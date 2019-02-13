Okurumuz Sn. Sevim Gürel Yurtsever özetimle şöyle diyor:
“Mustafakemalpaşa İlçesi Prof. Dr. Namık Kemal Ayvalıoğlu Sokak sakiniyiz. Sokağımızın balçık ormanına dönüşmüş olmasıyla alakalı olarak en son olarak da köşeniz aracılığıyla (17 Ocak 2019) yardım istemiştik belediyemizden. Ve şimdiki hali; bakınız lütfen. Çok güzel olmuş değil mi? İlgi, destek ve zahmetleri için Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni candan tebrik ediyoruz! Ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…” Aslında gayet güzel bir hizmet var ortada Sn. Yurtsever! Şöyle ki, orada çamur zıpzıpı, su kaplumbağası, su samuru gibi sevimli hayvanları yetiştirme imkanı sunulmuşken… Derim ki; fırsatı değerlendirin...
DÜŞÜRMEDEN GELİN
Abonelerimizden olan Hizmet Taksi personeli Sn. Hakan Öztürk bakınız ne diyor: “Taksi yazıhanemizin yanı başında bulunan (Nazlı Cadde’ye yaya geçişi sağlayan merdiven) demir basamakların bazıları korozyon sebebiyle paslanmıştır. Koptu kopacaktır. Hatta rast geldiğimizde, merdiveni kullanan kilolu vatandaşlarımızı sorunlu basamaklar konusunda uyarıyoruz. Birilerinin canı yanmadan gerekli onarımın yapılmasını rica ediyorum. Saygılarımla.” Büyükşehir Belediyesi’nin ricanıza en hızlı şekilde değer vereceğini düşünüyorum Sn. Öztürk. Haydi Büyükşehir…
BİR YILDIR BÖYLE...
Okurumuz Sn. Didem Deniz: “Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi Büşra Sokak girişi Nilüfer Halk Eğitim Merkezi önü bir yılı aşkın süredir böyledir. O kazılı alanlara ne yapacaklar acaba? ” diyor.
HELAL OLSUN…
Emekli banka müdürü Sn. Gaye Keskin çok farklı konuyla köşemize misafir olmuş. Teşekkürler Sn. Keskin. Özetimle: “Havaların çok soğuk olduğu şu günlerde bir ana arterde rast geldim. Bazı iyi insanlardan birileri kaldırıma battaniye sermiş. Üzerine de köpek yatmış. Civar esnafına sordum. Orada toplamda üç köpek yatıyormuş. Haftada bir iki kez de battaniyeler silkilerek temizleniyormuş. Yemekleri de veriliyormuş. Nasıl mutlu oldum bilseniz... Rica etsem beni çok duygulandıran bu olayı köşenizde yayımlar mısınız? İyi insanlara selam olsun…” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÖZÜNÜZ AYDIN
ÇOK MU ŞEY İSTEMİŞLER konu başlıklı şikayetimizdeki kaldırımın (Otel Gönlüferah karşısı) asfalt yamasıyla onarılarak giderilmesine şahit oldum. Kalıcı ve estetik bir çözüm olmasa da kısa süreli risk oluşumlarına engel olacak olması değerlendirilebilir! Esnaf Sn. Ahmet Körpe ve Sn. Hasan Recepoğlu; gözünüz aydın. Teşekkürler Osmangazi Belediyesi.
TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR
“ ‘ASANSÖRE ZİYAN VERİYOR’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen alan, ilgili müdürlüğümüzce (Merinos Metro İstasyonu asansör girişi) incelenmiştir. Gerekli çalışma planlarımıza alınmış olup sorun, en kısa zamanda giderilecektir. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.” Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi.
Fırsatı değerlendirin
Okurumuz Sn. Sevim Gürel Yurtsever özetimle şöyle diyor:
“Mustafakemalpaşa İlçesi Prof. Dr. Namık Kemal Ayvalıoğlu Sokak sakiniyiz. Sokağımızın balçık ormanına dönüşmüş olmasıyla alakalı olarak en son olarak da köşeniz aracılığıyla (17 Ocak 2019) yardım istemiştik belediyemizden. Ve şimdiki hali; bakınız lütfen. Çok güzel olmuş değil mi? İlgi, destek ve zahmetleri için Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni candan tebrik ediyoruz! Ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…” Aslında gayet güzel bir hizmet var ortada Sn. Yurtsever! Şöyle ki, orada çamur zıpzıpı, su kaplumbağası, su samuru gibi sevimli hayvanları yetiştirme imkanı sunulmuşken… Derim ki; fırsatı değerlendirin...
DÜŞÜRMEDEN GELİN
Abonelerimizden olan Hizmet Taksi personeli Sn. Hakan Öztürk bakınız ne diyor: “Taksi yazıhanemizin yanı başında bulunan (Nazlı Cadde’ye yaya geçişi sağlayan merdiven) demir basamakların bazıları korozyon sebebiyle paslanmıştır. Koptu kopacaktır. Hatta rast geldiğimizde, merdiveni kullanan kilolu vatandaşlarımızı sorunlu basamaklar konusunda uyarıyoruz. Birilerinin canı yanmadan gerekli onarımın yapılmasını rica ediyorum. Saygılarımla.” Büyükşehir Belediyesi’nin ricanıza en hızlı şekilde değer vereceğini düşünüyorum Sn. Öztürk. Haydi Büyükşehir…
BİR YILDIR BÖYLE...
Okurumuz Sn. Didem Deniz: “Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi Büşra Sokak girişi Nilüfer Halk Eğitim Merkezi önü bir yılı aşkın süredir böyledir. O kazılı alanlara ne yapacaklar acaba? ” diyor.
HELAL OLSUN…
Emekli banka müdürü Sn. Gaye Keskin çok farklı konuyla köşemize misafir olmuş. Teşekkürler Sn. Keskin. Özetimle: “Havaların çok soğuk olduğu şu günlerde bir ana arterde rast geldim. Bazı iyi insanlardan birileri kaldırıma battaniye sermiş. Üzerine de köpek yatmış. Civar esnafına sordum. Orada toplamda üç köpek yatıyormuş. Haftada bir iki kez de battaniyeler silkilerek temizleniyormuş. Yemekleri de veriliyormuş. Nasıl mutlu oldum bilseniz... Rica etsem beni çok duygulandıran bu olayı köşenizde yayımlar mısınız? İyi insanlara selam olsun…” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
GÖZÜNÜZ AYDIN
ÇOK MU ŞEY İSTEMİŞLER konu başlıklı şikayetimizdeki kaldırımın (Otel Gönlüferah karşısı) asfalt yamasıyla onarılarak giderilmesine şahit oldum. Kalıcı ve estetik bir çözüm olmasa da kısa süreli risk oluşumlarına engel olacak olması değerlendirilebilir! Esnaf Sn. Ahmet Körpe ve Sn. Hasan Recepoğlu; gözünüz aydın. Teşekkürler Osmangazi Belediyesi.
TEŞEKKÜRLER BÜYÜKŞEHİR
“ ‘ASANSÖRE ZİYAN VERİYOR’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen alan, ilgili müdürlüğümüzce (Merinos Metro İstasyonu asansör girişi) incelenmiştir. Gerekli çalışma planlarımıza alınmış olup sorun, en kısa zamanda giderilecektir. Büyükşehir Belediyesi Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı.” Teşekkürler Büyükşehir Belediyesi.