Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Fırsatı değerlendirin
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Fırsatı değerlendirin

13 Şubat 2019

Okurumuz Sn. Sevim Gürel Yurtsever özetimle şöyle diyor:

Fırsatı değerlendirin

“Mustafakemalpaşa İlçesi Prof. Dr. Namık Kemal Ayvalıoğlu Sokak sakiniyiz. Sokağımızın balçık ormanına dönüşmüş olmasıyla alakalı olarak en son olarak da köşeniz aracılığıyla (17 Ocak 2019) yardım istemiştik belediyemizden. Ve şimdiki hali; bakınız lütfen. Çok güzel olmuş değil mi? İlgi, destek ve zahmetleri için Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni candan tebrik ediyoruz! Ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…” Aslında gayet güzel bir hizmet var ortada Sn. Yurtsever! Şöyle ki, orada çamur zıpzıpı, su kaplumbağası, su samuru gibi sevimli hayvanları yetiştirme imkanı sunulmuşken… Derim ki; fırsatı değerlendirin...

DÜŞÜRMEDEN GELİN

Fırsatı değerlendirin

Abonelerimizden olan Hizmet Taksi personeli Sn. Hakan Öztürk bakınız ne diyor: “Taksi yazıhanemizin yanı başında bulunan (Nazlı Cadde’ye yaya geçişi sağlayan merdiven) demir basamakların bazıları korozyon sebebiyle paslanmıştır. Koptu kopacaktır. Hatta rast geldiğimizde, merdiveni kullanan kilolu vatandaşlarımızı sorunlu basamaklar konusunda uyarıyoruz. Birilerinin canı yanmadan gerekli onarımın yapılmasını rica ediyorum. Saygılarımla.” Büyükşehir Belediyesi’nin ricanıza en hızlı şekilde değer vereceğini düşünüyorum Sn. Öztürk. Haydi Büyükşehir…

 

BİR YILDIR BÖYLE...

Fırsatı değerlendirin

Okurumuz Sn. Didem Deniz: “Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi Büşra Sokak girişi Nilüfer Halk Eğitim Merkezi önü bir yılı aşkın süredir böyledir. O kazılı alanlara ne yapacaklar acaba? ” diyor.

HELAL OLSUN…

Fırsatı değerlendirin

Emekli banka müdürü Sn. Gaye Keskin çok farklı konuyla köşemize misafir olmuş. Teşekkürler Sn. Keskin. Özetimle: “Havaların çok soğuk olduğu şu günlerde bir ana arterde rast geldim. Bazı iyi insanlardan birileri kaldırıma battaniye sermiş. Üzerine de köpek yatmış. Civar esnafına sordum. Orada toplamda üç köpek yatıyormuş. Haftada bir iki kez de battaniyeler silkilerek temizleniyormuş. Yemekleri de veriliyormuş. Nasıl mutlu oldum bilseniz... Rica etsem beni çok duygulandıran bu olayı köşenizde yayımlar mısınız? İyi insanlara selam olsun…” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

GÖZÜNÜZ AYDIN

Fırsatı değerlendirin

Fırsatı değerlendirin

ÇOK MU ŞEY İSTEMİŞLER konu başlıklı şikayetimizdeki kaldırımın (Otel Gönlüferah karşısı) asfalt yamasıyla onarılarak giderilmesine şahit oldum. Kalıcı ve estetik bir çözüm olmasa da kısa süreli risk oluşumlarına engel olacak olması değerlendirilebilir! Esnaf Sn. Ahmet Körpe ve Sn. Hasan Recepoğlu; gözünüz aydın. Teşekkürler Osmangazi Belediyesi.

 

TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR

“ ‘ASANSÖRE ZİYAN VERİYOR’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen alan, ilgili müdürlüğümüzce (Merinos Metro İstasyonu asansör girişi) incelenmiştir. Gerekli çalışma planlarımıza alınmış olup sorun, en kısa zamanda giderilecektir. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.” Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi.

 

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.