eray Emlak ve İnşaat kurucusu Ercan Candar diyor ki: “Yıllar oldu unutuldu. Unutulan yer ve adres göz önüne alınınca insan pes artık demeden edemiyor. Burası Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi No: 127 yanıdır. İlgilisi olmayan ve bulunamayan inşaatın demir paravanları sert esen rüzgar sonucu üç kez yola uçtu. Yaklaşık altı ay önce bir araç bu uçma testinden nasibini aldı. O alanda yaya kaldırım diye bir şey kalmadı. Yayalar mecburen caddeden gidiyor. Kusura bakmayın ama birilerinin canı yanınca mı görülecek burası!”
BİRİLERİ GÖRSÜN ARTIK
Okurumuz E. Y “Bir mahalle sakiniyim. Orhaneli ilçesi Akçabük cami giriş kapısının pası, önündeki paslı demirleri ve kat kat olan kirli paspasları görmekten gına geldi.
Birileri bunları görsün artık” diyor. İl Müftüsü Sn. İzani Turan’ın dikkatlerine...
BUNLARA KİM DUR DİYECEK?
Makine Mühendisi Emin Sever özetimle diyor ki: “Neredeyse her trafik sinyalizasyon noktası ve yaya alt – üst geçişleri yapılan alanlar dilencilere teslim olmuş durumda. Bunlara kim dur diyecek?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLMİŞTİR
SANIRIM DESTEĞİNİZ LAZIM başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanı Sn. Levent Rona tarafınca arandım. “Sorun derhal giderilmiştir. Ayrıca çeşme her gün kontrol edilecekler listesi planına dahil edilmiştir...” açıklamasının yanı sıra yollamış olduğu şahit fotoğrafını da aldım. Sn. Rona’ya ve bilgi için ayrıca arayan Kanalizasyon Daire Başkanı Rafi Demirel’e teşekkür ederim.
GERÇEKTEN ÇOK İLGİNÇ
Okurumuz Yalçın Eroğlu bakınız ne diyor:
“Fotoğrafımda gördüğünüz yer Büyükşehir Belediyesi ilçelerinden olan Osmangazi ve Osmangazi’ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı, Küçükbalıklı yol ayrımındandır. Çok farklı bir özelliğiyle burası Türkiye’de, belki de Dünya’da tektir. Şöyle ki; gördüğünüz trafik sinyalizasyonu sadece, evet sadece yayalar için hizmet vermektedir. ‘Bunda ne var demeyin’ lütfen. Kontrollü ve yasal bir geçiş, tamam. Üstelik düz ayak. Vaziyet böyleyken vatandaş, sinyalizasyon sistemiyle aynı yerde olan ve onlarca basamağı bulunan üst geçidi mi kullansın? Ben olsam kullanmazdım üst geçidi. ” Gerçekten çok ilginç Sn. Eroğlu…
ÖYLE BİR ŞEY UÇMUŞ Kİ...
Abonelerimizden olan Eray Emlak ve İnşaat kurucusu Ercan Candar diyor ki: “Yıllar oldu unutuldu. Unutulan yer ve adres göz önüne alınınca insan pes artık demeden edemiyor. Burası Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi No: 127 yanıdır. İlgilisi olmayan ve bulunamayan inşaatın demir paravanları sert esen rüzgar sonucu üç kez yola uçtu. Yaklaşık altı ay önce bir araç bu uçma testinden nasibini aldı. O alanda yaya kaldırım diye bir şey kalmadı. Yayalar mecburen caddeden gidiyor. Kusura bakmayın ama birilerinin canı yanınca mı görülecek burası!”
BİRİLERİ GÖRSÜN ARTIK
Okurumuz E. Y “Bir mahalle sakiniyim. Orhaneli ilçesi Akçabük cami giriş kapısının pası, önündeki paslı demirleri ve kat kat olan kirli paspasları görmekten gına geldi.
Birileri bunları görsün artık” diyor. İl Müftüsü Sn. İzani Turan’ın dikkatlerine...
BUNLARA KİM DUR DİYECEK?
Makine Mühendisi Emin Sever özetimle diyor ki: “Neredeyse her trafik sinyalizasyon noktası ve yaya alt – üst geçişleri yapılan alanlar dilencilere teslim olmuş durumda. Bunlara kim dur diyecek?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUN GİDERİLMİŞTİR
SANIRIM DESTEĞİNİZ LAZIM başlıklı yayımımızla birlikte aynı gün içinde BUSKİ 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanı Sn. Levent Rona tarafınca arandım. “Sorun derhal giderilmiştir. Ayrıca çeşme her gün kontrol edilecekler listesi planına dahil edilmiştir...” açıklamasının yanı sıra yollamış olduğu şahit fotoğrafını da aldım. Sn. Rona’ya ve bilgi için ayrıca arayan Kanalizasyon Daire Başkanı Rafi Demirel’e teşekkür ederim.